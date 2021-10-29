Оформление разовых выплат на детей закроют в ноябре. Помощь предложили сделать постоянной

До 31 октября семьи с детьми и инвалиды до 23 лет еще могут успеть обратиться за единовременной выплатой от государства. Получить 10 тысяч рублей можно, оформив заявление в ПФР или на «Госуслугах». Возможно, в дальнейшем многодетные семьи, воспитывающие более пяти детей, смогут рассчитывать на большую помощь.

Оформить выплату в ПФР или на «Госуслугах»

У россиян остались считаные дни, чтобы оформить единовременную выплату в 10 тысяч рублей для детей школьного возраста. Это можно сделать в Пенсионном фонде РФ по месту пребывания или фактического проживания. Однако предварительно стоит уточнить, будут ли они открыты в нерабочие дни. Также можно оформить выплату на «Госуслугах» — заявление можно подать даже 31 октября.

Помощь полагается одному из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей детей в возрасте от 6 до 18 лет. Лишение родительских прав или прекращение опекунства делает получение выплаты невозможным.

Также на пособие могут претендовать граждане России от 18 до 23 лет с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, которые проходят обучение по основным общеобразовательным программам. Выплату также может получить законный представитель.

Каждая семья может получить помощь

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый пояснил «360», что эти выплаты были введены в связи со сложной обстановкой в стране из-за пандемии, вызванной распространением коронавируса.

«Было бы правильно и удобнее для людей, если бы такая помощь была постоянной и носила бы не заявительный характер, а статический. Думаю, над этим нужно работать законодателям. Конечно, такая выплата очень пригодилась любой семье — деньги на ребенка лишними не будут», — отметил Владимир Круглый.

По его мнению, не стоит менять сумму выплаты в зависимости от места проживания получателей. Разумеется, есть более богатые регионы, с большим бюджетом, но это не значит, что в каждой семье доход так же велик и дифференцируется с достатком края, области или района.

Владимир Круглый также отметил, что стоит увеличить выплаты многодетным семьям. Например, для тех россиян, которые воспитывают более пяти детей, помощь государства может быть не 10, а 15 тысяч рублей.

«Нельзя ставить людей в зависимость от региона. Речь идет о привязке к ребенку, чтобы каждая семья могла получить выплату. А вот увеличивать такие пособия в зависимости от того, сколько в семье детей, — об этом стоит подумать. Ведь при большом количестве детей расходы не совсем пропорциональны», — сказал Владимир Круглый.

Помогать только нуждающимся

Выплаты семьям школьников неоднократно подвергались критике: многие эксперты уверены, что помощь от государства должна быть адресной и направляться только действительно нуждающимся в ней россиянам. Это связано с тем, что далеко не все родители тратят выплаты именно на детей.

«Есть многодетные семьи совершенно прекрасные, которые занимаются развитием детей, пытаются вложиться, но сложно, нет возможности. Есть мамы-одиночки, у нас их очень много. Поэтому я против такой огульной помощи: „А давайте всем поможем-раздадим!“ А что потом-то? Кто потом придет и спросит, куда эти деньги потратили?» — задалась вопросом психолог и мама шестерых детей Лариса Суркова в разговоре с «360».

Ранее Счетная палата предложила каждый год выплачивать россиянам по 20 тысяч рублей на подготовку детей к школе. В ведомстве предложили выдавать пособия за счет средств материнского капитала. Согласно предварительной оценке, расходы федерального бюджета на финансовую помощь составят около 60 миллиардов рублей.