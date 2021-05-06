Огонь пришел с болот. Омскую деревню наполовину уничтожил пожар

В Омской области пожар уничтожил половину деревни. Сначала загорелся лес, за ним — заросли сухого камыша на болоте, а потом пламя перекинулось на дома. Людям удалось спастись. Что их ждет и какие подробности ЧП известны к настоящему времени, выяснил «360».

Возгорание в Большереченском районе началось днем 6 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Когда пожарные прибыли в деревню Каракуль, там уже горели два дома. Огонь быстро распространился из-за порывистого ветра, все окутало дымом.

Во всем виноват ветер?

Огонь пришел со стороны Колосовского района через лес и болотистую местность с камышом — она была недалеко от деревенских строений. Сначала в Каракуль послали две машины с пожарными, но силы и средства реагирования пришлось увеличивать.

«От МЧС России привлечено восемь единиц техники и 15 человек личного состава, также на месте происшествия задействованы сотрудники управления противопожарной службы», — уточнили в ведомстве.

Локализовать пожар удалось только в 18:44, а ликвидировать открытое горение — в 20:31 по местному времени (в 17:31 по московскому), уточнил ТАСС. Огонь уничтожил 25 строений, в том числе 14 жилых домов и один продуктовый магазин. Обошлось без пострадавших.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

Последствия халатности

В региональном ГУ МЧС проведут проверку по факту пожара, установлению его причин и виновных. После случившегося уже возбудили уголовное дело о халатности, подчеркнули в пресс-службе СК РФ по Омской области.

«В результате пожара в деревне Каракуль Большереченского района огнем уничтожено 25 строений, в том числе 14 жилых домов, а также иное имущество граждан», — подчеркнули следователи.

Сейчас они заняты выяснением обстоятельств ЧП. Правовую оценку специалисты ведомства дадут и тем должностным лицам, которые должны контролировать и осуществлять надзор за пожарной безопасностью.

В деревню выехал прокурор района Виталий Петряков, сообщили в пресс-службе надзорного органа по области.

«В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства пожара, оценивается причиненный материальный ущерб. <…> По итогам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — заявили в омской прокуратуре.

Ее сотрудники будут контролировать вопросы защиты прав граждан, имущество которых уничтожил огонь.

По предварительной версии, пламя в деревню пришло как раз из-за возгорания камыша.

Погорельцам нашли приют

В сгоревшую деревню, рассказали в МЧС, приехал автобус, который должен перевезти желающих в пункт временного размещения в районном поселке Большеречье. Готовится принять погорельцев гостиница «Русь». Сейчас в ней не принимают постояльцев.

«Команда будет, значит, будем заселять. <…> Мы никого не принимаем», — рассказала «360» сотрудница гостиницы.

Пока что никто из жителей, добавила начальник пресс-службы ГУ МЧС по Омской области Юлия Дойникова, не изъявил желание направиться в ПВР.

Деревня Каракуль расположена в 270 километрах от Омска, в ней 33 дома и около 60 человек местных жителей. Вместо того чтобы ехать в пункт временного размещения, писал ТАСС, люди решили поселиться у родственников и соседей. В сгоревших домах, как удалось выяснить к настоящему времени, жили 17 человек.