Огонь в Чернобыле подкрадывается к радиоактивным отходам. Но для людей опаснее горение травы и леса в зоне отчуждения

Пожар в Чернобыльской зоне полыхает с 4 апреля. Сейчас он уже достиг Припяти и подошел к хранилищам с высокоактивными радиационными отходами. Шеф-редактор телеканала «Живая планета», научный редактор телеканала «Наука» Иван Семенов в разговоре с «360» отметил, что для многих людей, которые не живут вблизи Чернобыльской зоны отчуждения, более опасно горение леса и травы, а не самого хранилища.

«Конечно опасно, когда огонь подбирается к твердым хранилищам радиоактивных отходов, и там многое зависит от того, насколько эти хранилища будут повреждены. Но странно, что люди не обращают внимания на то, что просто горит лес и трава в Чернобыльской зоне отчуждения», — заметил Семенов.

Он объяснил, что эти деревья и растения содержат в себе радиоактивный элемент — цезий, — который является самым активным элементом в таблице Менделеева, самым хорошим восстановителем и замещает, в принципе, любые элементы первой группы таблицы. В случае деревьев и травы он замещает калий.

Соответственно, когда дым от этих пожарищ вместе с пеплом и мельчайшими частицами разносится на большие расстояния и потом где-то оседает и где-то может быть смывается дождем, где-то выпадают в виде осадков эти частицы, это в каком-то смысле для большинства людей, которые не живут рядом с чернобыльской зоной отчуждения, более опасно, чем если что-то произойдет с хранилищем твердых радиоактивных отходов Иван Семенов шеф-редактор телеканала «Живая планета»

По его словам, непосредственно радиоактивные отходы в хранилище не могут загореться, потому что это в основном металл, это может быть бетон, это может быть земля, свезенная из самых активных мест, она может нагреться, может выделить какой-то газ.

«Но взрыв там вряд ли какой-нибудь произойдет, потому что там нечему взрываться. Все что могло взорвалось уже 30 лет назад. Это будет нагретый радиоактивный металл, который может быть что-то выделит, но это не так опасно, как-то что горит биологический материал, содержащий радиоактивный изотоп, то есть деревья и трава», — объяснил Семенов.

Иван Семенов также является научным редактором проекта «Выжить в Чернобыле», который вышел в конце марта в приложении «Моя Планета». В трехсерийном документальном цикле рассказано все о техногенной катастрофе и ее последствиях. Проект был снят непосредственно на месте событий прошлого.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в свою очередь сообщил, что «возгорание хранилищ отработанного ядерного топлива (ХОЯТ) в зоне отчуждения полностью исключено, поскольку это несгораемые железобетонные конструкции».

Он рассказал, что лес вокруг подобных объектов вырубают в радиусе ста метров. По словам Геращенко, ХОЯТ-1, на котором хранится отработанное ядерное топливо с остановленной в 2000 году Чернобыльской АЭС, находится на территории АЭС.

На сегодняшний день пожар в Чернобыльской зоне достиг Припяти и уже подошел к хранилищам с высокоактивными радиационными отходами. Чуть больше чем за неделю огонь сумел пройти порядка 100 километров, «перепрыгнув» реку шириной 70 метров. Как это возможно — в материале «360».