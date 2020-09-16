Сигареты и зачатие вычеркнули из испытаний ковидной вакцины. И это еще не все ограничения

В России проходят клинические испытания вакцины от коронавируса «Спутник V». Врач-вирусолог разъяснил «360» некоторые требования и ограничения для добровольцев.

В третьей фазе клинических испытаний российской вакцины от коронавируса участвуют около 30 тысяч добровольцев. После введения вакцины они должны будут в течение полугода следить за своим состоянием и регулярно докладывать о нем врачу, а также вести электронный дневник и фиксировать все изменения.

«360» изучил требования для участия в испытаниях, которые опубликовало РИА «Новости», и проконсультировался с вирусологом, заведующим лабораторией биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергеем Нетесовым. Оказывается, помимо общих рекомендаций, есть еще нюансы.

Особенно рекомендуется пожилым людям

Добровольцем может стать любой желающий, если только у него нет хронических заболеваний. Однако, по мнению Нетесова, тут нужны уточнения.

Во-первых, в исследованиях обязательно должны участвовать пожилые люди, поскольку они являются основной группой риска, соответственно, вакцина разрабатывается в первую очередь для них. Лучше, если это будут люди до 70 лет. У большинства тех, кто старше, присутствуют хронические заболевания и различные противопоказания.

Среди тех, кому не рекомендуется испытывать новую вакцину в третьей фазе, вирусолог отметил ВИЧ-инфицированных, людей с серьезными хроническими болезнями печени и почек, а также онкобольных — во всяком случае пока. В четвертой фазе при условии хороших результатов в третьей фазе можно включать и их. Все-таки вакцина достаточно реактогенная, разработана на основе живого вируса, поэтому на этой стадии она может и преодолеть защитные барьеры организма.

Противопоказано беременным

В протоколе исследования вакцины сказано, что женщинам в период проведения испытаний — то есть в течение полугода с момента введения вакцины — крайне не рекомендуется беременеть. Конечно, среди добровольцев могут оказаться и женщины, не знающие о своей беременности. В этом случае при ее выявлении они будут отстранены от исследований и взяты под наблюдение врачей. Кроме того, в течение трех месяцев после получения вакцины женщинам противопоказано кормить грудью. Мужчинам же в этот период советуют воздержаться от зачатия ребенка.

По мнению Нетесова, это логичное требование, потому что тератогенный потенциал этой вакцины еще неизвестен. И надо помнить, что речь идет о «живой» вакцине. Если, допустим, за два месяца до беременности ее можно поставить, то в первом триместре вообще никаких прививок делать не рекомендуется, чтобы не навредить плоду.

Отказ от спорта и вредных привычек

Еще одно важное требование: исключить употребление алкоголя за три дня до и столько же после введения вакцины. Вирусолог отметил, что этого вполне достаточно — распространять рекомендацию на весь период исследования точно не нужно.

Чуть сложнее дело обстоит с курением. Курильщикам придется ограничивать себя в течение всего периода исследований и последующие месяцы выкуривать не больше 10 сигарет в день. По мнению специалиста, это достаточно спорное решение. Стоит при этом отметить, что в некоторых моментах исследователи вынуждены перестраховываться — все-таки о вакцине известно еще слишком мало.

Также добровольцам рекомендуют делать прививку натощак и за сутки до нее отказаться от интенсивных занятий спортом. А в течение суток после вакцины крайне не рекомендуется садиться за руль автомобиля.

При этом до окончания испытаний нельзя сказать точно, что будет в случае нарушения этих рекомендаций — отразится ли это как-то на здоровье добровольца или же повлияет только на результаты исследований.