Олимпиада неинтересна россиянам. Причину увидели в отсутствии звезд и пропаганды

Интерес россиян к Олимпиаде очень низкий: 97% участников опроса ВЦИОМ не знают имени ни одного участника сборной РФ на Играх в Токио. Похоже, россияне в принципе не интересуются спортом. Но так было не всегда.

Согласно статистике, большинство россиян не знает даже трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Ласицкене.

«Абсолютное большинство россиян (97%) не знают имени ни одного российского спортсмена, который будет выступать на летних Олимпийских играх под нейтральным флагом, 1% назвал трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Ласицкене», — говорится в результатах опроса.

Чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене. Источник фото: РИА «Новости»

При этом больше половины россиян (57%) уверены, что российские спортсмены войдут в тройку лидеров в медальном зачете: 22% опрошенных полагают, что они займут первое место в медальном зачете, 35% — второе или третье. При этом 22% даже не в курсе, что в пятницу стартуют Олимпийские игры.

О спортсменах мало говорят

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что в неосведомленности россиян виновато отсутствие новостей по телевидению. В разговоре с «360» она указала на то, что повестка больше насыщена футбольной темой.

«Не показывают, наверное, истории про спортсменов. Если даже есть какие-то репортажи по „Матч ТВ“, наверное, люди не запоминают. <…> К сожалению, у нас не все спортсмены любят интервью давать. У нас нет этой практики. <…> Пишут про футбол. Откуда узнают о других спортсменах, если о них не пишут? О них пишут только тогда, когда они побеждают. А как они идут к победе?» — заметила Журова.

По ее словам, все слишком интересуются скандальными историями. Именно поэтому вся страна знает Артема Дзюбу, а также Александра Кокорина и Павла Мамаева. Так, спорт стал несколько напоминать шоу-бизнес.

Во времена СССР это было более правильно. Все знали спортсменов, любили их. Даже в тех видах спорта, которые не очень популярны среди населения. Каждого чемпиона прям обязательно… Прям пропаганда была Светлана Журова.

Россия — не про спорт?

Спортивный журналист Николай Яременко уверен, что в таких результатах опроса виноваты не санкции WADA и отсутствие национальной символики России на ОИ, не какие-либо другие политические моменты.

«Не надо обольщаться, что спорт вообще сильно интересует подавляющее население нашей необъятной родины. Первый раз серьезное отношение к цифрам имел, когда работал главным редактором „Радио Спорт“ с 2006-го по 2014-й. И вот тогда мы подробно исследовали. Всегда видели, что спортом интересуются около 4% жителей страны. Когда происходят какие-то очень яркие события, интерес становится чуть шире», — пояснил собеседник.

По его словам, эти данные несопоставимы с теми, которые есть у Италии, Франции и так далее. Россия, уверен Яременко, спортом не интересуется совсем, поэтому в результатах опроса ВЦИОМ он ничего удивительного не видит.

Пропали звезды

Хоккеист Александр Овечкин. Источник фото: РИА «Новости»

Яременко также отметил, что сейчас не так много звезд среди спортсменов.

Была тройка российских спортсменов, которые были своего рода мягкой силой России и имели свою армию фанатов по всему миру. Это были Елена Исинбаева, Мария Шарапова и Александр Овечкин. Они интересны всему миру. При этом неважно, под каким флагом они выступают. Сейчас из таких звезд в России, наверное, один Овечкин остался. Другие не выступают Николай Яременко.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. В среду, 21 июля, стало известно, что Олимпийские игры 2032 года пройдут в австралийском городе Брисбен.