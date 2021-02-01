Огромные круглые ямы стали появляться в Хорватии. Этому есть объяснение

В центральной части Хорватии прошла серия землетрясений. Подземные толчки, которых было уже более 500, не утихают до сих пор. Из-за этого в земле возникают огромные провалы.

С чего все началось

Сильное землетрясение магнитудой шесть баллов произошло в Хорватии 29 декабря. Балканскую страну трясло еще несколько дней после этого: больше всего пострадала центральная часть Хорватии (города Петрина и Сисак). Жертвами стихии стали семь человек, ранения получили 25 местных жителей. В некоторых частях Хорватии объявили чрезвычайное положение. В почве образовались огромные провалы.

Почему образовались провалы?

Местный профессор Предраг Мишчевич объяснил природу появления огромных ям после землетрясения. Иногда они могут достигать 50 метров в ширину, засыпать их землей, по мнению ученого, не имеет смысла.

«Я считаю, что они были вызваны действием грунтовых вод или большим количеством осадков, которые усилили потоки грунтовых вод. Произошедшее землетрясение было своеобразным естественным катализатором, оно только ускорило обрушение. Провалы, по сути, — это естественное явление, которое много раз наблюдали в разных точках Земли», — приводит хорватская газета Slobodna Dalmacija слова Мишчевича.

Профессор добавил, что вода во время землетрясения постепенно удаляет частицы почвы на глубине. Из за этого под землей образуется пещера.

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин поделился с «360» своим экспертным мнением по поводу этих провалов.

«Они вызваны карстовыми явлениями явно какими-то, то есть вымыванием грунта под этим провалом в течение какого-то времени водой. В какой-то момент там образовалась полость такая. Такой округлой формы эта полость должна образоваться, так что в эту полость провалился грунт сверху, так что это вызвало сотрясение, естественно», — рассказал Шебалин.

По словам собеседника, геофизическими методами можно найти такие полости под землей еще до начала осыпания в них почвы. Это довольно просто, так как сейсмические волны проходят через воздух.

Что теперь делать?

По данным местных СМИ, полицейские ограждают эти дыра предупредительными лентами. Пока это единственный способ как-либо обезопасить людей. Что касается восстановления почвы, геологи после своих исследований направят данные геотехникам и строителям, которые будут решать, как избавляться от провалов.

Руководитель отдела гидрогеологии и инженерной геологии Хорватского геологического института Йосип Терзич рассказал, что во время осмотра местности около села между Петриней и Хрватской Костайницей нашли около тридцати ям, некоторые из которых находятся рядом с жилыми домами. Местные жители пытаются решить вопрос своими силами: они засыпают ямы строительным мусором.