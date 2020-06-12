Охота за маслятами и белыми. Где находятся самые грибные места Подмосковья?

Дожди и жара сделали свое дело — и в подмосковных лесах появились первые летние грибы. Любители тихой охоты с удовольствием делятся первыми трофеями в соцсетях. Рассказываем, в каких уголках региона чаще встречаются подосиновики, а куда стоит отправиться за маслятами.

Первая добыча

В Подмосковье начался сезон маслят, подосиновиков, подберезовиков и трутовиков серно-желтых, рассказал «360» начальник отдела защиты лесов ГКУ МО «Мособллес» Комитета лесного хозяйства Подмосковья Святослав Некляев. В единичных экземплярах могут встречаться первые сыроежки.

«Что касается серно-желтого — он съедобен, но его нужно уметь готовить. Если сделать это неправильно, как обычные грибы, он будет горчить. Вы не отравитесь, но получите расстройство пищеварения», — пояснил собеседник.

Осваивать приготовление серно-желтого нужно под руководством опытного грибника. В пишу используют только молодые неповрежденные насекомыми экземпляры. Как правило, на них присутствует «капельная бахрома» из избыточной влаги. Улов сначала вымачивают, несколько раз меняя воду. Затем отваривают — также в нескольких водах. Но все равно после термообработки они сохранят специфичный вкус.

Грибные места

Подмосковные леса растут на достаточно плодородных почвах, отметил Некляев. Поэтому набрать съедобных грибов можно практически в каждом районе региона. Но вот за белыми придется охотиться в смешанных березово-еловых рощах. Под молодыми соснами хорошо растут маслята, подосиновики чаще встречаются на опушках лесов или поросших осинами канавах.

«Уровень грибной продуктивности зависит от уровня покрытости лесом. В лесостепной зоне юга Подмосковья свой набор грибов: маслята, моховики. В центральной части, особенно в старых лесах, растут опята, белые, моховики, сыроежки», — добавил он.

Самые лучшие глобальные грибные направления Московской области располагаются на запад от Звенигорода и к югу от Серпухова, рассказал «360» председатель Союза грибников России Михаил Вишневский.

«Неплохие грибные места на севере Дмитровского направления, но совсем-совсем на севере, где Дубна и ее окрестности. Но лучшие места — запад и юг», — добавил он.

Из леса без клещей

Однако в лесу можно встретить не только грибы, но и клещей. Эти членистоногие особенно активны в период с апреля по конец июня — пока не закончится откладывание яиц. В это время клещам требуется больше, чем обычно, крови, поэтому они ведут себя агрессивнее.

«Есть простые правила. Первое: использовать одежду с длинным рукавом, длинными штанинами. Штаны обязательно нужно заправлять в сапоги. Не надевать ни туфли, ни сандалии, а именно нормальные сапоги. Надо обязательно носить кепки или косынки, под которые нужно подобрать волосы», — напомнил Некляев.

Репелленты тоже полезны. Но только предназначенные для одежды, а не те, что наносят на кожу: человек может вспотеть — и защита банально испарится. Вечером вещи нужно как следует обработать, положить в пакет, завязать, а утром надеть в лес.