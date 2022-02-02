Огороженный 10 лет «двор без машин» рассорил жителей Новой Москвы. Оказалось, так строить нельзя

В районе Новой Москвы Коммунарка жители ЖК «Эдальго» не поделили дворовую территорию. Застройщик обещал им двор без машин — 10 лет придомовая территория была закрыта, а теперь выяснилось, что ограждения не были согласованы. Так что после возвращения земли в собственность муниципалитета их должны снести.

«Двор без машин»

Жители микрорайона «Эдальго» в Коммунарке, Новая Москва, 10 лет жили с «двором без машин» — такую концепцию им обещал обеспечить застройщик, когда строил дома и продавал квартиры. На придомовых территориях нет проезжей части, зато есть детские площадки без ограждений, прогулочные зоны и зеленые насаждения.

Сами дворы с 2010 года были закрыты для проезда антипарковочными столбиками, полусферами и блоками.

Так, по данным «Google Карт», территория выглядела в 2015 и 2019 годах

Однако 31 декабря жители заметили, что неизвестные начали спиливать ограждения, чтобы открыть проезд во двор. По словам местной жительницы Ины, виной тому жалоба одного из соседей на незаконно установленные столбики.

«У нас дома сдали, по-моему, в 2011 году, и никто ничего не трогал. А тут вдруг какой-то сосед что-то написал — и сразу пришли спиливать столбики», — возмутилась она.

Двор же, по словам Ины, не рассчитан на движение машин — дороги выложены брусчаткой, которая будет испорчена, если по ней начнут ездить автомобили. К тому же детские площадки не огорожены, а дети привыкли беспрепятственно передвигаться по двору, так что открытие движения может привести к несчастным случаям.

Комфорт вне закона

Жители, заметившие исчезновение антипарковочных ограничителей, забеспокоились и начали писать жалобы. В Госинспекции по недвижимости им ответили, что разрешений на ограждения не было, а территория двора не была официально сформирована и поставлена на кадастровый учет, права землепользования жильцы не оформляли. В распоряжении «360» есть соответствующий акт обследования земельного участка от Госинспекции, датированный 11 января 2022 года.

Инициатор демонтажа ограждений, местный житель Олег, рассказал «360», что обратил внимание на проблему незаконной установки ограждений уже давно. По его словам, последний дом был сдан в эксплуатацию в 2014 году, три года спустя земля перешла в муниципальную собственность, так как иные формы собственности никто не оформлял, а землю застройщику выделяли местные власти в аренду.

По словам Олега, до недавнего времени ограждения даже не были закреплены, так что при желании их можно было просто отодвинуть и проехать во двор.

«Летом этого года проводились работы по благоустройству, за счет администрации установили столбики в угоду местным жителям. <…> При этом факты нарушения установлены, предписание есть, но столбики не демонтированы, хотя это городская земля, этот двор не принадлежит жителям», — добавил он.

При этом Олег подчеркнул в разговоре с «360», что он не против «двора без машин», но хочет, чтобы все было сделано по закону. Жители же беспокоятся за то, что у их домов начнут парковаться таксисты, которых в районе очень много.

«Я, как человек, — за „двор без машин“, но должен быть обеспечен проезд для спецтехники, потому что сейчас он осуществляется только с наружных сторон ЖК, перегораживая всю дорогу. Второе — есть понятие закона. Людей обманул застройщик: этот двор — муниципальная земля. Но они считают, что если молчать, власти ничего не заметят», — объяснил Олег.

В ответе префектуры на запрос местного жителя (есть в распоряжении «360» — прим. ред.) заявили, что парковочные места на придомовой территории не предусмотрены проектом застройки. Значит, даже если ограждения в итоге снимут, оставлять автомобили во дворе по-прежнему будет нельзя. Пока же Олег рассказал о том, что из-за его заявлений соседи начали угрожать ему и его семье физической расправой.

Судьба ограждений

Несмотря на то, что ГЖИ признала установку столбиков незаконной, 2 февраля ограждения восстановили те же люди, которые их демонтировали.

«Неизвестно, почему это произошло. Но жители в домовых чатах стали писать во все инстанции [, чтобы вернуть ограждения]. И люди, которые их вернули, опять же сказали: „Мы ничего не знаем, нам сказали поставить обратно“. Что это было — непонятно», — поделилась Ина.

Специалист по территориальному развитию и планированию города, урбанист Олег Васильев уверен, что концепция «дворов без машин» вполне применима в строительстве. Но для ее реализации необходима подземная парковка.

«Концепция двора без машин не должна исключать возможности свободного подъезда к своему жилью собственника помещений. То есть если принципиально нет заезда во двор, должна быть возможность подъехать и попасть к себе через лифты в подземных паркингах», — отметил он.

Председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин объяснил «360», что в правовом поле такого понятия, как «двор без машин», не существует. А любые заверения застройщиков по этому поводу не более чем рекламный ход, который никак не закреплен в договоре.

«Согласно Жилищному кодексу, придомовая территория является частью общего имущества, у нее есть свое назначение, например, пожарный проезд — чтобы к дому могла проехать спецтехника», — подчеркнул он.

Крохин добавил, что если проехать к дому нельзя, это противоречит нормам безопасности. При этом концепция такого «двора без машин» возможна не только при наличии подземной парковки, но и при условии, что технические характеристики покрытия не предполагают проезжей части.

«На моей практике был всего один проект, который реализован без машин. Там на поверхности просто нет дорог — машины заезжают под землю, там и парковка, и дорога, а также лифт. А если проекта нет, это просто был двор, а кто-то поставил столбики — это самодеятельность», — заключил он.

Еще одна проблема заключается в том, что когда проект ЖК согласовывали, земля принадлежала Московской области, а в 2012 году перешла Москве. Проект «двора без машин» нужно было заново утвердить у новых властей, но за девять лет этого никто не сделал.

Что ждет двор в ЖК «Эдальго» — открытый вопрос, который придется решать жителям вместе с управляющей компанией и властями в правовом поле — через новые согласования, установку знаков и оформление внутренней территории в аренду собственниками многоквартирного дома.

Пока же администрация округа разрабатывает схему организации дорожного движения в микрорайоне, а в 2023 году рядом планируют начать реконструкцию дороги рядом с ЖК и превратить ее в магистраль. После этого въезд в «Эдальго» останется только с одной стороны, так что вопрос проезда через двор, по мнению Олега, встанет еще острее.