Охрана ЦСКА применила силу к журналистам? Новый тренер клуба Ивица Олич начал тренировки со скандала

Хорват Ивица Олич официально стал главным тренером ФК ЦСКА. Когда журналисты пришли его встречать, охрана команды применила к ним силу. Об инциденте, его оценке и о самом Оличе — в материале «360».

Что произошло

В понедельник, 22 марта, ЦСКА объявил об уходе главного тренера Виктора Гончаренко. На следующий день на стадионе «Октябрь» представили нового наставника красно-синих Ивицу Олича, который приехал на тренировку команды.

Встречу снимали оператор и фотограф ЦСКА. Других журналистов к Оличу не подпускали, охрана грубо их отодвинула. По свидетельству корреспондента «Спорт-экспресса», одного из журналистов «повалили на землю». Кого именно, он не сообщил.

Охранники применили силу к журналистам агентства «Россия сегодня» («Спорт РИА Новости») — корреспонденту Михаилу Гончарову и фотографу Алексею Куденко, уточнил «Чемпионат».

На кадрах, опубликованных РИА, Гончаров спрашивает проходящего мимо тренера, на сколько рассчитан его контракт. В этот момент руководитель отдела ЦСКА по работе с болельщиками Иван Уланов закрывает камеру рукой.

Фотограф Куденко попытался снять Олича из-за стоящей рядом машины. Сотрудник безопасности стадиона скрутил его, у фотокора не получилось сделать ни одного снимка, сообщил Гончаров.

«Когда Олич прибыл, мы вместе начали снимать этот момент, — рассказал корреспондент „Спорт-экспресса“. — Служба охраны пыталась пресечь съемку. Одного из коллег повалили на землю — как он позже выразился: „поборолись в партере“».

Конфликт, по словам Гончарова, начался еще до приезда нового главного тренера. Уланов и еще один представитель ЦСКА несколько раз заявили журналистам, что съемка не согласована с пресс-службой.

Уланов, как сообщил Гончаров, схватился за его телефон, но его самого не трогал.

«Закрыл камеру и держал ее. Потом переключились на фотографа», — описал журналист произошедшее.

ЦСКА имел право запретить съемку?

Действия сотрудников ЦСКА были противозаконны, заявил «Чемпионату» адвокат Андрей Князев. Он напомнил о статье УК «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».

При этом, посетовал юрист, дела по этой статье возбуждают крайне редко. Ее могут применить, если нанесен урон журналисту или его оборудованию.

Князев отметил, что приезд тренера не был частным мероприятием, поэтому репортерам не могли запретить работать. Также собеседник обратил внимание на «право обычая».

«Когда ты регулярно снимаешь десятки клубов и вдруг в одном тебе запрещено, то это как минимум странно», — считает юрист.

Были ли подобные случаи?

Конфликтные ситуации с участием представителей СМИ периодически происходят с разными клубами. В 2019 году «Спартак» не пустил журналистов газеты «Спорт-экспресс» на матч с «Рубином». За день до этого издание поместило на обложку фото главного тренера команды Доменико Тедеско в гриме Джокера. При входе на стадион репортерам газеты вручили билеты на этот фильм.

В конце того же года во время заседания исполкома Российского футбольного союза представителей СМИ заперли в одном из кабинетов в Доме футбола. Выход в туалет разрешался под надзором охранника. Через некоторое время ограничения сняли.

В 2020 году корреспондента «Спорт-экспресса» Евгения Белоусова не пустили на трибуну для прессы во время матча между «Локомотивом» и «Оренбургом». Стюард «РЖД-Арены» ударил журналиста, разбив ему губу.

Кто такой Ивица Олич

Хорватский нападающий Олич играл за ЦСКА в 2003–2006 годах. После этого он выступал в командах немецкой Бундеслиги. В 2017 году завершил игровую карьеру, войдя в тренерский штаб сборной Хорватии. Был помощником Златко Далича во время чемпионата мира, проходившего в России в 2018 году. Хорватская сборная тогда показала свой лучший результат, дойдя до финала. В четвертьфинале хорваты обыграли россиян по пенальти.

Футбольный эксперт Андрей Малосолов заявил «360», что приглашение Олича — это «довольно рискованный эксперимент».

Как болельщик ЦСКА он рад возвращению футболиста, который «с честью отработал свой контракт» в клубе. Однако Малосолов предполагал, что на место главного тренера будет рассматриваться «опытный европейский специалист» или российский тренер уровня Курбана Бердыева.

С другой стороны, последние четыре года Олич был первым помощником главного тренера сборной Хорватии, показавшей отличные результаты на ЧМ 2018 года, рассуждает собеседник.

По мнению Малосолова, на тренерском мостике ЦСКА «соберется неплохая химия» — помимо Олича там будут Элвир Рахимич, а также братья Алексей и Василий Березуцкие.

Назначение тренера из-за рубежа собеседник считает нормальной мировой практикой, которая не отменяет «кризиса тренерского дела в России».

«Неудачные выступления наших грандов в еврокубках прошлого сезона во многом связаны с тем, что даже у „Зенита“, не говоря про ЦСКА и „Краснодар“, уровень тренеров не соответствовал поставленным задачам», — пояснил Малосолов.

Футбольный эксперт Станислав Рынкевич считает приглашение Олича «в принципе, хорошим выбором». Новый главный тренер хорошо знаком болельщикам ЦСКА и то, чего он достиг в хорватской сборной, внушает уважение, сказал собеседник «360».

«Он знает не только игроков, но и структуру клуба. Болельщики его хорошо знают, а это говорит о кредите доверия, который будет у тренера определенное время», — заявил эксперт.

По его словам, работая с хорватской сборной, Олич сумел наладить атмосферу в национальной команде. Благодаря чему сборная добилась высоких результатов.

В ЦСКА от тренера ждут того же самого, считает собеседник.