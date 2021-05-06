Ольга Бузова оказалась в больнице. За время работы она получила много травм

Ольга Бузова оказалась на больничной койке после того, как ей сделали экстренную операцию. Окружение певицы, а также ее родня не стали комментировать причину госпитализации. Молчание решили заполнить поклонники: у них уже множество версий.

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова находится в больнице. РR-директор певицы Антон Богославский рассказал сайту kp.ru, что ей сделали операцию, а сейчас за состоянием теледивы следят врачи.

Тайна больницы

Каким образом Бузова оказалась на больничной койке, неизвестно. Ее фанаты строят теории о том, что причина кроется в травме, полученной год назад на концерте. Якобы на шоу «Ледниковый период» старые травмы дали о себе знать, и теледива решила пойти на операцию. Также есть предположения, что у Бузовой серьезные проблемы со зрением.

Ольга Бузова рассказывала, что уже давно страдает от травмы ноги. Не обошлось и без вмешательства хирурга, но, по словам певицы, операция ей не помогла. Ей пришлось даже отказаться от каблуков, чтобы снизить нагрузку. После тренировок на льду травма давала о себе знать. По словам Бузовой, ее лечит главный врач сборной по футболу Эдуард Безуглов.

Мать Ольги Бузовой отреагировала на публикации в СМИ о госпитализации дочери. Она заявила, что не имеет понятия о ситуации.

Звезда не выходит на связь и в соцсетях. Кто-то даже обвинил Ольгу Бузову в очередном хайпе, чтобы привлечь к себе еще большую аудиторию.

Но были и те, кто переживал за состояние Ольги Бузовой. Поклонники начали писать под ее постами трогательные комментарии.

«Надеюсь, с Олей все хорошо, меня просто трясет, мне страшно»

«Очень тебя любим и переживаем»

Любопытные комментаторы не обошли стороной и сестру Ольги Бузовой Анну. По словам девушки, в комментариях в Instagram ее обвинили в равнодушии к проблемам сестры и начали оскорблять, ведь она никак не высказалась о ее состоянии. Анна пообещала блокировать всех обидчиков.

Проблемы со здоровьем

Два года назад Ольга Бузова уже была в тяжелом состоянии. Поп-звезда рассказывала своим поклонникам в Instagram о том, что перед концертом в Москве она заболела, но, несмотря на отсутствие сил, вышла на сцену.

Она добавила, что несколько дней соблюдает постельный режим, проходит процедуры, принимает лекарства, а врачи наблюдают за ней. По словам Бузовой, медики запретили ей выходить из дома — они знают, что светская львица может сбежать на работу.

Бузова однажды шокировала подписчиков фотографией огромных синяков на ногах. На своей странице в Instagram она опубликовала фото травмированных коленей и написала, что через боль и синяки идет к своей новой цели.

Артистка также рассказала, что передвигается с трудом и без помощника нормально ходить не может. При этом Бузова решила не раскрывать, откуда такие травмы.

Во время съемок шоу «Форт Боярд» во Франции Бузова также получила травму. В профиле в Instagram она показала забинтованную ногу и объяснила, что подвернула лодыжку.

Музыкальные выступления Ольги Бузовой тоже не обходились без происшествий. Во время концерта в Баку певица поскользнулась и разбила в кровь ногу, о чем незамедлительно сообщила в Instagram. Она получила травму во время выступления с песней «Водица» на фестивале «Жара».

На новом сезоне шоу «Ледниковый период» Ольге Бузовой внезапно стало плохо. На тренировке звезда упала на лед от боли в теле. По данным Пятого канала, звезда каталась на льду с выбитым ребром. Выяснилось, что эту травму она получила во время разучиваний сложных элементов со своим партнером Дмитрием Соловьевым.

Ходят слухи, что певица также имеет проблемы со зрением, для решения которых нужна операция. В день ее 35-летия звездные гости напомнили певице о давней проблеме после тоста комика Гарика Мартиросяна. Он рассказал, что имеет астигматизм, который вредит зрению.