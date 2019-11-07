Полицейская охота на «большого русского» началась в Австралии. Он убил одного из главных девелоперов страны

В Австралии начались поиски россиянина Владимира Кондакова по делу об убийстве. В местных СМИ ему дали прозвище «большой русский».

Нападение на стройке

По версии полиции, 49-летний Кондаков, который является гражданином России, зарезал 76-летнего девелопера Альберта Метлиджа на строительной площадке в Сент-Питерсе под Сиднеем. Кроме того, он нанес тяжелые ранения сыну девелопера — 33-летнему Энтони Метлиджу: мужчину нашли с ножом в спине. Тот был госпитализирован в критическом состоянии, после операции его самочувствие стабилизировалось, передает ABC News.

Полицию вызвали рабочие. Они слышали крики о помощи, а потом обнаружили лежащих Альберта и Энтони Метлиджей. По информации СМИ, изначально Кондаков напал на старшего представителя семьи, а Энтони прибежал ему на помощь. Когда он повернулся, чтобы позвать еще людей, получил удар в спину. Семья считает, что мужчину спасло лишь то, что лезвие ножа сломалось. В противном случае убийца продолжил бы наносить удары.

Убийца скрылся. Его ищут с размахом: полиция привлекла к операции вертолеты, кинологов и спецподразделения.

Правоохранители опубликовали фотографию Кондакова. Среди примет они отметили крупное телосложение, рост 180 сантиметров и характерный русский акцент. Он одет в желтую рубашку, синие рабочие брюки и коричневые ботинки. Последний раз его видели в Рокдейле — примерно в шести километрах от места убийства.

«Большой русский» в Австралии

По версии следствия, Кондаков знаком с Метлиджами, он работал у них год назад. Не исключается, что конфликт связан с его дальнейшим трудоустройством. На прошедшей в четверг пресс-конференции полицейские заявили, что это было неспровоцированное нападение, и призвали Кондакова сдаться.

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Как пишет The Sydney Morning Herald, полиция пригрозила «серьезными последствиями» тем, кто укрывает «большого русского» или знает, где тот находится, но не сообщает в органы.

По информации местных властей, у Кондакова в Австралии нет определенного места жительства. Он приехал на материк 10 лет назад из Новой Зеландии, куда попал в конце холодной войны.

Известно, что он и раньше попадал в поле зрения полиции, но правоохранители заверили, что повод был не очень серьезным. В то же время австралийцам рекомендовали не приближаться к Кондакову, потому что сейчас он может быть опасен.

Крупнейший девелопер Австралии

Семья погибшего Метлиджа попросила СМИ не тревожить их в это печальное время. Они ограничились тем, что выразили соболезнования Альберту в соцсетях.

«Покойся с миром, дядя Альберт. Семья шокирована и не может ни разговаривать, ни видеть кого-либо в данный момент. Мы благодарим всех, но сейчас просим оставить нас», — написал племянник Альберта в Facebook.

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Альберт Метлидж переехал в Австралию из Ливана. Он заработал себе состояние благодаря прибыльным государственным заказам на строительство жилья военным и персоналу сил обороны. Компания Метлиджа считалась ключевым игроком на рынке недвижимости Сиднея.

«Я знаю, что все говорят это о своих братьях. Но тысячи людей, которые знают Альберта, любят его», — сказал брат Метледжа Джо и добавил, что рад, что ему 75 лет, поскольку это значит, что скоро он сможет соединиться с Альбертом.