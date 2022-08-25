Огромные медузы в Сочи испугали туристов. Купаться вместе с ними неприятно, но не смертельно

На побережье Черного моря заметили гигантских медуз-корнеротов. Морские обитатели напугали отдыхающих: диаметр купола «живого студня» достигает 40 и более сантиметров. Купаться в компании с такими соседями неприятно, но серьезную угрозу здоровья корнероты не несут.

Плававших недалеко от берега медуз увидели в Сочи. На видео попал огромный корнерот, который лениво перемещался в соленой воде.

Некомфортное соседство

Ведущий научный сотрудник лаборатории донной фауны Института океанологии РАН Тина Молодцова пояснила «360», что паниковать при виде медуз не стоит.

«В принципе, они могут оказаться некомфортными для купающихся. [Диаметр купола] 40 сантиметров — это не предел. [Корнероты] могут быть больше», — сказала она.

При контакте частей корнеротов со слизистыми возможно раздражение. У медуз, отметила Молодцова, есть стрекательные капсулы. И хотя они не ядовиты, у аллергиков реакция весьма вероятна.

«Если попадает по губам, глазам, чувствительным частям тела — то да, [может быть раздражение]. Если [трогать руками] — реакция организма индивидуальна. Когда вы плывете среди медуз, это некомфортно, но сильно стрекающих в Черном море нет», — успокоила потенциальных туристов сотрудник ИО РАН.

Морская крапива

Корнероты — целая группа медуз, представителей которых считают самыми крупными у побережий Южной Европы. Больше всего их водится в Средиземном море. В Черном популяция корнеротов не так многочисленна.

В Крыму медузы-корнероты встречаются как в Причерноморье, так и в Приазовье. Если морских обитателей становится слишком много, спасатели обычно запрещают заходить в воду.

Источник фото: Wikimedia

Узнать корнерота довольно легко: у него действительно большой купол, окрашенный в синеватый или фиолетовый цвет. Из-под купола свисает пучок толстых разветвленных «щупалец», которые напоминают корни. Как раз они и способны обжечь человека.

Степень ядовитости этой медузы сравнивают с опасностью крапивы. Стрекательные клетки на выростах корнерота схожи с имеющимися у растения и служат для защиты и парализации добычи. После прикосновения к «щупальцам» неприятные ощущения исчезнут через несколько часов. Случаев смерти после знакомства с медузами никогда не фиксировали.

Поврежденное место обычно советуют промыть прямо в море и обработать любым составом от укусов насекомых. При увеличении воспаления или усилении боли стоит обратиться к врачу.