Мигранты пытали и убили пенсионера в Екатеринбурге. И это лишь один пример охоты на стариков в России

Двое мигрантов похитили и пытали пенсионера в Екатеринбурге, чтобы узнать, где он хранит свои сбережения. Мужчину убили, чтобы не оставлять свидетеля, но одного из похитителей полиции удалось поймать по горячим следам. Жертвами подобных преступлений в России становится порядка 30% людей пенсионного возраста. Причем помощь преступники могут найти в самых неожиданных местах.

Валерию Положенцеву было 76 лет. Он пропал 28 августа — вышел за продуктами, а домой уже не вернулся. Дочь пенсионера обратилась в полицию и спасательно-поисковой отряд «Лиза Алерт». За любую информацию о мужчине она обещала 300 тысяч рублей.

Положенцева нашли спустя месяц, 26 сентября, в лесополосе у кольцевой автодороги. Преступники убили пенсионера, чтобы он не смог сообщить в полицию и опознать их. Труп оставили у дороги, накрыв рекламным баннером. В первые часы после пропажи пенсионер был всего в 100 метрах от магазина, в подвале общежития.

Источник «360» в правоохранительных органах сообщил, что перед убийством мужчину пытали около суток — похитители хотели узнать, где Положенцев хранил свои сбережения. По предварительным данным, преступники получили ключи от его квартиры и даже ходили туда, чтобы найти деньги. Пока неизвестно, смогли ли они что-то украсть.

Вот так выглядит место, где держали пенсионера:

По горячим следам полиция задержала одного из преступников — им оказался уроженец Узбекистана, живший в общежитии рядом с местом похищения пенсионера. Сейчас на мужчину уже завели уголовное дело по статье о похищении и убийстве. Второй подозреваемый, уроженец Таджикистана, успел скрыться. Сейчас полиция продолжает его поиски.

Следственный комитет и МВД пока не комментируют это дело «в интересах следствиях», но подробности в прессе все равно появляются. Издание Ura.ru сообщило со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что Положенцев якобы страдал деменцией и часто собирал старые вещи на улицах и помойках.

По словам источника издания, гастарбайтеры воспользовались болезнью пенсионера и заманили его в подвал якобы для того, чтобы отдать ему старые вещи. Дочь Положенцева заявила, что со СМИ не общается в интересах следствия, но информацию о болезни отца категорически опровергла.

Валерий Положенцев был достаточно известным в Екатеринбурге: он создал женский вокально-инструментальный ансамбль «Нежность», участницы которого позднее образовали группу «Ева», входившую в Свердловский рок-клуб. Он также поспособствовал популярности Александра Новикова с его первым альбомом «Вези меня, извозчик».

Источник Ura.ru уверен, что Положенцев был достаточно состоятельным человеком и периодически посещал кафе «Мангал». Там, предположительно, его и заметили злоумышленники, так как пенсионер якобы демонстрировал, что экономить ему не приходится.

Охота на стариков

Бывший сотрудник правоохранительных органов Владимир Панфилов рассказал «360», что нападениям со стороны злоумышленников подвергается порядка 30% пенсионеров в России.

«Это связано в первую очередь с тем, что преступники ищут категории людей слабее себя, не могущих им в моменте дать отпор, страдающих какими-то явными заболеваниями или увечьями или ведущих себя не вполне адекватно», — объяснил он.

При этом, по словам собеседника, есть несколько типичных сценариев поиска жертвы-пенсионера. Первый и наиболее распространенный — пожилых людей выслеживают в магазинах и аптеках, где злоумышленники могут оценить, сколько денег есть у пенсионера при себе.

По словам Панфилова, нередки случаи, когда пожилых людей подкарауливают у банкоматов или в банках, чтобы сразу отобрать полученную наличность.

Кроме того, по словам бывшего правоохранителя, бывают случаи, когда к подобным преступлениям оказываются причастны люди, которым пенсионеры доверяют, например работники социальных служб.

Идет утечка информации в преступную среду со стороны социальных работников, например, об одиноком обеспеченном человеке. Его могут целенаправленно выслеживать для получения социальных пособий, пенсий Владимир Панфилов бывший сотрудник правоохранительных органов.

Однако не все подобные преступления совершаются с предварительным планированием. Нередко случается и такое, что пожилые люди становятся жертвами спонтанных разбоев и грабежей.

«Есть понятие виктимного поведения, когда человек своим поведением в определенной степени подталкивает потенциального преступника к совершению таких действий. Например, доступность кошелька, когда он из кармана выглядывает», — объяснил бывший силовик.

По словам Панфилова, такие преступления характерны для маргинальных групп населения. Обычно спонтанные нападения на пенсионеров — дело рук наркозависимых, которые выбирают себе более слабых жертв в поисках средств для покупки новой дозы. К преступлениям часто оказываются причастны и неблагополучные подростки, для которых подобное нападение может стать «испытанием» для вступления в так называемую банду или просто способом самоутвердиться перед товарищами.