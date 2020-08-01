Охранник с плетью не пускал туристов на пляж в Крыму, те пригрозили судом. На чьей стороне правда?

Охранник прогонял отдыхающих с пляжа в Крыму с помощью нагайки. Он говорил, что пляж лечебный, поэтому доступ получат только постояльцы санатория. Отдыхающие недовольны таким ответом, они уже подключили к делу полицию, вскоре присоединят к ней еще и суд.

Нагайка на глазах у малыша

Казак и туристы столкнулись во мнениях в поселке Форос, который административно входит в состав Ялты, возле одноименного оздоровительного санатория. Видео конфликта опубликовала одна из посетительниц пляжа в своем Instagram.

Охранник угрожал плетью ее семье. Потасовка произошла на глазах у четырехлетнего ребенка.

«Сегодня угрожал плетью мне, моей семье и моему ребенку четырех лет лишь потому, что мы приехали на пляж, который посещали шесть лет подряд. И сегодня, как оказалось, он каким-то чудом стал лечебным пляжем санатория „Форос“», — написала автор видео.

Руководство санатория установило пропускную систему. Поэтому один из охранников, вооруженный нагайкой, попросил отдыхающих покинуть пляж. По словам женщины, он угрожал плетью ей, мужу, матери и четырехлетнему сыну. Мужчина с бейджем санатория на груди достал плетку и, размахивая ей, приближался к молодому человеку.

После этого охранник переключился на «оператора» и выбил гаджет из рук. В итоге телефон разбился.

Беременным тоже запрещено

Вскоре выяснилось, что это уже не первый случай, когда отдыхающих не пускают на пляж. Путешественница Анна Груздева рассказала «360», что 23 июля с ней произошла похожая история. Пляж был тот же, но охранник — другой.

На пляжи Фороса женщина ездит три лета подряд, всегда все было без проблем.

«Мы платили за шезлонги, ходили на лечебные пляжи», — рассказала Груздева. По ее словам, только на тех трех пляжах предоставляются шезлонги и навесы.

В этот раз она приехала в Крым с подругой, с ними были трое детей. Сама Груздева находится на последних месяцах беременности.

Казак встретил их на входе на пляж.

В такую пользу бульдога встал: „Нет, пройти нельзя“ Анна Груздева туристка.

Путешественницы попросили показать документы, почему именно им нельзя подойти к морю. Однако казак направил их за объяснениями в администрацию. В итоге собеседница «360» отправилась с детьми в кафе, а подруга посетила руководство. В юридическом отделе той показали бумагу из Роспотребнадзора, в которой говорилось, что вода чистая.

Он ее хватал, отпихивал. Она пыталась пройти, он ее отталкивал Анна Груздева.

После Груздева вызвала полицию, стражей порядка ждали полтора часа. После те сказали, что приедут к вечеру. Подруга женщины дождалась правоохранителей и написала заявление.

«Мы планируем после этого заявления подать на них в суд в Петербурге, по месту регистрации, потому что в Крыму подавать бесполезно», — отметила Груздева.

Девушки планируют указать в иске такую причину: «Препятствие доступа к воде».

В последний раз они беспрепятственно купили шезлонг через кассовый аппарат 18 июля.

Обращение в суд из Петербурга

Подруга Груздевой Жанна Бабаева поделилась с «360» деталями их неудавшегося похода на пляж.

«В этот раз мы приехали и очень удивились, что на входе на пляж стояли казаки, которые не пускают людей, кроме постояльцев санатория. Они выпихивают, толкают, бьют. Мне они угрожали физической расправой, сказав, что им за это ничего не будет», — вспомнила она.

Источник фото: телеканал «360»

Полиция до сих пор не ответила ей письменно.

«Но они пришли и сказали, что начальник охраны сказал им, что это их пляж и они никого не собираются пускать», — рассказала Бабаева.

При этом в юридическом отделе санатория не знают, кто не пустил девушек на пляж. Поэтому там ответили: «Идите на пляж и отдыхайте».

В Instagram от имени «Фороса» девушке написали, что это их право — никого не пускать на территорию. Скриншоты переписок находятся в распоряжении «360».

Источник фото: телеканал «360»

Теперь Бабаева и Груздева готовят иск в суд.

«Сейчас мы готовим иск в суд на возмещение морального ущерба на санаторий „Форос“. Также готовим заявление в прокуратуру на проведение проверок о незаконном захвате пляжей на территории санатория „Форос“ по Водному кодексу РФ», — добавила Бабаева.

Ответ санатория

Руководство санатория «Форос» проводит служебное расследование. Изучаются все материалы, в том числе видеозаписи. В организации пообещали привлечь к ответственности всех виновных.

«Дополнительно сообщаем, что данные посетители пляжа не являются гостями санатория „Форос“. У санатория „Форос“ восемь карт пляжа, три из которых предназначены для гостей санатория и являются лечебными. Пропуск на данные карты осуществляется по карте гостя, выданной на основании санаторно-курортной карты гостя», — рассказали в пресс-службе.

Все прибывающие гости санатория предоставляют справки об отрицательных результатах теста на коронавирус. «Иные посетители на территорию лечебного пляжа не допускаются», — отметили в санатории.

Остальные пять карт пляжа санатория общедоступны для посетителей. Они благоустроены, там расположена вся необходимая инфраструктура.