Города вводят ограничения для самокатчиков. Но можно пойти другим путем

Власти Москвы и Санкт-Петербурга начнут регулировать движение на электросамокатах. В столице пока что предлагают ограничить скорость езды в определенных местах, а в Петербурге запретят катания в историческом центре. По мнению специалистов, сделать самокаты безопасными можно с помощью не только запретов, но и развития городской среды.

Власти Москвы и Санкт-Петербурга взялись за самокаты. Столичные парламентарии начали обсуждать правила езды на них. По словам председателя Московской городской думы Алексея Шапошникова, одно из предложений — ограничение зоны и скорости передвижения в парках и общественных пространствах.

Полный запрет на электросамокаты вводить не планируют. Их, по словам Шапошникова, вводят в тех случаях, когда общественной угрозы невозможно избежать. В Мосгордуме же считают, что для решения проблемы достаточно обозначить правила, устраивающие как ездоков, так и кикшеринги.

Депутат отметил, что это тот бизнес, который пользуется популярностью у населения, и от его закрытия пострадают все.

В Санкт-Петербурге комитет по транспорту и кикшеринги запретят использовать электросамокаты в историческом центре города и ограничат скорость до 10 километров в час на улицах с плотным турпотоком, сообщило РИА «Новости».

Самокатчики не смогут ездить по Невскому и Адмиралтейскому проспектам, Дворцовой, Сенатской площадям, Большой Конюшенной улице, а также на Английской и Дворцовой набережных. Рядом с достопримечательностями им придется снижать скорость, а на пешеходных переходах — спешиваться.

Безопасные самокаты

В последнее время все чаще стали появляться новости о травмах, которые самокатчики наносят как пешеходам, так и самим себе. По словам директора Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаила Блинкина, такие ситуации происходят не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и во всем мире из-за бурного развития средств индивидуальной мобильности. При этом некоторые из них могут развивать скорость до 60 километров в час.

Как только их становится много, тротуар превращается в опасную зону. И пока ничего другого, кроме ограничения скорости, не придумали Михаил Блинкин.

Директор центра градостроительных компетенций РАНХиГС Ирина Ирбитская, напротив, заявила, что для защиты пешеходов от самокатчиков есть целый комплекс мер.

«Первый вид мер — это организация отдельной сети этих дорожек, но это требует большой реконструкции улиц. Второй тип мер — это введение правил движения как для пешеходов, так и для велосипедистов и всех, кто пользуется скоростными видами транспорта. И третье — это как раз ограничительные меры», — пояснила Ирбитская.

Запрет на езду в центре Санкт-Петербурга может вызвать беспокойство у московских самокатчиков, но эксперты по городскому развитию сомневаются в возможности введения этой меры. По словам Ирбитской, средство индивидуальной мобильности — это один из экологически чистых видов транспорта и запрещать его не стоит.

Мегаполис для самокатчиков

За последние несколько лет самокаты стали очень популярны в российских мегаполисах. По данным РБК, еще в прошлом году на рынке аренды велосипеды уступили самокатам. Ирина Ирбитская рассказала, что мода на экологически чистое средство мобильности пошла из скандинавских стран и затем переместилась в Западную Европу и Россию.

«Вторая причина популярности — это мотивационные инструменты в области городских политик и демотивационные требования к автомобилям как к вредному виду транспорта», — добавила эксперт по городскому развитию.

Михаил Блинкин уверен, что у молодого поколения автомобили ассоциируются с пробками, а общественный транспорт — с дискомфортом, поэтому оно сделало выбор в пользу самокатов.

Раздел территории

Дискуссия о том, подходят ли самокаты российским городам, ведется до сих пор. По мнению Ирбитской, центры мегаполисов в России больше приспособлены для езды, чем средневековые улицы европейских городов.

«В отличие от исторических центров европейских городов, где совсем узкие улицы, мы имеем широкие улицы и можем организовывать отдельные сети для передвижения», — объяснила Ирбитская.

Михаил Блинкин считает иначе. По его мнению, российские города из-за своей советской планировки мало подходят для всех средств передвижения.

«Нужно обратить внимание на процент застроенной городской территории под асфальт. Этот процент нигде не превышает 10%, европейские планировки приближаются к четверти, а американские — к 1/3», — объяснил Блинкин.

По его мнению, для комфортного передвижения асфальтовое пространство в российских городах нужно делить.