«Октоберфеста» не будет в Германии. За 200 лет его 25 раз отменяли из-за войн и эпидемий

Из-за пандемии коронавируса в Германии отменили многолюдные мероприятия, в том числе и «Октоберфест». После отмены празднования власти Мюнхена даже запретили употребление алкоголя на территории, где обычно проходит фестиваль. Это первая отмена «Октоберфеста» с 1945 года, но не единственная за его 210-летнюю историю.

Как пишет Deutsche Welle, в субботу должно было начаться празднование «Октоберфеста», но из-за коронавируса его пришлось отменить. Кроме того, власти Мюнхена даже запретили употребление алкоголя на лугу Терезы. Это место, где обычно проводится главное празднование. Видимо, в мэрии испугались спонтанных вечеринок.

В полиции рассказали, что в субботу на лугу атмосфера оставалась мирной. Всего несколько человек гуляли или устраивали пикники небольшими группками. Некоторые были одеты в традиционные наряды «Октоберфеста».

Сейчас людям предлагают отмечать «Октоберфест» в пабах или у себя дома.

Что это за праздник

Мюнхенский «Октоберфест» считается крупнейшим в мире фольклорным фестивалем. За последнее десятилетие он в среднем привлекал около шести миллионов посетителей в год. Те в совокупности выпивали почти семь миллионов литров пива и пробовали тысячи жареных сосисок, цыплят и гигантских крендельков.

Фестиваль длится чуть более двух недель и проводится на лугу недалеко от центра Мюнхена. Помимо еды, питья и танцев, в программе красочные парады, аттракционы и ряженые в народных одеяниях. А еще можно посмотреть представления в театре кукол.

В большинстве палаток звучит традиционная баварская музыка. В некоторых посетителей могут научить и народным танцам.

Впервые «Октоберфест» провели в октябре 1810 года в честь свадьбы наследного принца Людвига Баварского и принцессы Терезы Саксонской-Хильдбургхаузен. В течение пяти дней горожан Мюнхена приглашали поесть, выпить и повеселиться, а также насладиться парадами с барабанами и музыкой, стрельбищами и скачками по лугу на окраине города. Все так хорошо провели время, что было решено проводить скачки и сопутствующие ей празднования каждый год.

В наше время фестиваль открывается парадом экипажей и людей в традиционных костюмах. Это шествие, а также проход стрелков проводят в первое воскресенье «Октоберфеста». Через неделю проходит концерт какой-нибудь известной группы под открытым небом.

Когда отменяли «Октоберфест»

За двухсотлетнюю историю фестиваль отменяли 24 раза. Но все эти случаи были до окончания Второй мировой войны.

Например, четвертый «Октоберфест» в 1813 году отменили из-за сражений с Наполеоном.

Спустя несколько десятков лет в Европе начала свирепствовать холера. Из-за нее фестиваль прерывали дважды: первый раз в 1854 году, второй — в 1873-м. Во время первой эпидемии от холеры умерла принцесса Тереза, благодаря которой и появился фестиваль.

В 1866 году «Октоберфест» отменили из-за австро-прусской войны. Дальше была Первая мировая, прервавшая празднования с 1914 по 1918 год. В 1924-м и 1925-м в Германии случилась гиперинфляция, сильно обеднившая население, что тоже привело к отмене праздника. Ну и в течение всей Второй мировой войны «Октоберфест» тоже не проводили.

26 сентября 1980 года недалеко от входа на «Октоберфест» случился теракт. Тогда погибли 12 человек, а десятки людей пострадали. При этом организаторы не стали отменять празднование, что вызвало критику. Как отмечает Deutsche Welle, в выходные после теракта фестиваль посетили около миллиона человек. «Октоберфест» прервали только на время траурной церемонии 30 сентября того же года.

С 1949 года фестиваль стал отмечаться постоянно, но пандемия коронавируса внесла свои правки.