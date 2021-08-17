«Идеальные мальчики» надругались над официанткой в Самаре. Они требовали у жертвы 50 тысяч, но оказались за решеткой

В Самаре компания студентов и подростков надругалась над 18-летней официанткой. Девушку увезли в лес, изнасиловали и сняли процесс на камеру. Жертве пригрозили распространить видео и потребовали 50 тысяч рублей за молчание. Пострадавшая все же обратилась в полицию, и предполагаемых преступников задержали по горячим следам. Что известно о дикой истории — в материале «360».

Вечером 11 августа недалеко от дома в поселке Береза к Анне А. (имя изменено) подъехала черная LADA Priora, сообщил сайт kp.ru. В салоне автомобиля было несколько незнакомцев. Один из них, угрожая ножом, потребовал сесть в машину. Усадили ее туда силой.

Насильники в масках

Свою жертву компания увезла в лес недалеко от поселка Новосемейкино. Над Анной надругались, засняв все на камеру мобильного телефона. Злоумышленники пообещали избить девушку и распространить запись в Сети, если она не отдаст 50 тысяч рублей. После этого пострадавшую бросили. Домой она добиралась на попутках.

Источник рассказал сайту kp.ru, что к преступлению компания готовилась — молодые люди запаслись масками. Почему они выбрали именно Анну, неизвестно. Сама официантка не знает своих насильников и предположила, что те увидели ее в кафе.

Тем не менее девушка запомнила и обидчиков, и номер их машины. Она обратилась в полицию, которой удалось в кратчайшие сроки отыскать владельца авто и остальных подозреваемых в преступлении.

Их оказалось четверо: за рулем LADA был 19-летний Владислав В., студент четвертого курса самарского техникума. С ним в машине находилась 18-летняя третьекурсница Кристина М., а также 15-летний самарец и 16-летний ученик вечерней школы из Кинеля. Ребят задержали в ночь на 13 августа и возбудили уголовное дело о похищении.

Суда испугались

Инициаторами нападения считают именно несовершеннолетних парней. Красноглинский районный суд уже выбрал им меру пресечения, отправив под стражу на два месяца. Студенты техникума находятся под домашним арестом на такой же срок — до 12 октября, уточнила старший помощник прокурора Красноглинского района Яна Кудряшова.

В суде 15-летний и 16-летний арестованные «ревели крокодильими слезами», уточнил для kp.ru источник. Одного из парней его мама назвала идеальным мальчиком, который приходит домой в 23:00. Умысел содеянного подростки объяснить не смогли.

Находившаяся в компании парней Кристина призналась, что участвовала в похищении 18-летней официантки. Водитель машины — Влад — рассказал, что двое ребят ему угрожали и заставляли их возить.

Расследование продолжается. Пока что фигурантам дела вменили только похищение. Решается вопрос о предъявлении им обвинений в изнасиловании и вымогательстве.