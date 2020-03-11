Олимпиаду-2020 могут отложить на два года из-за коронавируса. Для многих спортсменов будет уже поздно

«Для кого-то это может быть хорошо. Наверное для тех, кто в плохой форме. А для кого-то плохо, потому что ему 35 лет и через два года ему будет 37 и будут другие физические кондиции. Конечно, кто-то из-за этого может лишиться участия. Такая ситуация ни в какие параметры и рамки не влезает», — считает пресс-атташе Федерации фехтования России Елена Гришина.

В разговоре с «360» она отметила, что обычный человек живет по графику «работа — отпуск — работа». Профессиональные спортсмены же распределяют свои рабочие моменты в зависимости от времени проведения Олимпиады. Получается, им внезапно могут добавить лишние годы подготовки вместе с неизвестностью, пройдут вообще Игры или нет.

Все реально готовятся на четыре года, и любой сдвиг по срокам — это всегда очень стрессовая ситуация Елена Гришина пресс-атташе Федерации фехтования России.

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили также напомнил о важности возраста, в котором выступает спортсмен. Он уверен, что перенос Игр сильно скажется на профессионалах, а также на организаторах, которые вложили в мероприятие крупные суммы.

«Как это не повредит спортсменам? Они все это время готовились, прошли отборы. Если примут такое решение, будем планировать все, исходя из него. Но? конечно, спортивная жизнь скоротечна. Это не только нас касается, но и всех спортсменов по всем специализациям и во всех странах. Они готовились, надеялись…» — добавил собеседник «360».

Многие спортсмены действительно могут не попасть на Игры из-а их переноса. Однако жизнь профессионалов непредсказуема в принципе. На участие в соревнованиях может повлиять что угодно и без коронавируса. Об этом заявила олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Ульяна Донскова.

Она напомнила, что перед Играми, в которых выступала сама, до последнего не было известно, кто поедет — Дарья Дмитриева или Александра Меркулова. И только за две недели решили, что будет выступать Дмитриева. Также было и в Рио. Хоть и были явные лидеры, Александра Солдатова тоже была резервным номером и до последнего у нее был шанс попасть на эти Игры.

«Спорт непредсказуем. Неизвестно, что будет завтра. Та же травма может произойти в любой момент. Конечно, морально сейчас будет непросто справиться, если действительно Игры перенесут, потому что люди готовятся, выкладываются полностью, на 100% для того, чтобы поехать на Олимпиаду. И когда не от тебя зависит, поедешь ты или нет, то с этим сложно справиться», — заявила собеседница «360».

Что же касается возраста, Ульяна считает, этот вопрос зависит от выносливости и моральных качеств конкретного спортсмена. Олимпийская чемпионка привела в пример Анастасию Максимову, которой скоро исполнится 29 лет. Это, можно сказать, самый большой возраст в истории российской художественной гимнастики, отметила Донскова.

«Вполне возможно, что она еще два года продержится. Ведь никто не ожидал, что она сейчас, в таком возрасте, сможет выступать, а она выступает», — заключила спортсменка.

Тем временем вспышку коронавируса официально признали пандемией. «В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится… Мы пришли к оценке того, что COVID-19 может быть охарактеризована как пандемия», — заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Ранее «360» писал, что Олимпиаду-2020 года могут провести без зрителей из-за коронавируса. Тогда состязания покажут лишь по телевидению. Это альтернатива срыву мероприятия. Правда, в таком случае остается неизвестным, как спортсмены проявят себя без поддержки зрителей.