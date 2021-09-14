Ограничивать связь при ЧС могут начать в России. Спасатели объяснили, как это поможет
В Минцифры предложили ограничивать или приостанавливать использование любых сетей и средств связи во время чрезвычайных ситуаций. Эксперты сошлись во мнении: в проекте больше плюсов, чем минусов — и вот почему.
Разработанный министерством документ предполагает, что приоритет использования средств связи во время ЧС принадлежит Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, СВР, Минюсту и Росгвардии. Получат его и координационные органы всех уровней единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Без лишней паники
Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин в беседе с «360» привел в пример собственный опыт участия в крупных ЧС. Обычно возникает ситуация, когда большое количество людей пытаются выяснить, что происходит, по телефону.
«Не всегда сотовый оператор справляется с нагрузкой, которая возникает в определенный момент. <…> Безусловно, смысл в этом есть. Если это будет в разумных рамках — почему бы и нет», — сказал он.
Щетинин заметил, что оповещение о чрезвычайной ситуации происходит в автоматическом режиме в случае вероятности неблагоприятных погодных явлений и других возможных ЧС. И при определенных условиях инициатива Минцифры окажется вполне уместна.
«При каких-то крупных ЧС, где необходима максимальная концентрация сил и средств, работа специальных служб, в том числе спасательных, пожарных и так далее, чтобы не было лишней паники, мешающей работе служб спасения, пожарных и так далее», — пояснил специалист.
В плюс или в минус
Инструктор по выживанию и эксперт по безопасности Михаил Макей тоже назвал идею министерства востребованной, уместной и разумной.
Мы живем в век информационных технологий и в угоду им. Все очень интенсивно развивается. <…> Если кто-то звонит и спрашивает у бабушки, как дела, и из-за этого один спасатель не свяжется с другим, то это может плачевно закончиться, и увеличить количество жертв
Он вспомнил, как иногда в период новогодних праздников люди не могут дозвонится друг другу из-за возросшей нагрузки на сеть.
«У каждой базовой станции, у каждого оборудования есть пропускная способность. Если она превышает то количество устройств, на которое рассчитана, то перестает принимать [сигнал]. Либо кому-то отдает приоритет», — сказал Макей.
Собеседник «360» заметил, что во всем есть минусы и плюсы. Но в такой ситуации положительных моментов гораздо больше.
«Ликвидируют и действуют в случае ЧС профессионалы, у которых есть профицит ресурсов. Он нужен для спасения людей, у которых нет ресурсов, знаний, умений, навыков. Им нужно между собой общаться. И эта коммуникация должна быть устойчивая и непрерывная. <…> Разумная инициатива, полностью ее поддерживаю», — сказал Макей.
Простым обывателям он посоветовал на случай непредвиденных ситуаций иметь ультракоротковолновые радиостанции. Они позволят не только связаться друг с другом, но и оставаться в курсе происходящего — быть на какой-либо волне спасательных служб.
«Понятное дело, туда не вмешиваться. Они используют закрытые волны, но есть и открытые каналы связи, в том числе для информирования», — подчеркнул он.
Макей не исключил, что иногда может возникнуть ситуация, когда принятая инициатива помешает. Однако если говорить о ЧС, то плюсы все же перевешивают.