Огонь охватил Калифорнию. Дым от пожаров может вызвать грозы, но станет только хуже

Страшный пожар охватил северную часть Калифорнии. Спасатели борются с огнем, который уничтожил более 190 тысяч акров (больше 76 тысяч га). Ситуация усугубляется тем, что столбы дыма могут спровоцировать грозы, которые способны создать еще больше пожаров.

По данным Калифорнийского департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты, в округе Бьютт, к северу от Сакраменто, возник огромный пожар, который к утру следующего дня был локализован только на 21%.

«Существует высокая вероятность того, что в столбах дыма образуется то, что мы называем пирофором», — привело Reuters слова аналитика по поведению при пожаре Денниса Берна. По его словам, крупные пожары иногда могут генерировать такие погодные условия, как грозы.

На кадрах, опубликованных пользователями в социальных сетях, можно увидеть языки пламени и пелену густого дыма. СМИ публикуют снимки обугленных автомобилей и сгоревших домов.

Огонь, охвативший огромную территорию Калифорнии, получил статус мегапожара и название — «Дикси» (Dixie). А самый обширный лесной пожар, который образовался в штате Орегон, получил название «Бутлег» (Bootleg).

В субботу вечером «Дикси» соединился с другим возгоранием, что привело к эвакуации нескольких населенных пунктов.

Власти ожидают, что «Дикси» снова проявит активность, в то время как бригады, борющиеся с огнем на севере в Орегоне, в ближайшее время столкнутся с «самым теплым и сухим» днем, сообщили представители пожарных.

По данным Национального межведомственного пожарного центра (NIFC) в Бойсе, штат Айдахо, «Бутлег» — это один из более чем 86 крупных активных лесных пожаров в 12 штатах, от которых за последние недели обуглено более 1,4 миллиона акров (это больше 566 тысяч гектаров).

Рост частоты и интенсивности лесных пожаров в значительной степени объясняется продолжительной засухой и учащающимися «приступами» чрезмерной жары, которые являются факторами изменения климата, объясняют ученые.