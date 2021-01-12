Задержать дыхание на Крещение. Советы для тех, кто хочет впервые окунуться в прорубь

С каждым годом все большее число россиян участвует в крещенских купаниях. Базовые правила — не пить «для сугреву» или не отправляться в прорубь с простудой — знают все. Но есть в первом погружении и свои тонкости. Новички вряд ли знают, что заходить в ледяную воду нужно задерживая дыхание, а нырять в воду «рыбкой» нельзя.

Часто люди решают впервые окунуться в прорубь в Крещенскую ночь, чтобы бросить себе некий вызов и доказать, что могут это сделать, считает председатель спортивно-оздоровительного общества «Люблинские моржи» Виктор Кочетов. Вместе с главой клуба закаливания и зимнего плавания «Моржи столицы» Натальей Серой он дал советы читателям «360», чтобы купание принесло новичкам пользу, а не вред.

Как считает Наталья Серая, ледяная вода — это мощное природное целебное средство, помогающее укрепить иммунную систему. В период пандемии закаливание еще полезнее. Такие процедуры доступны и полезны практически для всех людей. Ледяная вода встряхивает организм, заставляя его работать в другом режиме и запуская иммунную систему.

«Организм сам борется и с бактериями, и с вирусами. Не могу сказать, что это лекарство, — это будет неправильно. Но это средство, которое укрепляет организм, позволяет предотвратить заболевания. Люди, которые регулярно занимаются закаливанием, наши моржи, они не болеют», — добавила Серая.

Три главных правила

Во-первых, считает Кочетов, нужно одеться по погоде, чтобы не переохладиться в очереди у купели. Тем более что морозы в Крещенскую ночь синоптики обещают аномальные. Крайне важно выбирать только обустроенные для купания места — без коряг и других предметов на дне. А с собой нужно взять сменную одежду, теплую обувь и долго не стоять на морозе.

Во-вторых, за остаток недели можно немного приучить тело к холодной воде, обливая ноги по щиколотку или колени, а также протираясь мокрым полотенцем. Такие процедуры помогут преодолеть мандраж перед первым купанием. Хотя полноценную подготовку к встрече с ледяной водой стоило начинать еще в сентябре.

В-третьих, подчеркнул Кочетов, нельзя выпивать «для сугреву» перед купанием, иначе в проруби может стать плохо. Кроме этого, не следует окунаться людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и тем, кто недавно перенес простудно-вирусные заболевания, в том числе коронавирусную инфекцию. Крайне опасно подвергать ослабленный организм такому большому стрессу.

Подготовка к купанию

Холодная вода и алкоголь — вещи несовместимые, согласна Наталья Серая. Поэтому никаких «по 100 граммов до или после» быть не должно. Окунаться можно только здоровым людям. С обострением хронических болезней или простудой это категорически запрещено.

«Новичкам нужно взять то, на чем можно стоять, — коврик типа туристического маленького или тапочки, чтобы ноги не замерзли. Небольшое полотенце, чтобы не растираться. Влага очень быстро испаряется с поверхности кожи, и на морозе человек быстро высыхает», — сказала она.

Одежду нужно подобрать удобную, без сложных завязок или большого количества пуговиц, чтобы после окунания максимально быстро одеться. На морозе, отметила Серая, руки быстро замерзают — попасть мелкой пуговицей в петлю бывает сложно.

Первое погружение

В ледяной воде происходит спазм сосудов и «перехватывает дыхание». Чтобы сгладить этот момент, нужно глубоко вдохнуть и первый раз окунуться на задержке дыхания. После этого организм адаптируется и сам подскажет, в каком режиме лучше дышать.

«Новичкам не рекомендую окунаться сразу с головой, для того чтобы немного сгладить острые ощущения. Холод через голову, через глаза очень сильно проникает в организм. Прямо обжигающий холод. Я сама только на третий год закаливания смогла плавать с погружением головы нормально. До этого организм сопротивлялся», — поделилась опытом Наталья.

Новичкам нельзя нырять с разбега «рыбкой». Причин для этого много, в том числе медицинских. В ледяной воде, напомнила читателям «360» Елена Малышева, велик риск остановки сердца. Чтобы первое купание не закончилось печально, в прорубь или купель надо заходить быстро и уверенно, не «прислушиваясь» к ее температуре. А затем трижды (по православной традиции) погрузиться в воду.