Олимпиада неинтересна россиянам. Причину увидели в отсутствии звезд и пропаганды
Интерес россиян к Олимпиаде очень низкий: 97% участников опроса ВЦИОМ не знают имени ни одного участника сборной РФ на Играх в Токио. Похоже, россияне в принципе не интересуются спортом. Но так было не всегда.
Согласно статистике, большинство россиян не знает даже трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Ласицкене.
«Абсолютное большинство россиян (97%) не знают имени ни одного российского спортсмена, который будет выступать на летних Олимпийских играх под нейтральным флагом, 1% назвал трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Ласицкене», — говорится в результатах опроса.
При этом больше половины россиян (57%) уверены, что российские спортсмены войдут в тройку лидеров в медальном зачете: 22% опрошенных полагают, что они займут первое место в медальном зачете, 35% — второе или третье. При этом 22% даже не в курсе, что в пятницу стартуют Олимпийские игры.
О спортсменах мало говорят
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что в неосведомленности россиян виновато отсутствие новостей по телевидению. В разговоре с «360» она указала на то, что повестка больше насыщена футбольной темой.
«Не показывают, наверное, истории про спортсменов. Если даже есть какие-то репортажи по „Матч ТВ“, наверное, люди не запоминают. <…> К сожалению, у нас не все спортсмены любят интервью давать. У нас нет этой практики. <…> Пишут про футбол. Откуда узнают о других спортсменах, если о них не пишут? О них пишут только тогда, когда они побеждают. А как они идут к победе?» — заметила Журова.
По ее словам, все слишком интересуются скандальными историями. Именно поэтому вся страна знает Артема Дзюбу, а также Александра Кокорина и Павла Мамаева. Так, спорт стал несколько напоминать шоу-бизнес.
Во времена СССР это было более правильно. Все знали спортсменов, любили их. Даже в тех видах спорта, которые не очень популярны среди населения. Каждого чемпиона прям обязательно… Прям пропаганда была
Россия — не про спорт?
Спортивный журналист Николай Яременко уверен, что в таких результатах опроса виноваты не санкции WADA и отсутствие национальной символики России на ОИ, не какие-либо другие политические моменты.
«Не надо обольщаться, что спорт вообще сильно интересует подавляющее население нашей необъятной родины. Первый раз серьезное отношение к цифрам имел, когда работал главным редактором „Радио Спорт“ с 2006-го по 2014-й. И вот тогда мы подробно исследовали. Всегда видели, что спортом интересуются около 4% жителей страны. Когда происходят какие-то очень яркие события, интерес становится чуть шире», — пояснил собеседник.
По его словам, эти данные несопоставимы с теми, которые есть у Италии, Франции и так далее. Россия, уверен Яременко, спортом не интересуется совсем, поэтому в результатах опроса ВЦИОМ он ничего удивительного не видит.
Пропали звезды
Яременко также отметил, что сейчас не так много звезд среди спортсменов.
Была тройка российских спортсменов, которые были своего рода мягкой силой России и имели свою армию фанатов по всему миру. Это были Елена Исинбаева, Мария Шарапова и Александр Овечкин. Они интересны всему миру. При этом неважно, под каким флагом они выступают. Сейчас из таких звезд в России, наверное, один Овечкин остался. Другие не выступают
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. В среду, 21 июля, стало известно, что Олимпийские игры 2032 года пройдут в австралийском городе Брисбен.