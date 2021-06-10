Города вводят ограничения для самокатчиков. Но можно пойти другим путем
Власти Москвы и Санкт-Петербурга начнут регулировать движение на электросамокатах. В столице пока что предлагают ограничить скорость езды в определенных местах, а в Петербурге запретят катания в историческом центре. По мнению специалистов, сделать самокаты безопасными можно с помощью не только запретов, но и развития городской среды.
Власти Москвы и Санкт-Петербурга взялись за самокаты. Столичные парламентарии начали обсуждать правила езды на них. По словам председателя Московской городской думы Алексея Шапошникова, одно из предложений — ограничение зоны и скорости передвижения в парках и общественных пространствах.
Полный запрет на электросамокаты вводить не планируют. Их, по словам Шапошникова, вводят в тех случаях, когда общественной угрозы невозможно избежать. В Мосгордуме же считают, что для решения проблемы достаточно обозначить правила, устраивающие как ездоков, так и кикшеринги.
Депутат отметил, что это тот бизнес, который пользуется популярностью у населения, и от его закрытия пострадают все.
В Санкт-Петербурге комитет по транспорту и кикшеринги запретят использовать электросамокаты в историческом центре города и ограничат скорость до 10 километров в час на улицах с плотным турпотоком, сообщило РИА «Новости».
Самокатчики не смогут ездить по Невскому и Адмиралтейскому проспектам, Дворцовой, Сенатской площадям, Большой Конюшенной улице, а также на Английской и Дворцовой набережных. Рядом с достопримечательностями им придется снижать скорость, а на пешеходных переходах — спешиваться.
Безопасные самокаты
В последнее время все чаще стали появляться новости о травмах, которые самокатчики наносят как пешеходам, так и самим себе. По словам директора Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаила Блинкина, такие ситуации происходят не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и во всем мире из-за бурного развития средств индивидуальной мобильности. При этом некоторые из них могут развивать скорость до 60 километров в час.
Как только их становится много, тротуар превращается в опасную зону. И пока ничего другого, кроме ограничения скорости, не придумали
Директор центра градостроительных компетенций РАНХиГС Ирина Ирбитская, напротив, заявила, что для защиты пешеходов от самокатчиков есть целый комплекс мер.
«Первый вид мер — это организация отдельной сети этих дорожек, но это требует большой реконструкции улиц. Второй тип мер — это введение правил движения как для пешеходов, так и для велосипедистов и всех, кто пользуется скоростными видами транспорта. И третье — это как раз ограничительные меры», — пояснила Ирбитская.
Запрет на езду в центре Санкт-Петербурга может вызвать беспокойство у московских самокатчиков, но эксперты по городскому развитию сомневаются в возможности введения этой меры. По словам Ирбитской, средство индивидуальной мобильности — это один из экологически чистых видов транспорта и запрещать его не стоит.
Мегаполис для самокатчиков
За последние несколько лет самокаты стали очень популярны в российских мегаполисах. По данным РБК, еще в прошлом году на рынке аренды велосипеды уступили самокатам. Ирина Ирбитская рассказала, что мода на экологически чистое средство мобильности пошла из скандинавских стран и затем переместилась в Западную Европу и Россию.
«Вторая причина популярности — это мотивационные инструменты в области городских политик и демотивационные требования к автомобилям как к вредному виду транспорта», — добавила эксперт по городскому развитию.
Михаил Блинкин уверен, что у молодого поколения автомобили ассоциируются с пробками, а общественный транспорт — с дискомфортом, поэтому оно сделало выбор в пользу самокатов.
Раздел территории
Дискуссия о том, подходят ли самокаты российским городам, ведется до сих пор. По мнению Ирбитской, центры мегаполисов в России больше приспособлены для езды, чем средневековые улицы европейских городов.
«В отличие от исторических центров европейских городов, где совсем узкие улицы, мы имеем широкие улицы и можем организовывать отдельные сети для передвижения», — объяснила Ирбитская.
Михаил Блинкин считает иначе. По его мнению, российские города из-за своей советской планировки мало подходят для всех средств передвижения.
«Нужно обратить внимание на процент застроенной городской территории под асфальт. Этот процент нигде не превышает 10%, европейские планировки приближаются к четверти, а американские — к 1/3», — объяснил Блинкин.
По его мнению, для комфортного передвижения асфальтовое пространство в российских городах нужно делить.