Олимпиада в Токио, новинки МАКС-2021 и арест главы ГИБДД Ставрополья. Неделя в фотогалерее

Лето плавно пересекло экватор, и очередная неделя подошла к концу. Олимпийские игры начались в Токио. Открытие международных соревнований впервые прошло при пустых трибунах. Новый российский истребитель и самолет с электродвигателем представили на авиационно-космическом салоне МАКС-2021 в Подмосковье. Банду коррупционеров задержали на Ставрополье. Главой группировки оказался глава краевой ГИБДД.

Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 19 по 25 июля, — в фотогалерее «360».

Олимпиада с пустыми трибунами

Церемония открытия Олимпийских игр прошла на пустом стадионе. Организаторы пропустили на мероприятие только 950 официальных лиц. Российские спортсмены вышли под номером 77. Делегации всех стран выстроили в порядке букв в японском алфавите. Флаг Олимпийского комитета России пронесли фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.

Олимпийский факел в этом году сделали в виде священной для японцев горы Фудзи. Огонь к нему поднесла теннисистка Наоми Осака. Она приняла эстафету от нескольких олимпийских чемпионов из Японии и врачей, которые боролись с коронавирусом. Официально открыл соревнования император Нарухито.

По итогам первых двух дней соревнований в копилке российской сборной есть уже семь медалей. Команда занимает пятое место в турнирной таблице.

Первую награду завоевала Анастасия Галашина. Стрельба из пневматической винтовки принесла ей серебро. Бронзовую медаль получил тхэквондист Михаил Артамонов.

Первое золото сборной России принесла Виталина Бацарашкина. Она установила олимпийский рекорд по количеству очков в стрельбе из пневматического пистолета. Серебряные награды заработали российские лучницы Ксения Перова, Елена Осипова, Светлана Гомбоева. Бронзу принесла в копилку рапиристка Лариса Коробейникова. Две серебряные медали заработали фехтовальщица Инна Дериглазова и тхэквондистка Татьяна Минина.

Согласно опросу центра изучения общественного мнения, россияне не знают спортсменов, которые представляют нашу страну на Олимпиаде. Для удобства читателей «360» рассказал, в каких видах соревнований отечественных спортсменов ждет успех.

Главные новинки МАКС-2021

Участниками авиационно-космического салона МАКС-2021 в Жуковском стали 479 компаний из 19 стран мира. В течение пяти дней посмотреть на достижения гражданской и военной авиации, а также узнать о новых космических аппаратах пришли несколько десятков тысяч человек.

Впервые россияне вживую увидели пассажирский самолет нового поколения МС-21. Модификация воздушных судов рассчитана на 150 и 211 пассажирских мест. В лайнерах установлены российские двигатели ПД-14. Самолеты прошли все испытания и соответствуют авиационным нормам России и Европы. Среди других новинок гражданского авиапроизводства зрители увидели новый пассажирский самолет Ил-114.

Но самым главным экспонатом авиасалона стал первый образец пятого поколения легкого одномоторного истребителя Checkmate. Самолет способен разгоняться до двух скоростей звука. Специалисты уже успели назвать его уникальным и предрекли ему конкуренцию с американскими бомбардировщиками.

Checkmate — разработка Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Ростех). Истребитель может перевозить более семи тонн вооружения на расстояние более 1,5 тысячи километров. Для такого класса самолетов это рекорд. Уникальная открытая архитектура позволяет быстро увеличить количество мест для пилотов до двух, а головная часть может использоваться в качестве беспилотника.



Глава Ростеха Игорь Чемезов заявил, что первый полет Checkmate ожидается в 2023 году. После испытаний истребитель выпустят на экспорт. Цена составит 25-30 миллионов долларов. Самолет начнут продавать в страны Ближнего Востока, Азии, Северной Африки и Латинской Америки. Всего на МАКС-2021 подписали соглашения на общую сумму в 265 миллиардов рублей.

Деньги от взяток на золотые унитазы

Служба собственной безопасности МВД Ставрополья задержала по подозрению в получении крупной взятки главу краевого управления ГИБДД Алексея Сафонова и нескольких его подчиненных.

По версии правоохранителей, Сафонов вместе с подельниками занимался покровительством аграрных и строительных компаний региона. Он продавал им специальные пропуска, которые позволяли проезжать посты дорожной полиции без остановок.

Вместе с Сафоновым задержали начальника отдела УГИБДД краевого главка МВД Александра Аржанухина, инспектора ГИБДД Виталия Мельчикова и четыре гражданских лица. Следователи показали видео с обысками в домах подозреваемых. Выяснилось, что коррупционные деньги начальник ГИБДД тратил на золотые унитазы в доме своей гражданской жены.

Суд Ессентуков отправил Сафонова и еще четырех фигурантов дела под стражу. Двух поместили под домашний арест, одному задержанному назначили запрет определенных действий. После задержания ставропольских полицейских министр внутренних дел России Владимир Колокольцев отправил в отставку непосредственного начальника краевой полиции Сергея Щеткина.

Паспорта лишили штампов

Россияне при смене паспортов самостоятельно будут решать, оставлять ли там отметки о браке и детях. Обязательными оставили только штампы о прописке и воинской обязанности. Такие новые нормы прописали в постановлении, которое подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Дополнительно в документе можно указать данные о группе крови и резус-факторе, а также ввести идентификационный номер налогоплательщика.

Отказ от штампов о семейном положении в главном документе россиян юристы сочли преждевременным. Они отметили, что обмен информацией между ведомствами еще налажен настолько, чтобы это происходило быстро. Это может осложнить сделки с недвижимостью и вступление в права наследства.

Частная тюрьма под Санкт-Петербургом

Подземный бункер с тюремной камерой обнаружили журналисты в частном доме заброшенного коттеджного поселка в Ленинградской области. Помещение оказалось точной копией следственного изолятора с пунктом охраны и тюремными замками с решетками.

СМИ узнали имена владельцев странного дома. Первым хозяином был умерший в 2018 году сотрудник регионального управления ФСИН. Помещение он записал на подставных лиц. Последним владельцем был неоднократно судимый предприниматель, который сменил фамилию на Эскобар.

В администрации района заявили, что поселок давно заброшен. О том, что под одним из коттеджей есть частная тюрьма, они даже не догадывались. По их словам, последний владелец случайно обнаружил бункер.

Журналисты выяснили, что подземная тюрьма фигурировала в деле об убийстве бизнесмена Бадри Шенгелии. Во время расследования там работали сотрудники СК. В ведомстве подтвердили эту информацию, но уточнили, что пленников в частной тюрьме никто не держал. После того как информация разошлась по СМИ, бункер засыпали землей, чтобы посторонние туда больше не заходили.

Дожди повредили Транссиб

Входящий в часть Транссибирской магистрали железнодорожный мост обрушился в Забайкалье. Причиной стали сильные дожди, которые выпали в регионе. Движение поездов приостановили в обе стороны на три дня. На место прибыли сотрудники МЧС и бригады железнодорожников, чтобы оперативно ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации.

В пятницу, 23 июля, президент России Владимир Путин поручил восстановить движение по первой ветке Транссибирской магистрали за 2,5 суток, движение по второй ветке — ввести в течение пяти суток.

Он предупредил, что нужно принять все меры, чтобы обеспечить необходимым жителей Забайкальского края, которые оказались отрезаны из-за поврежденных дождями железнодорожных путей.

Для обеспечения жителей сел, которые оказались отрезаны от остальной России, МЧС и администрация края направили вертолет МИ-8 с продуктами.

В воскресенье РЖД сообщили о тестовом пуске грузовых составов на восстановленном мосту. Первым прогнали пустой грузовой поезд. Следующим прошел уже груженый состав. Вечером движение пассажирских поездов на первой ветке открыли полностью.

Безос в космосе

Самый богатый человек в мире воплотил свою мечту. Джефф Безос отправился в космос на корабле своей компании Blue Origin. Американский миллиардер бредил полетами в космос с раннего детства, когда стал поклонником фантастического сериала «Звездный путь».

Запуск космического корабля приурочили к 52-й годовщине высадки американцев на Луну. Компанию Безосу составил его брат Марк, а также самый молодой и самый старый космические туристы: 18-летний Оливер Дэмен и 82-летняя бывшая американская летчица Уолли Фанк.

Проведя в невесомости несколько минут, космические туристы устремились вниз. Посадка прошла при помощи парашютов. Вся продолжительность полета заняла не более 10 минут.

После полета Безоса гонка предпринимателей в сфере космического туризма началась. Кроме основателя Amazon в ней принимает участие владелец компании Virgin Group Ричард Брэнсон. Он раньше Безоса на себе испытал свой космический аппарат, но не поднялся на необходимую высоту, которая считается космосом по мировым меркам. В самом выигрышном положении находится третий участник гонки за космическими туристами — Илон Маск. Он уже начал зарабатывать на запуске к МКС астронавтов на своем корабле Dragon. Безос и Брэнсон пока только тратят средства на привлечение клиентов.

Украину привлекли к суду

Россия подала иск в Европейский суд по правам человека с требованием привлечь к ответственности власти Украины. В иске говорится о причастности официального Киева к гибели людей на Майдане и в Одессе в 2014 году, агрессии против мирного населения Донбасса, дискриминации и ограничении в правах русскоговорящего населения, нападении на посольство, водной блокаде Крыма.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что иск не носит формальный характер. Это реальная попытка разобраться с нарушением прав людей, которые происходят на Украине. Представитель Кремля подчеркнул, что ранее реакции ЕСПЧ на эти факторы не было.

ЕСПЧ давно стоило обратить внимание на ситуацию, которая происходит на Украине. В Донбассе от шальных пуль украинских военных гибнут дети, а местные жители не могут получить пособия и пенсии. Об этом напомнила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она отметила, что в суд направили огромный массив материалов и свидетельств для рассмотрения.

Санкт-Петербург принял Главный парад ВМФ

Главный военно-морской парад по традиции прошел в Санкт-Петербурге и Кронштадте в День ВМФ. В акваторию Финского залива для торжественного мероприятия вошло более 50 кораблей, катеров и подводных лодок.

Перед началом парада ко всем собравшимся служащим обратился президент России Владимир Путин. «Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота», — заявил он. В своем обращении глава государства отметил, что Военно-морской флот России оснащен уникальным вооружением, у которого нет аналогов. По его словам, Россия в короткие сроки прошла сложный путь, чтобы оказаться в ряду ведущих мировых держав. Сегодня корабли ВМФ присутствуют во всех районах Мирового океана.

В Минобороны сообщили, что в торжественном проходе задействовали ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал Касатонов», корветы «Гремящий» и «Стойкий». Впервые в параде принял участие ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А». Также в параде приняла участие морская авиация. Самолеты и вертолеты поднялись в воздух над Финским заливом.

В Санкт-Петербург для участия в торжественном мероприятии военные корабли направили власти Ирана, Индии и Пакистана. Они тоже прошли в отдельной колонне во время парада.

США и Германия договорились о «Северном потоке — 2»

Соглашение по газопроводу «Северный поток — 2» заключили США и Германия. Вашингтон пообещал не мешать работам для завершения проекта, а Берлин взял на себя обязательства поддержать Украину, которая рискует остаться без прокачки российского газа.

Решение двух стран раскритиковали в Польше и на Украине. Варшава обвинила Берлин в нарушении европейской солидарности. После окончания строительства странам Центральной и Восточной Европы придется строить собственную энергетическую инфраструктуру, чтобы сохранять независимость от России, заявил пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский.

Представители Украины потребовали от стран Запада гарантий, что транзит газа через территорию страны продолжится вместе с интеграцией двух энергосистем, как это прописано в соглашении об ассоциации с Евросоюзом.

Ответил на вопрос о сохранении транзита газа через Украину глава «Газпрома» Алексей Миллер. Он заявил, что компания готова нарастить поставки топлива, если этого захочет конечный потребитель — Европа. Он отметил, что вопрос о продлении действующего контракта можно обсудить, когда придет время. Украина может не покупать российский газ, а продолжить получать его путем реверса из стран ЕС.

Новый тренер российской сборной

Тренировать сборную России по футболу будет Валерий Карпин. Работу с национальной командой он будет совмещать с основной деятельностью в клубе «Ростов». Контракт с Карпиным подпишут 26 июля, а действовать документ будет до 31 декабря. Потом соглашение могут продлить.

Как отметили опрошенные «360» эксперты, Карпину за месяц предстоит подготовить российскую сборную к отборочным матчам на чемпионат мира в Катаре. Сделать это будет непросто, но выполнимо.

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт заявил, что Карпин хорошо знает российский футбол, поэтому его кандидатура лучше, чем если бы привлекли иностранного специалиста. Он не исключил, что новый главный тренер превратит сборную в атакующую команду.

Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев заявил, что Карпину придется придумать идею и заразить ей футболистов национальной сборной, чтобы они могли добиться успеха.

По данным СМИ, за работу штаба Карпина Российский футбольный союз заплатит 700 тысяч евро. Сумма неокончательная, так как за достижения команды предусмотрены бонусы. По неподтвержденным данным, в состав тренерского штаба войдут Виктор Онопко, Николай Писарев, Виталий Кафанов, Луис Мартинес и Джонатан Альба. В случае прохода российской сборной на чемпионат мира выплату штабу поднимут до 1,3 миллиона евро.