Санкции без последствий. Ограничения доступа к популярным шрифтам не отразятся на россиянах

Компания Monotype закрыла россиянам доступ к популярным шрифтам, среди которых — Arial и Times New Roman. На практике эти стили можно использовать до сих пор в программах. Но даже при запрете на применение шрифтов, можно обратиться к аналогам, в том числе —российским.

Владелец популярных шрифтов Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica ограничила доступ россиян к библиотеке. Сайт американской компании Monotype стал недоступен, а при попытке открыть его пользователь видит сообщение с запретом.

«В доступе отказано. Код ошибки 1020. Владелец сайта мог установить ограничения, препятствующие доступу», — сказано на сайте.

Если использовать VPN, то пользователь вновь может просматривать шрифты. При этом официального заявления о блокировке на сайте Monotype не было. Последнюю новость опубликовали 22 февраля, и она посвящена новому проекту.

Наиболее известные шрифты Monotype по-прежнему доступны российским пользователем, так как включены в пакет Microsoft Office. Кроме того, компания ранее купила права на них. Times New Roman часто используют для официальных документов. Его разработали в 1932 году и использовали в газете The Times. По данным РБК, до 2007 года операционная система Microsoft по умолчанию использовала Times New Roman.

Ограничения без последствий

Владелец шрифтов пока что ограничил только возможность скачать их, но не их использование в программах. По мнению президента Консорциума Инфорус Андрея Масаловича, частные санкции от Monotype никак не скажутся на россиянах, а шрифты не перестанут читаться в файлах. Но даже если это и произойдет, то пути обхода ограничений всегда найдутся.

Вы, наверное, сталкивались со случаями, когда открываете документ, например презентацию, и система пишет, что на вашем устройстве нет нужного шрифта. Вы выделяете весь текст и меняете шрифт. Стилей очень много, поэтому в этом нет ничего смертельного Андрей Масалович.

По словам координатора центра безопасного интернета Урвана Парфентьева, пять шрифтов будут и дальше использовать в рамках пакета Microsoft Office. Эксперт рассказал «360», что запрет от владельца, вероятно, может отразиться на новых программных разработках.

Источник фото: РИА «Новости»

«Слабо представляю себе это на практике. Из Мiсrоsоft Wоrd изымут шрифты?», — добавил Парфентьев.

Дизайнеры тоже не пострадают от ограничения доступа. По словам Масаловича, распространенные стили от Monotype в среде креативщиков считаются дурным тоном. Дизайнеры чаще всего используют более выразительные шрифты.

Масалович напомнил, что компания Monotype не имеет права применять санкции против российских пользователей без решения суда и нарушает собственную лицензию. В этом случае против нее можно даже подать иск.

Масса альтернатив

Популярным шрифтам от Monotype можно найти отечественную замену. Схожие предлагает российская компания «Паратайп», написала газета «Ведомости». Андрей Масалович напомнил, что существует множество других шрифтов, которые зрительно не отличимы от Times New Roman или Arial.

Источник фото: РИА «Новости»

Схожее мнение выразил Парфентьев. По словам специалиста, действия Monotype — это демонстративный шаг, но всегда можно найти альтернативу.

«В подавляющем большинстве можно использовать любые шрифты за исключением тех кейсов, когда в нормативных документах есть прямая привязка к тому, что должен использоваться такой-то шрифт и такой кегль. Соответственно, здесь нужен оперативный пересмотр документов. Каких-то других проблем не усматривается», — отметил он.