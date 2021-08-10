Олимпиада должна быть зрелищной. Смогут ли «уличные» дисциплины вытеснить «мертвые» виды спорта после Токио-2020

Новые виды спорта, включенные в соревнования в Токио, в некоторых странах подогрели интерес к Олимпиаде. Президент федерации серфинга России Сергей Расшиваев отметил, что со временем они могут вытеснить те дисциплины, которые людям не так интересны, потому что сейчас «Олимпиада практически превратилась в демонстрацию мертвых видов спорта».

Новинки Олимпийских игр в Токио

В этом году в Игры включили такие виды спорта, как стритбол, скейтбординг, серфинг, карате и скалолазание. Сергей Расшиваев рассказал, что определенный интерес к самим Олимпийским играм это действительно вызвало, хоть и не всюду.

«Интерес возрос, но только в таких странах, в которых про них не особо знали. Вроде России. А, например, для США, Австралии или Бразилии, где и так об том слышат постоянно — я бы не сказал, что они получили какой-то новый виток и охват», — сказал Расшиваев «360».

Спортсмен отметил, что новые виды спорта в Олимпиаде приняли не все. Но он считает, что не стоит никому ничего объяснять. Просто времена меняются, и актуальным становится то, что ближе людям. Те виды спорта, которыми зрители не занимаются в реальной жизни — например, метание молота — могут со временем уйти и дать место новому.

Зрелищность — главный критерий

Мастер спорта международного класса, чемпионка Европы по баскетболу, бывшая участница сборной по стритболу Анастасия Плисова в беседе с «360» назвала стритбол очень динамичным, зрелищным и атмосферным. Она считает, что новые дисциплины будут интересны зрителям. Также, как и художественная гимнастика, стрельба и другие дисциплины, которые всегда популярны.

Олимпийским играм нужны новые виды спортивных соревнований, но не в таком количестве, как сейчас. Гольф, например, не такой зрелищный вид спорта. Нужно выбирать по зрелищности. Я просмотрела всю Олимпиаду, но следила в основном за массовыми видами — игровыми дисциплаинами, легкой атлетикой, художественной гимнастикой, синхронным плаванием, фехтованием. Понятно, что обычно, мы не стали бы смотреть их, но именно на Олимпиаде это интересно. Анастасия Плисова

«Модные» дисциплины

В этом году Международный олимпийский комитет решил включить в программу Олимпийских игр пять новых видов спорта. Это каратэ, серфинг, бейсбол/софтбол, скалолазание и скейтбординг. Такое решение было принято на сессии МОК единогласно.

По замыслу членов комитета, включение «модных» дисциплин помогло сделать игры в Токио наиболее модернизированными и инновационными за всю историю Олимпиад. На данный момент включить пять новых видов решено только для Токио. Что касается последующих Олимпийских игр, то там оргкомитеты заново будут формировать программу.

Наименее удивительно, что именно во время игр в Токио в списках появилось карате. Это традиционный японский спорт, и включение его в программу вполне предсказуемо.

Скалолазание думали включить в Олимпиаду уже достаточно давно. Соревнования в нем отвечают всем главным принципам игр. Что касается бейсбола, то его включали в программу уже неоднократно. Первые олимпийские соревнования прошли еще в 1904 году. К тому же, у этого спорта тоже большая популярность именно в Японии.

Со скейтбордингом и серфингом сложнее. Там пока еще не все так понятно с организацией спортивных федераций, многие воспринимают такой спорт просто как хобби и развлечение. Поэтому такой шаг был более неожиданным и даже рискованным. Но оказалось, что скейтбординг и серфинг быстро нашли свою аудиторию.