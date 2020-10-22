Окупить насилие. Избиение в эфире Mellstroy принесло подписчиков, известность и приглашение на бой

Скандал вокруг стримера Меllstroy и избитой им на камеру модели становится все интересней. Парень извиняется, девушка то собирается подавать заявление в полицию и идти в суд, то от своих слов отказывается. Теперь к конфликту подключился чемпион России по бодибилдингу и вызвал стримера на поединок.

Во время одной из своих трансляций стример Андрей Бурим, известный под псевдонимом Mellstroy, в прямом эфире избил девушку. Он взял ее за шею и несколько раз ударил лицом о стол. Пострадавшей оказалась модель Алена Ефремова, которую он пригласил с подругой на трансляцию.

Случилось все из-за небольшого спора: девушка предложила Буриму доказать, что он «топчик», и показать на камеру торс. Молодой человек возмутился и избил ее.

Репутация у Mellstroy никогда не была идеальной: определенную известность он получил благодаря стримам, на которых раздевал своих подписчиц. Он связывался с несовершеннолетними девушками по Skype и транслировал общение онлайн, но записи не сохранял, поэтому доказать ничего было нельзя. Однако позднее один из таких роликов все же оказался в Сети — блогером заинтересовалась гомельская полиция. Но ему удалось скрыться.

Чистый хайп?

Ефремова рассказала, что Бурим сломал ей брекеты — у нее во рту образовалось «кровавое месиво из железа, крови и кусков кожи». Модель попросила юристов помочь ей наказать виновника и не допустить, чтобы нечто подобное случилось с кем-то еще. Позднее ее адвокат заявил, что модели диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму

По словам Ефремовой, стример психически неуравновешен, а она не первая его жертва. Ефремова добавила, что молодой человек ранее уже привлекался к уголовной ответственности. К делу подключился пермский общественник Михаил Нецветаев, он написал заявление в прокуратуру и депутатам с просьбой проверить стримера и контент его канала. Вскоре после этого МВД заявило, что проверка уже началась, а самого Mellstroy заблокировали на YouTube из-за многочисленных жалоб и нарушений.

При этом источник в правоохранительных органах сообщил «360», что Алена Ефремова сама отказалась писать заявление на Бурима. Стример позднее объяснил, что они «сторговались» с моделью на миллионе компенсации вместо трех, которые она требовала ранее. Хотя изначально девушка говорила, что хочет только наказания своему обидчику.

В конце концов заявление в полицию она все же отнесли, там возбудили уголовное дело. Ефремова заявила, что никаких денег от Бурима не брала, и предложила всем жертвам стримера обратиться с коллективным иском. Она также заявила, что намерена «биться до конца, чтобы никто и никогда не пострадал от действий этого человека». Ефремова подчеркнула, что наказание стримеру должен определить суд.

Сейчас, помимо адвоката, у Ефремовой появился и другой защитник. Чемпион России по бодибилдингу, мастер спорта Павел Гец вызвал стримера на поединок «по правилам ММА». Он заявил, что любой нормальный мужчина поступил бы на его месте так же — вступился бы за девушку.

«Я считаю, что настоящий мужчина должен защищать слабых, а не делать контент на них, поэтому решил заступиться за девчонку. Я считаю, что каждый нормально воспитанный, социально ориентированный мужчина должен поступить так же на моем месте», — сказал он.

При этом бодибилдер отметил, что сомневается в том, что стример примет его вызов.

Насилие окупается

При этом до скандала с Mellstroy аудитория подписчиков у Ефремовой была немногим больше 17 тысяч человек, сейчас их больше 54 тысяч. Тем не менее в своих историях в Instagram девушка утверждает, что все происходящее сегодня — не хайп. Она отметила, что не собирается «уходить в закат с жалкими 100к (100 тысячами рублей — прим. ред.)», а Бурим перед ней не извинялся и никаких денег не переводил.

Есть множество примеров того, как блогеры и стримеры зарабатывают на насилии. Например, в июне этого года разразился скандал с брянскими стримерами, которые записывали жестокие ролики со своим приятелем Валентином. Они закапывали его в землю, плевали в глаза водкой с перцем, напаивали до полусмерти. За такие трансляции зрители скидывали блогерам деньги, чтобы поддержать происходящее.

В феврале 2020-го СМИ писали о том, что на Украине орудует блогер-убийца — бывший заключенный в балаклаве на трансляции до смерти напаивал боярышником мужчину. Человек с ником «Москва» заплатил 100 тысяч рублей за то, чтобы увидеть эту смерть в прямом эфире. Причем таких жертв у блогера достаточно — на свои стримы за небольшие деньги он приглашает маргиналов, которых потом никто не ищет.

На самом деле такие жестокие и бесчеловечные ролики — целый жанр в рунете. Это называется треш-стримы, аудитория у них достаточно большая, и деньги они приносят немалые — это доказывается тем, что подобные трансляции продолжают существовать. На треш-стримах люди выполняют задания за деньги, причем зачастую никаких границ у происходящего нет. Люди могут обливать друг друга краской, сбривать себе брови или издеваться над собственными родителями — главное, чтобы смотрели и несли деньги.