Охота на «машины-призраки» началась в Москве. И здесь «наследил» Эдвард Бил

После ДТП с блогером Эдвардом Билом, произошедшего 1 апреля, московская ГИБДД начала искать и останавливать машины, ускользнувшие от внимания правоохранителей из-за того, что после покупки новый хозяин ее не стал регистрировать. Таким образом водители уходят от ответственности за нарушения, ведь штрафы на такие автомобили не начисляются.

Как стало известно Telegram-каналу Mash, в столице объявлены в розыск 1,5 тысячи машин с приостановленной регистрацией. Сотрудники ГИБДД задержали уже около 600 автомобилей. С них сняли номера и все накопившиеся штрафы переписали на водителя.

Как это работает?

Журнал «Авто.ru» разъяснил, как появляются «машины-призраки». Для этого достаточно не поставить автомобиль на учет после покупки. Регистрационные знаки сохраняются, но, так как официально они нигде не числятся, любители превысить скорость не попадают под санкции камер автоматической фиксации.

Один из попавших под проверку водителей сообщил журналу, что инспекторы останавливают машины целенаправленно. Пойманному автолюбителю вменили нарушение статьи КоАП об управлении транспортным средством, не зареги­стрированным в установленном порядке». У водителя изъяли номерные знаки и свидетельство о регистрации. Ему придется пешком пойти и поставить машину на учет в ГИБДД, оплатить штраф в размере 500-800 рублей. О том, сколько штрафов он успел «наездить» и придется ли их оплачивать, водитель изданию не сообщил.

Блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль) 1 апреля выехал на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с еще одним автомобилем. Всего столкнулись пять машин. В аварии серьезно пострадала женщина, которая перенесла уже две операции и ждет последующих. В ходе расследования происшествия выяснилось, что купленная Биллом в январе машина была снята с учета и вновь не зарегистрирована. За это время блогер совершил почти 600 нарушений правил дорожного движения.