Тройной талак. Как слухи о разводе Оксаны Воеводиной превратились в правду?

«Мисс Москвы — 2015» Оксана Воеводина впервые рассказала подробности своей личной жизни с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V Фарисом. Оказалось, в жизни королевы красоты все совсем не так чудесно, как кажется из ее профиля в Instagram. Она рассказала, что муж бросил ее без объяснения причин, в середине беременности. А о том, что стала бывшей женой, она узнала из интернета. «360» разбирался, как сказочная жизнь обернулась для российской красавицы разводом.

Победительница конкурса «Мисс Москва» стала супругой Мухаммада V Фариса в ноябре 2018 года, когда тот еще был королем Малайзии.

«Для многих людей остается загадкой история нашего знакомства с мужем. <…> Это случилось в Европе, весной 2017 года. После мероприятия мы отправились на ужин, где я познакомилась с мужчиной, и он представился королем Малайзии. Я восприняла это как шутку и пошутила в ответ, что я тоже королева Москвы», — рассказала она в своем Instagram.

После свадьбы россиянка приняла ислам, сменила имя и стала Риханной Петрой. А меньше года спустя у пары родился ребенок. Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра появился на свет 21 мая.

К тому времени его отец уже не был королем страны. Он отрекся от престола в январе 2019 года, оставив за собой титул султана. Его решение стало первым случаем в истории Малайзии, когда монарх покинул трон раньше срока — Мухаммад V Фарис должен был править до 2021 года. Сообщалось, что он отрекся от престола из-за любви.

Развелись или нет?

Мужчина совершил очень романтичный и серьезный шаг, поставив свою семью выше целого государства. Не каждый человек способен совершить такой поступок, даже для горячо любимых супруги и ребенка. Тем большее недоумение вызывают следующие события.

Первые слухи о разводе супругов появились еще в январе 2018 года, но тогда их опроверг отец девушки Андрей Горбатенко. Второй раз СМИ написали, что супруги подали документы на расторжение брака в Сингапуре 22 июня, и уже 1 июля процедура была завершена. Сообщалось, что они оформили неотменяемый развод. Вновь вступить в брак друг с другом Мухаммад V и Воеводина смогли бы лишь в том случае, если бы модель вышла замуж за другого мужчину, а тот добровольно расстался с ней либо скончался.

«Мисс Москва» показала фото ребенка от бывшего малайзийского короля Подробнее

Информацию об этом подтвердила и близкая подруга российской красавицы Татьяна Андреева. Подозрения о том, что в отношениях пары не все так чудесно, появились у их близких в момент появления сына. Оксана приехала рожать в Москву, что вызвало у поклонников сильное удивление — почему влиятельный супруг не окружил ее самыми лучшими врачами в своей стране?

Адвокат девушки Евгений Тарло слухи опроверг, и заявил, что этому есть очень простое объяснение. Отец Оксаны — врач, и больше всего она доверяет именно российским медикам.

«Я с Оксаной разговаривал по телефону пару часов назад. Муж ее поддерживает. Она занята воспитанием своего маленького ребенка <…> Оксана не разводилась, на развод не подавала, никаких претензий своему мужу не предъявляла. Она его очень любит», — заявил он в июле.

Сами супруги окончательно разрушили слухи о своем расставании, выложив в сети короткое романтическое видео с признаниями в любви друг другу.

«Фарис всегда заботится обо мне и нашей семье, а я забочусь о нем. И, конечно, я хочу быть единственной в его жизни и оставаться с ним до конца своих дней», — сказала в видео Оксана, она выглядела вполне счастливой.

Мисс Москва впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии Подробнее

Казалось бы, после такого признания все слухи о разрыве должны были прекратиться, но этого не произошло. 22 июля The Straits Times опубликовала очередную новость о разводе пары со ссылкой на юриста экс-главы азиатской страны Ко Тен Хуа. Юрист заявил, что брак расторг шариатский суд Келантана, о чем 22 июня уведомили Воеводину. Он также намекнул, что не уверен в том, кто на самом деле является отцом новорожденного.

«Пока не было никаких объективных доказательств по поводу биологического отца ребенка», — сказал Ко Тен Хуа.

Оксана опровергла и это заявление. Она сказала, что в это время находилась в России, и никакого развода не оформляла.

Не прошло и месяца, как издание Daily Mail сообщило, что близкие Мухаммада V заставили его бросить свою супругу. По словам дипломатического источника в Москве, семья уже подобрала ему новую, более подходящую невесту. И вновь супруга бывшего короля отрицает их разрыв. Ситуация становится абсурдной — почему никто не может оставить семью в покое? Но с другой стороны, слухи не могут так упорно возникать на пустом месте. Да и сама девушка в это время живет в России вместе с сыном, но без супруга.

Что же случилось?

Первого сентября этого года модель изменила позицию и перестала отрицать свой развод с бывшим королем Малайзии в своем профиле в Instagram.

«Понимаю, все действительно хотят знать, что на самом деле происходит между нами. Может быть, если я расскажу правду, то почувствую облегчение», — написала она.

Адвокат рассказал о сложностях развода Воеводиной с экс-королем Малайзии Подробнее

Однако причины своего расставания с супругом называть отказалась.

Спустя несколько дней бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что он сожалеет о женитьбе на Оксане. По его словам, бывшая супруга оклеветала королевскую семью серией постов в социальных сетях, которые породили множество слухов. Именно они спровоцировали бракоразводный процесс. Он также предположил, что мальчик может быть рожден не от него.

«Дворец Келантана глубоко расстроен и осуждает распространение частных фотографий Его Королевского Высочества султана Мухаммеда V в социальных сетях и все неуместные публикации о его личной жизни», — сказано в официальном заявлении королевского дворца.

Лишь 27 сентября Оксана рассказала, как именно узнала о разводе.

Девушка пояснила, что на самом деле ее брак распался еще до рождения сына — она тогда была на четвертом месяце беременности. Супруг бросил Оксану в в декабре 2018 года. Он просто ушел из дома и больше туда не вернулся.

«Мисс Москва» рассказала, как узнала о разводе с экс-королем Малайзии Подробнее

«Я не знаю, что именно произошло, потому что все было хорошо. Мы ждали рождения нашего первого ребенка. Я до сих пор не понимаю истинную причину его поступка», — заявила девушка.

Она также пояснила, что бывший король Малайзии якобы использовал для расторжения брака процедуру, которая называется «тройной талак». По традиции, супругу достаточно трижды сказать «Развожусь с тобой», чтобы расторгнуть союз. Однако Оксана заявила, что никогда не слышала от супруга такой фразы и не получала никаких официальных документов.

Адвокат девушки подтвердил, что официально брак еще не расторгнут.

«У них ребенок, а с ребенком на раз не разводят. Никаких документов о расторжении брака мы не видели. Оксана с супругом в браке законном, юридическом. Так что и разводиться нужно по закону», — сказал он.

Сейчас девушка с сыном живут в Подмосковье, в купленном для них доме. Сообщается, что Мухаммад V продолжает содержать бывшую жену и ребенка, не смотря на подозрения в измене.