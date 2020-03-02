Олимпиада в Токио может пройти без зрителей. Спортсмены уверены: это будет странно

Во многих дисциплинах реакция трибун очень важна. Об этом «360» рассказала первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская. «Конечно, когда зритель присутствует — это огромная поддержка вообще. В большинстве случаев мы именно катаемся из-за этих людей, которые пришли за нас поболеть, которым мы доставляем радость. В таких видах спорта, как фигурное катание, спортсменам будет очень непривычно!» — заявила фигуристка. С другой стороны, некоторым тишина на трибунах может помочь.

Никто не отвлекает, не мешает и не орет, флагами не машет. Но, конечно, мне кажется, что без зрителей будет очень странное зрелище. Но спортсмен с большой буквы не должен на это все реагировать, должен тупо идти к своей цели — есть болельщики или нет Мария Бутырская российская фигуристка.

По словам спортсменки, во время некоторых ее выступлений все трибуны были заняты. В другие моменты болельщиков практически не было. При этом Бутырской было безразлично количество человек. Она была сосредоточена на собственной программе.

«Но поддержка, конечно, важна. Тем более что на летних Олимпийских играх много зрелищных видов спорта: художественная и спортивная гимнастика, баскетбол, волейбол. Там такие чудеса можно совершить именно оттого, что за тебя болеют. Не представляю Олимпийские игры без зрителей», — добавила собеседница.

С тем, что поддержка зрителей — неотъемлемая часть соревнований, согласна и вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Светлана Хоркина. По ее мнению, болельщики влияют «на многое».

Иногда спортсмены даже заводят публику, чтобы ее реакция немножко подстегнула к новому рекорду. Это очень важно. Зрители — это неотъемлемый элемент успеха спортсмена на Олимпийских играх. Это энергия Светлана Хоркина вице-президент Федерации спортивной гимнастики.

Но в ситуации с коронавирусом, отметила Хоркина, речь идет уже о жизни и смерти. Зрители здесь уже не так и важны.

Ранее заместитель генерального директора оргкомитета Игр Кацура Эне заявил, что никаких изменений из-за вируса в проведение соревнований не внесут. Однако опасения все же есть. В частности, бывший вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) и экс-президент Всемирного антидопингового агентства Дик Паунд сообщил, что решение о проведении Олимпиады в Японии должны принять не позднее конца мая. Организаторам предстоит определить, находится ли коронавирус под контролем.

На данный момент из-за быстрого распространения вирус могут квалифицировать как пандемию. Паунд отметил, что если Олимпиада не будет проведена в Токио, то ее, скорее всего, просто отменят. Очень сложно такое масштабное мероприятие перенести куда-либо в столь короткий срок. Пустые трибуны — один из вариантов сохранения мероприятия в этом году в крайней ситуации.

Старт Олимпийских игр в Токио назначен на 24 июля. Тогда там соберутся 11 тысяч спортсменов. После этого начнется Паралимпиада.