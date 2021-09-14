Ограничивать связь при ЧС могут начать в России. Спасатели объяснили, как это поможет

В Минцифры предложили ограничивать или приостанавливать использование любых сетей и средств связи во время чрезвычайных ситуаций. Эксперты сошлись во мнении: в проекте больше плюсов, чем минусов — и вот почему.

Разработанный министерством документ предполагает, что приоритет использования средств связи во время ЧС принадлежит Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, СВР, Минюсту и Росгвардии. Получат его и координационные органы всех уровней единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Без лишней паники

Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин в беседе с «360» привел в пример собственный опыт участия в крупных ЧС. Обычно возникает ситуация, когда большое количество людей пытаются выяснить, что происходит, по телефону.

«Не всегда сотовый оператор справляется с нагрузкой, которая возникает в определенный момент. <…> Безусловно, смысл в этом есть. Если это будет в разумных рамках — почему бы и нет», — сказал он.

Щетинин заметил, что оповещение о чрезвычайной ситуации происходит в автоматическом режиме в случае вероятности неблагоприятных погодных явлений и других возможных ЧС. И при определенных условиях инициатива Минцифры окажется вполне уместна.

«При каких-то крупных ЧС, где необходима максимальная концентрация сил и средств, работа специальных служб, в том числе спасательных, пожарных и так далее, чтобы не было лишней паники, мешающей работе служб спасения, пожарных и так далее», — пояснил специалист.

В плюс или в минус

Инструктор по выживанию и эксперт по безопасности Михаил Макей тоже назвал идею министерства востребованной, уместной и разумной.

Мы живем в век информационных технологий и в угоду им. Все очень интенсивно развивается. <…> Если кто-то звонит и спрашивает у бабушки, как дела, и из-за этого один спасатель не свяжется с другим, то это может плачевно закончиться, и увеличить количество жертв Михаил Макей эксперт по безопасности.

Он вспомнил, как иногда в период новогодних праздников люди не могут дозвонится друг другу из-за возросшей нагрузки на сеть.

«У каждой базовой станции, у каждого оборудования есть пропускная способность. Если она превышает то количество устройств, на которое рассчитана, то перестает принимать [сигнал]. Либо кому-то отдает приоритет», — сказал Макей.

Собеседник «360» заметил, что во всем есть минусы и плюсы. Но в такой ситуации положительных моментов гораздо больше.

«Ликвидируют и действуют в случае ЧС профессионалы, у которых есть профицит ресурсов. Он нужен для спасения людей, у которых нет ресурсов, знаний, умений, навыков. Им нужно между собой общаться. И эта коммуникация должна быть устойчивая и непрерывная. <…> Разумная инициатива, полностью ее поддерживаю», — сказал Макей.

Простым обывателям он посоветовал на случай непредвиденных ситуаций иметь ультракоротковолновые радиостанции. Они позволят не только связаться друг с другом, но и оставаться в курсе происходящего — быть на какой-либо волне спасательных служб.

«Понятное дело, туда не вмешиваться. Они используют закрытые волны, но есть и открытые каналы связи, в том числе для информирования», — подчеркнул он.

Макей не исключил, что иногда может возникнуть ситуация, когда принятая инициатива помешает. Однако если говорить о ЧС, то плюсы все же перевешивают.