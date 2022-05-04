Окружить, чтобы победить

Минобороны РФ утром доложило об уничтожении пусковой установки ракетного комплекса ВСУ «Точка-У» в районе харьковской Новой Дмитровки и четырех сбитых реактивных снарядах РСЗО «Смерч» в районе Великой Камышевахи. Ликвидировано 40 военных объектов Украины, в том числе понтонная переправа в районе села Протопоповка. Политолог Евгений Михайлов рассказал «360», какое стратегическое значение имеют новые успехи ВС РФ.

Далее — его речь.

Мы видим отсечение украинских военных от поставок современных видов вооружения, которое пытаются продвинуть на Украину западные партнеры. Рушатся железнодорожные переправы и мосты, разрушаются тяговые электроподстанции. Идет планомерное окружение украинских войск в Донбассе. В общем, все идет по плану.

Понтонные мосты могут то в одном месте возвести, то в другом, то в третьем. ВС РФ отслеживает все эти движения, и сейчас их не так много наводят — это мы можем наводить для продвижения своих войск вглубь Украины, для отсечения тех или иных группировок. Украинцы, отступая, рушат мосты, и нам надо продвигаться. Мы наводим мосты, а чтобы украинцы занимались масштабным наведением понтонных переправ, я не заметил.

Что касается опасности системы залпового огня «Смерч». Это мощная система дальностью до 70 километров, с большой площадью поражения. Такие категории вооружения называют вторыми по смертности после ядерного оружия.