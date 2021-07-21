Губительный холод после пекла. Подмосковным дачникам рассказали, как спасать урожай

В московском регионе обещают затяжное похолодание. В ближайшие пять дней температура воздуха ночью упадет до +11…+13 градусов. Чтобы не допустить гибели урожая, дачникам советуют укрывать теплолюбивые культуры на ночь. Особое внимание следует уделить баклажанам и базилику.

«Растения, которые любят тепло и растут в открытом грунте, обязательно надо укрывать, потому что при понижении температуры начинают развиваться различные грибковые заболевания», — объяснил в беседе с «360» главный агроном Академии имени Тимирязева Вячеслав Маслов.

Чтобы не допустить заражения овощей, нужно закрывать их на ночь спанбондом, а утром, когда становится теплее, открывать. Маслов отметил, что особенно любят тепло баклажаны, базилик и другие зеленные культуры. Также очень чувствительны к похолоданию арбузы и дыни.

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По мнению Маслова, грядущие холодные дни могут сказаться на урожае овощей, которые выращивают в Московской области без теплиц.

«Если без укрытий [на ночь], то урожай действительно может снизиться, могут возникнуть болезни овощей, а также укоротиться срок потребления свежей продукции», — добавил он.

Как укрывать и когда поливать

Садовод и руководитель проекта «Чудогрядка.рф» Алексей Володихин, напротив, считает, что недельное похолодание навряд ли сможет сказаться на созревании урожая в Подмосковье.

«Такое похолодание нестрашно, главное, чтобы не было заморозков. При такой температуре может произойти торможение в росте, но в этом нет ничего страшного», — отметил он.

Реальная проблема, по его словам, в риске развития грибковых болезней. Но их можно предупредить, если укрывать свои растения на ночь, причем необязательно спанбондом. Можно использовать любой подручный материал. При этом поливать грядки лучше в первой половине дня, чтобы к вечеру, когда их снова нужно будет укрыть, они усели подсохнуть и не прели.

Огурцы всегда страдают

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Отдельно Володихин отметил уход за грунтовыми огурцами. По его словам, на них может возникнуть мучнистая роса вне зависимости от того, закрывали их на ночь или нет. Но чаще это грибковое заболевание поражает все же тепличные культуры, а не те, что растут в открытом грунте.

«Огурцы очень сильно страдают всегда, и с этим, увы, ничего не поделаешь. Никакой защиты от нее не существует», — добавил специалист.

Володихин добавил, что особое внимание стоит уделить баклажанам, потому что они совсем не выносят холод, и если температура падает ниже +15…+16 градусов, просто останавливаются в росте.

«Если будет пять холодных дней, то у них урожай на пять дней созреет позже. А с учетом того, что в августе таких дней будет очень много, процесс созревания может очень сильно затормозиться. А в сентябре уже начнутся заморозки. Чтобы не было проблемы с урожаем, их обязательно надо укрывать», — заключил он.