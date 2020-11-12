Оглянулись на Европу и потеряли все. Как Армения лишилась Карабаха в попытке добиться расположения Запада

Страны СНГ все чаще смотрят в сторону Европы и США, отворачиваясь от России. Но вместо реальной поддержки они получают внутренние конфликты, оставившие Украину без Крыма и Донбасса, а Грузию — без Южной Осетии и Абхазии. Теперь протесты в Армении подталкивают премьера к отставке. Отношения с Москвой ухудшились, а со стороны Запада звучат только громкие фразы.

После развала СССР некоторые страны решили разорвать отношения с Россией и заручиться поддержкой Запада. В 2008 году Грузия развернула военные действия против самопровозглашенных республик Южной Осетии и Абхазии. Пятидневная война закончилась подписанием плана мирного урегулирования конфликта. Когда Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию, Тбилиси разорвал все дипломатические отношения с Москвой. При этом в Грузии притормозился процесс вступления в НАТО, чего так желали власти страны.

Многотысячный митинг «Стоп Россия!» в поддержку грузинской армии, ведущей бои в Южной Осетии «за единство Грузии» на площади Революции Роз в центре Тбилиси, 10 августа 2008 года. Источник фото: РИА «Новости»

Но в сторону Запада развернулась не только Грузия. Украина готовилась подписать соглашение об ассоциации с Европейским союзом, однако президент Виктор Янукович отказался это сделать. В итоге в стране началась волна протестов, обернувшаяся госпереворотом в 2014 году. Тогда же Крым вошел в состав России по итогам референдума, а в Донбассе началась война. Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается до сих пор.

Сейчас похожий сценарий разворачивается в Армении. Из-за военных действий в Нагорном Карабахе главы Армении, Азербайджана и России подписали соглашение о прекращении огня. Несогласные с решением властей начали устраивать протесты в Ереване. Они потребовали провести заседание парламента по вопросу отставки премьера Никола Пашиняна. По словам митингующих, если обсуждение не состоится, то они «попытаются решить вопрос ухода Пашиняна» до вечера 12 ноября.

Шаги к отставке

Армянский премьер не только остался без Карабаха, но и ухудшил отношения с Россией. Политолог Андрей Арешев в беседе с «360» отметил, что деятельность Пашиняна и части его окружения внесла определенный диссонанс в армяно-российские взаимоотношения на разных уровнях. При этом далеко не все шаги были недружественными по отношению с Москве.

«Я бы хотел напомнить хотя бы отправку группы по гуманитарному разминированию в Сирии, чего не сделала ни одна из стран ОДКБ. Но тем не менее часть Пашиняновского окружения и его некоторые советники, я уверен, осознанно провоцировали премьер-министра на некоторые неадекватные шаги. Все это безусловно уменьшило степень доверия в диалоге между Москвой и Ереваном», — пояснил политолог.

Он добавил, что ситуацией с отношениями двух стран воспользовались в Баку и Анкаре. При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев никогда этого особо не скрывал в своих выступлениях. Все проблемные моменты в российско-армянских взаимоотношениях и негативный фон работали не в интересах Армении.

«К этому всему добавлялись традиционная, доставшаяся Пашиняну в наследство, коррупция и некоторые неадекватные шаги в сфере военного строительства, которые также серьезно аукнулись в ходе так называемой второй карабахской войны», — отметил Арешев.

Люди в Тертере радуются прекращению огня в Нагорном Карабахе. Источник фото: РИА «Новости»

Курс на Запад

По словам политолога, отношения Москвы и Еревана стали более отстраненными на уровне политических элит. Кроме того, в этих отношениях стало меньше доверия.

«Очевидно, что в Ереване рассчитывали на более доверительные отношения с Западом, даже не столько с американцами, сколько с европейцами. <…> Что касается Европы, по прошествии 40 дней войны можно оценить тот реальный вклад, которым они поддержали Армению. Он ограничен в основном только высокопарными заявлениями и громкими фразами, что характерно для лицемерной европейской политики в отношении Армении на протяжении последних 100-150 лет», — заявил он.

Он обратил внимание на тот факт, что Пашиняну так и не удалось добиться ни одной встречи с президентом США Дональдом Трампом. При этом нельзя сбрасывать со счетов, что некоторые влиятельные европейские страны, прежде всего Великобритания, завуалированно поддерживали Азербайджан и Турцию.

На политическом уровне это достаточно сильно проявилось в последние недели. По словам Арешева, в ситуации неурегулированного конфликта и враждебных отношений с соседями диалог с Москвой стал верхом политического авантюризма и неадекватности.