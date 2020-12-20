Огненные бочки и костры в помощь звезде. Как День зимнего солнцестояния встречали разные народы

День зимнего солнцестояния — время, когда Солнце занимает низшее положение относительно горизонта Земли. В 2020 году природа выбрала для этого 13:02 по московскому времени, 21 декабря. А значит, ночь на 21 декабря будет самой длинной в году, а день — коротким.

Что это за день?

Точная дата зависит от года, на сдвиги в календаре влияют високосные года.

В 2020-м в Северном полушарии, то есть во всех странах выше экватора, день зимнего солнцестояния приходится на 21 или 22 декабря. А вот в Южном полушарии этот день придется на 20 или 21 июня. Это коснется Австралии, большинства стран Латинской Америки.

В этот день Солнце достигнет своего нижнего положения. А уже после, в конце декабря и январе, оно постепенно будет подниматься над горизонтом все выше и выше. Благодаря этому световой день станет более продолжительным.

Для интересующихся астрологией: знак зодиака Стрелец уступит место Козерогу. В итоге начнется астрологическая зима — время власти знаков Козерог, Водолей и Рыбы.

И небольшая ремарка: День зимнего солнцестояния называется именно так и никак иначе. Словосочетание «зимнее равноденствие» — ошибка. Равноденствие наблюдается в марте и сентябре, когда день длится ровно столько же, сколько и ночь. А вот зимой и летом — именно солнцестояние.

Празднование в разных культурах

Разные народы отмечали это событие по-своему. Тем не менее для многих зимнее солнцестояние все же означало возрождение, обновление жизни. Именно поэтому каждая культура предлагает для этого дня ритуалы, праздничные мероприятия и встречи. Так люди пытались привлечь что-то новое в свою жизнь.

Славяне

Славяне верили в Карачуна — сурового божества зимы, который приносит холод и погружает природу в спячку. Поэтому наши предки повсюду жгли костры. Так они пытались помочь Солнцу победить смерть и возродиться. А еще люди развешивали по дому еловые ветки. Они считали, что резкий запах отпугнет злых духов, которые появляются в день зимнего солнцестояния.

Позже в этот день праздновали Коляду — день в честь Бога нового Солнца. Ему уделяли особое внимание: исполняли песни, народные танцы. Чем больше веселья, тем ярче Бог нового Солнца осветит землю.

Кельты

Этот народ называл день зимнего солнцестояния, как Йоль, то есть «колесо». У кельтов Йоль — праздник середины зимы. Он длился 13 ночей, именуемых «Ночами Духов».

Дети ходили по домам с подарками — гвоздикой, яблоками и колосьями пшеницы, которые посыпали мукой. А взрослые в Шотландии обильно обмазывали бочку смолой, поджигали ее и пускали с горки. Сосуд вращался и ассоциировался с огненным светилом. В этой традиции бочка символизировала солнцеворот. Дома внутри и снаружи кельты украшали падубом, омелой и плющом.

Римляне

До III века римляне отмечали в день зимнего солнцестояния Sol Invictus. Это было окончание Врумалия — зимнего праздничного периода в честь Кроноса, Деметры и Диониса, который завершался в день зимнего солнцестояния.

Древние римляне почитали бога земледелия — Сатурна. Ему они посвящали 17–23 декабря. Люди оставляли на потом свои дела, дети уходили на каникулы, а боги получали в жертву свинью. После этого начиналось веселье.

Китайцы

Китайцы готовились к началу нового жизненного цикла. Чтобы проводить долгие темные зимние дни, они отдыхали, ходили в гости, накрывали большие столы с изобилием еды. Причем никто не оставался в стороне: с холодами прощались и простолюдины, и император.