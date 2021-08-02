Скандалы на Олимпиаде, леса в Турции подожгли, полицейский убил школьницу под Самарой. Неделя в фотогалерее

Очередная неделя подошла к концу вместе со вторым месяцем лета. За последние семь дней в мире и России произошло много важных событий: Олимпиада в Токио не обошлась без скандалов, полицейский признался в убийстве школьницы под Самарой, в Турции нашли поджигателей лесов.

Об этих и других новостях, которые произошли с 26 июля по 1 августа — в фотогалерее «360».

Олимпийские скандалы

Американский пловец Райан Мерфи заявил, что не выиграл в заплыве на 200 метров на спине, потому что в соревновании участвовали «нечистые» спортсмены — из-за них он чувствовал психологическую нагрузку. Это заявление вызвало ажиотаж, потому что в этом соревновании победил российский спортсмен Евгений Рылов.

Другой скандал разгорелся вокруг вопроса чилийского журналиста. Он спросил у российского теннисиста Даниила Медведева как тот относится к «клейму обманщиков, которое несут русские». Возмущенный спортсмен заявил, что не станет отвечать на этот вопрос, а потом потребовал не допускать его освещать матчи, в которых принимает участие. Однако сам представитель СМИ заявил, что теннисист просто неправильно его понял — он задал совершенно нормальный вопрос.

Еще одна скандальная ситуация произошла с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской. НОК Белоруссии снял спортсменку с Олимпиады в Токио после ее критики в адрес тренерского штаба. Ей не понравилось, что тренеры включили ее в незапланированную эстафету, даже не предупредив. Позже она рассказала, что ее против воли захотели отправить домой. Легкоатлетка отказалась улетать в Белоруссию, потому что боится за свою свободу — теперь она будет просить политического убежища в Европе.

Турцию подожгли

Сразу несколько городов охватили масштабные лесные пожары. С огнем борются уже несколько дней, но победить его пока не удается. Люди начали подозревать, что пожары вспыхнули неслучайно — их насторожило, что очаги возгорания появились одновременно в разных частях страны.

Многие предположили, что к поджогам причастна оппозиционная Рабочая партия Курдистана, которую признали террористической. Подозрения подтвердились: по данным СМИ, ответственность за поджоги взяла на себя организация «Дети огня», которая признана в Турции террористической. Она связана с Рабочей партией Курдистана.

Полицейский убил школьницу

Подполковника полиции заподозрили в убийстве школьницы в Самарской области. По предварительной информации, мужчина сбил 15-летнюю девочку, которая вышла на вечернюю пробежку. Когда полицейский подошел к ней, начала кричать. Тогда он вытащил нож и несколько раз ее ударил: в результате школьница скончалась. Подозреваемого оперативно задержали — суд отправил его в СИЗО на два месяца.

«Наука» на МКС

Российский модуль «Наука» пристыковался к МКС 29 июля. Все прошло по плану, но через несколько часов у «Науки» внезапно включились двигатели, из-за чего МКС развернулась на 45 градусов. Чтобы вернуть станцию в исходное положение, пришлось включить двигатели других модулей Международной космической станции. Причиной запуска стал кратковременный сбой программного обеспечения.

Арест сооснователя Finiko

Полиция Казани задержала Кирилла Доронина — одного из основателей финансовой пирамиды Finiko. Против него и его партнеров возбудили уголовное дело еще в 2020 году. При этом пирамида появилась в 2019 году: клиентам обещали прибыль до 25% в месяц, а также возможность закрыть просроченный кредит за 35% от суммы долга. Однако все вкладчики потеряли свои средства: пирамида просто лопнула.

Запрет Samsung Pay

Арбитражный суд Москвы запретил Samsung Pay. Кроме того, в страну запретили ввозить устройства с его поддержкой. Причиной стал патентный спор: швейцарский правообладатель системы электронных платежей заявил, что корейский концерн использует эти технологии незаконно. Разобрались, что это значит на самом деле и есть ли угроза для других платежных систем — Apple Pay и Google Pay.

Новые открытия

Ученые нашли в Большом адронном коллайдере новую частицу. Ее считают довольно экзотической: открытие усложняет существующую модель мира. Речь идет о новом классе тетракварков, а именно — экзотическом очарованном тетракварке Tcc+. Это значит, что существует целый класс сверхтяжелых частиц, которые раньше не были открыты.

Обнаруженный учеными тетракварк говорит о том, что мир элементарных частиц достаточно сложен.