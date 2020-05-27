Во время карантина на улицах Ярославля все чаще можно заметить диких животных: лосей, лис, бобров и даже медведей. «360» побеседовал с местным зоологом и выяснил причины такого внезапного «очищения природы».

17 мая жители Ярославля были шокированы: по трамвайным рельсам бежал живой символ города — бурый медведь. Его запечатлел один из местных жителей, проезжавший рядом на машине. Как видно, животное было относительно небольших размеров — вероятно, это молодая особь двух-трех лет.

Чуть позже появилось другое видео, на котором этот самый медведь напал на человека. Хорошо, что мимо проезжали таксисты, которые отогнали косолапого и довезли пострадавшего до травмпункта.

Для молодого человека все обошлось: серьезных травм нанести животное не успело, и, что еще важнее, заражения бешенством не обнаружилось. А вот для медведя знакомство с городом закончилось трагично: вскоре его нашли и ликвидировали местные егеря.

В последнее время в Ярославле часто замечают диких животных, что неудивительно — улицы опустели, поэтому лесные соседи пришли осваивать городское пространство. Например, лоси, которые, к сожалению, часто гибнут в непривычной городской среде. Многие пользователи социальных сетей теперь требуют убрать такие опасные заборы.

А на улице неподалеку от лесных массивов заметили лису с тремя лисятами.

Рядом с Речным вокзалом жители заметили плавающего бобра — видимо, зверек заблудился и из-за этого был встревожен.

Такое нашествие диких животных грозит множеством опасностей как местным жителям, так и самим четвероногим. Поэтому теперь границы лесных массивов охраняют патрули из местных егерей, которые отпугивают животных с помощью шумовых эффектов.

Почему животные идут в город?

О причинах такого нашествия диких животных на Ярославль «360» рассказала заведующая кафедрой зоологии Ярославского педагогического университета Елена Анашкина. Как оказалось, дело не только в самоизоляции:

«Если говорить о медведях, то их численность в Ярославской области, да и вообще по всей России, в последние годы в целом возросла. В Ярославле их стало почти в два раза больше. Медведи начали появляться во всех районах Ярославской области, даже в самых обжитых, где до этого их 50-70 лет не видели. Это связано, во-первых, с тем, что запретили определенные виды охоты на медведей — например, охоту на берлоги. Ну и, во-вторых, сейчас мало охотников, которые знают, как добывать этого зверя. Плюс несколько изменились климатические условия, потеплело, что дало медведю больше возможностей прокормиться».

И если медведей, несмотря на рост популяции, в городе не видели уже очень давно, то лоси, бобры и лисы, по словам зоолога, нередко заходят «в гости» к ярославцам, особенно по весне.

Что касается лосей и бобров, то они довольно часто появляются в городах именно весной, в период расселения, когда животные ищут места обитания и при этом они еще неопытные, не встречались с человеком, и потому не чувствуют опасности Елена Анашкина заведующая кафедрой зоологии Ярославского педагогического университета.

Так что во время самоизоляции дикие животные по всей России — да и по всему миру тоже — начали особенно активно осваивать улицы городов.

«Людей в городах мало, поэтому фактор беспокойства сведен практически к нулю. Важнее даже то, что машин стало меньше, то есть меньше городского шума, который отпугивает животных. Хотя в городе их подстерегает немало опасностей: несколько лосей у нас погибло, пытаясь перепрыгнуть через забор и напоровшись на штакетник», — отметила она.

По словам Анашкиной, животные ищут в городах жилье и пропитание, и если в обычное время они редко осмеливаются пересекать городскую черту, то когда на улицах тихо и пустынно, это случается значительно чаще. Также зоолог напомнила, что людям при встрече с дикими животными надо соблюдать осторожность.

«В целом город — это несвойственная для животных среда, поэтому, встречаясь с людьми, они будут в состоянии сильного беспокойства. Так что при встрече не надо пытаться их как-то остановить, сфотографировать, нужно просто спокойно дать им уйти. Тем более что в нормальном состоянии в большинстве случаев дикие животные стараются не пересекаться с человеком», — подытожила специалист.