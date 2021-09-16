Охотился ли Ярослав Мудрый на львов и прячет ли страус голову в песок? Натуралист ответил на популярные детские вопросы

Любопытство — один из мощнейших двигателей прогресса, и, по неофициальной статистике, больше всего вопросов на минуту разговора задают, конечно же, дети. Александр Хабургаев — известный натуралист и ведущий проекта «Недетские вопросы о природе» на телеканале «Живая Планета» — вспомнил самые необычные вопросы маленьких телезрителей, которые могут поставить в тупик любого взрослого, и подготовил на них серьезные ответы.

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Могли ли гуси спасти Рим, или это всего лишь легенда?

Письменные источники утверждают, что в июле 390 года до нашей эры дерзкие галлы разбили римские войска и уцелевшие воины заперлись в Капитолии. Осада Капитолийского холма длилась целых полгода! Осажденные были истощены, но гусей не поели! Ведь это были не простые гуси, а священные птицы, жившие при храме! И не напрасно. Однажды ночью, когда галлы предприняли отчаянную попытку бесшумно проникнуть через крепостные стены, бдительные птицы подняли крик — и проснувшиеся защитники отбили атаку галлов.

Любопытно, что Лев Толстой в своем рассказе «Как гуси Рим спасли» рассказывает о празднике, который отмечали благодарные итальянцы. Гусей на нем, разумеется, чествовали и прославляли, а нерадивых собак били палками, за то, что те проспали галльских лазутчиков.

Гуси, жившие при храме, вполне могли переполошиться даже от тихого звука и разбудить стражу. Да и какой смысл был сочинять байки Титу Ливию, который первым поведал о подвиге священных птиц?

Страусы действительно прячут голову в песок?

Да, есть такое нелепое заблуждение, что от страха страус прячет голову в песок и думает, будто его всего не видно. Вы когда-нибудь видели страуса? Высота — до двух с половиной метров (2,7 — рекорд), вес — полторы сотни килограммов! А ноги его видели? На каждой ноге — всего два пальца: большой и маленький. Причем большой венчает острый и крепкий как железо коготь. Удар у этой птицы поставленный: сильный и точный. И кого страусу бояться?

Но если страус все-таки пугается или когда он враждебно настроен по отношению к кому-то, он начинает злобно клевать землю. Это переадресованная агрессия. Точно так же человек стучит кулаком по столу, когда сердится, чтобы не ударить обидчика. Вот и страус, чтобы не клюнуть того, кого он боится клевать, злобно клюет землю. Но если там окажется песок, он может со всего размаху свою голову засунуть и в песок.

И еще один интересный момент: конечно, голодные львицы или гепарды могут погнаться за страусом. Но бегает он достаточно резво — 70 километров в час. Так что шансов удрать у здоровой птицы более чем достаточно. Вот, правда, пробежав большую дистанцию, страус от усталости действительно буквально роняет голову на землю. А еще он может прикопать голову в горячий песок, чтобы избавиться от паразитов. Случается, что эта птица долго и тщательно выбирает подходящие камушки, чтобы проглотить их и чтобы они перетирали пищу в желудке как жернова. В такие моменты со стороны покажется, что она стоит, закопав голову в землю.

Вот отсюда и пошло, что страус действительно может засунуть голову в песок. Впервые подобное заблуждение появилось в трудах Плиния Старшего — древнеримского ученого, жившего в первом веке нашей эры. Удивительно, но и сейчас, спустя 2000 лет, многие наивно верят в эту байку.

Я прочитал в книжке, что Ярослав Мудрый охотился на львов. Они что, водились в России?

А что тут удивительного? До наших дней дожили многие представители мамонтовой фауны (в которую входили пещерные львы): лоси, сайгаки, северные олени, лисы, овцебыки. Кто знает, может быть, и пещерный лев дотянул до десятого века, когда родился князь Ярослав?

Действительно, на территории России раньше львы обитали. Более того, если вы вспомните гладиаторские бои, там тоже часто использовались именно эти хищники, и это не случайность, ведь львы на самом деле и на территории Римской империи тоже встречались, и причем не то чтобы даже редко.

Если мы будем смотреть на исторический ареал льва, то он значительно отличается от ареала, который сейчас занимает этот зверь. На сегодняшний день лев проживает в Африке и в Азии (в заповедном Гирском лесу). Но когда-то, в историческом прошлом, лев населял практически всю Евразию. К сожалению, останков этих львов древности (шкур, зубов или костей) практически не сохранилось, поэтому ученые до сих пор спорят, с каким видом или подвидом сражался Геракл, какие львы описаны в Библии, какие выпускались на арену Колизея и на какого льва охотился Ярослав Мудрый.

Выходит, что русский князь вполне мог охотиться на львов где-то на современном юге России. Вот, правда, что это мог быть за вид — вопрос очень спорный.

А какое животное может глубже всех нырнуть и сколько оно может быть под водой без воздуха?

Даже хорошо натренированный человек может пробыть под водой более 15 минут, а со специальным грузом — опуститься более чем на 100 метров. Еще лучше плавать и нырять под водой могут многие животные: рептилии (черепахи, морские змеи, игуаны, гребнистые крокодилы), многие птицы (например, пингвины, олуши, гагары), звери (гиппопотамы, бобры, выдры, каланы), но пальму первенства держат китообразные и ластоногие.

Например, кашалот погружается на глубину более одного километра и может пробыть под водой более двух часов.

Когда-то, когда функционировали межконтинентальные кабели, временами они выходили из строя. Однажды, когда подняли кабель, проходивший по дну океана на глубине около двух километров, оказалось, что там запутался кашалот, который, видимо, принял его за щупальце кальмара.

Список самых умелых ныряльщиков выглядит так: морж в поисках донных беспозвоночных опускается на 100 метров, тюлень — на 200, синий кит погружается на 500 метров. Косатка бьет его рекорд почти вдвое — километр! Принято считать, что абсолютный рекордсмен — кашалот — он достигает двухкилометровой глубины. Но на самом деле в тени гиганта кашалота, прячется другое китообразное — скромный клюворыл. Он покоряет глубины Мирового океана более 2000 метров.