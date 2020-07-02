В Испании недвижимость захватывают бездомные, преимущественно выходцы из африканских и восточноевропейских стран. Среди пострадавших оказались и россияне. Захватчиков называют «окупасами». И бороться с ними можно лишь силой, ведь закон на их стороне.

В полюбившейся состоятельным россиянам Испании еще в конце прошлого года правозащитники говорили о возросшем числе мигрантов. При этом многие из таких гостей приезжают в страну, где оказываются без жилья и денег одновременно. Тогда они устраиваются на ночь в парках на скамейках, в приютах и во временных лагерях. По данным Channel NewsAsia, сейчас таких людей в Испании порядка 14 тысяч. Тем временем всего четыре года назад эта цифра была существенно меньше — четыре тысячи.

Уже ставшая проблемой ситуация теперь лишь ухудшилась. Приюты и временные центры переполнены. Пандемия подарила бездомным больше жилья — пустующие дома тех, кто не смог вернуться из-за границы. Речь идет в том числе о россиянах, имеющих недвижимость в Испании.

Проживающая в провинции Альмерия гражданка РФ Наталья рассказала, что бездомные заселяются в чужие дома и квартиры целыми семьями. По словам женщины, среди захватчиков жилплощади — мигранты разных национальностей: выходцы из восточной Европы, Африки, СНГ и даже Штатов, есть даже бразильцы, цыгане и марокканцы.

Последних на пути к якобы лучшей жизни в Европе не останавливал даже коронавирус. Во время пандемии они пытались добраться в ЕС через Средиземное море, несмотря на то, что это крайне рискованный маршрут. «Коронавирус или нет, мы идем туда (в Испанию — прим. ред.) ради нашего будущего», — заявил AFP 22-летний марокканец.

Кризис, связанный с распространением коронавируса, толкнул на захват домов даже самих испанцев. Многие из них остались без работы, не смогли выплатит ипотечные кредиты и в результате вынуждены скитаться.

При этом, согласно местным законам, выселить людей из чужого жилья можно лишь через суд. А защитники обычно в таких ситуациях ссылаются на то, что каждый человек в Испании имеет право на жилище. Более того, правоохранители не могут зайти на захваченную чужаками территорию, пока те сами не соизволят открыть дверь. Испанский закон оказывается на стороне «гостей» чужой собственности.

При этом «окупасы» заселяются не только в пустующие дома, но и в недвижимость, где уже живут хозяева. Об этом в разговоре с «360» рассказала Кристина Исправникова-Гарсиа-Хернандез из города Аликанте.

Например, если человек вышел в магазин, в это время его жилплощадь могут попросту захватить. И действительно, эти захватчики имеют приоритет, их защищает правительство. С этим может столкнуться каждый житель страны. Проблема существует огромное количество лет Кристина Исправникова-Гарсиа-Хернандез жительница Испании.

При этом, по словам местных жителей, «окупасы» проявляют изрядную находчивость и проникают даже в защищенные объекты. «У меня в здании в квартиру пару недель назад вселились. Взломали бронированную дверь с подключенной охранной системой. Теперь квартира регулярно воняет травой и менты через ночь приезжают, соседи жалуются на шум», — пишет Евгения Макарова.

«Над нами живут эти уроды. И мы теперь живем в аду», — добавила Злата Иоффе из Барселоны. Бездействие властей привело к возможно излишней самостоятельности владельцев домов и квартир. Они начали объединяться в группы и выгонять захватчиков.

По словам Нины Русаковой, еще несколько лет назад ее знакомые столкнулись с незваными гостями и решили проблему самостоятельно: «Знакомые — семейная пара старше 50 — уехали в Россию несколько лет назад по делам. Вернулись — в доме „окупасы“. Муж снял отель, заселил жену туда. Сам собрал несколько крепких парней из знакомых, они взяли бейсбольные биты и вечером нанесли визит наглецам. Всех дел на два часа. Жена прожила еще неделю в отеле, пока муж нанял уборщиц, чтобы привести дом в порядок, что-то подремонтировал, сменил замки», — отметила россиянка. От Мадрида уже потребовали ужесточить наказание за захват чужой собственности.

Есть и те, кто встает на защиту захватчиков. Так, Карлос Манрике Перес из Каталонии рассказал, что в его доме в качестве «окупаса» жила элегантная темнокожая девушка, которая была «лучше большинства соседей». При этом квартира пустовала, была никому не нужна, и «гостья» приобрела ее через некоторое время.

Но мигранты облюбовали далеко не все районы Испании. В разговоре с «360» Александра Бэйкер заметила, что живет на побережье Коста-дель-Соль. В этой местности захватчиков якобы нет.

«Я об этом слышала, в Мадриде. Этим занимаются какие-нибудь марокканцы. Но у нас такого нет. Мигранты у нас, конечно, есть, но они тут сумки на пляжах продают, а про захват жилья и все в таком духе я очень много слышала именно в контексте Мадрида и Барселоны», — заключила девушка.