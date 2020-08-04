Офицеры в осаде: как общественники и ЧОП с боем делят 100-летний особнячок в центре Москвы, который им не принадлежит

Недвижимость в центре Москвы всегда ценили — арендаторы готовы бороться за свободные квадратные метры. Но иногда такое противостояние оказывается очень странным. Старое здание на Большой Серпуховской улице стало местом столкновений между Общероссийским офицерским собранием и сотрудниками ЧОП. Общественники засели в комнате на втором этаже, несколько дней отказывались выходить и даже еду получали по воздуху. А когда охрана пыталась зайти к ним, отпугивать ее приходилось гранатой.

Пересданная недвижимость

Официально здание по адресу: Большая Серпуховская улица, 12/11, строение 2, — принадлежит департаменту городского имущества мэрии Москвы. Это кирпичный особнячок, построенный в 1917 году. На первом этаже — ресторан, в 100 метрах — станция метро «Добрынинская». На протяжении нескольких лет помещения арендовал Гуманитарно-экологический институт (ГЭИ). В 2016 году вуз начал процедуру банкротства, а суд назначил конкурсного управляющего, чтобы решить вопросы с кредиторами. Им стал Евгений Новоселов. Издание «Москвич Mag» пишет со ссылкой на его слова, что руководство вуза не передавало документов на помещение, а требования о возмещении долгов игнорировались.

В феврале этого года Арбитражный суд Москвы завершил процедуру банкротства. ГЭИ теперь ликвидирован. Из-за недостатка имущества требования кредиторов не удовлетворили, но суд решил считать их погашенными.

Когда процедура банкротства уже началась, но вуз еще считался действующим, некий Николай Платонов начал сдавать помещения в аренду различным организациям. В Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей он числится как руководитель Общероссийского патриотического союза общественных объединений «Поле воинской славы — память поколений».

Именно с ним организация Общероссийское офицерское собрание в сентябре прошлого года подписала договор об аренде небольшой комнаты за 20 тысяч рублей в месяц. Деньги платили за месяц вперед. Все было спокойно, пока в середине июля Платонов не потребовал от офицеров за сутки освободить комнату. Так началось противостояние.

Оборона офиса

Начальник штаба Общероссийского офицерского собрания, сопредседатель союза офицеров Владимир Садков рассказал «360», что сначала к ним в помещение пришли рабочие из Киргизии, которые должны были делать ремонт. Якобы весь второй этаж Платонов сдал в субаренду какой-то организации. По словам Садкова, подтверждающих документов субарендодатель не предоставил.

Уходить добровольно общественники отказались и решили начать круглосуточное дежурство в своей комнате. Они запустили Telegram-канал «Оборона „Добрынинской“», где стали рассказывать о происходящем.

«Наш штаб подвергся давлению и открытому физическому нападению частных „черных рейдеров“, использующих для достижения своих корыстных целей национальные меньшинства. Мы не поддаемся. Организовали оборону. Отбиваем атаки и продолжаем деятельность», — говорится в сообщении.

Решение Общероссийского офицерского собрания поддержали другие организации, в том числе сторонники возвращения СССР и различных коммунистических образований.

По словам Владимира Садкова, Платонов от переговоров уклонялся, а после вообще исчез. Но вместо него в здании появились сотрудники частного охранного предприятия.

«Начали ограничивать вход на территорию. Выходить можно, а заходить нельзя. Начали угрожать, устраивать провокации», — поделился представитель офицеров.

Держащим оборону в офисе общественникам еду и воду передавали по приставной лестнице с противоположной стороны здания. Но охранники перекрыли и этот единственный пункт для проникновения. На переговоры не шли. В ответ на просьбу показать документы, по которым они действуют, показывали скриншоты на экранах смартфонов.

30 июля охранники попытались попасть в помещения, засевшие там люди сопротивлялись. Выглядело это так:

По словам Владимира Садкова, силы были неравны. Охранники остановили штурм только после того, как один из общественников пригрозил им «пустой гранатой».

«Он начал кричать, что если вы не прекратите, то мы взорвем здесь все. Вот только вот это остановило. Они подумали, что она настоящая, и прекратили. Потом приехал эксперт, забрал эту гранату», — поделился воспоминаниями представитель офицеров.

Мужчину, угрожавшего гранатой, задержали. Полиция сейчас проводит проверку этого случая.

На следующий день около здания собралась большая толпа общественников, которые пришли поддержать обороняющихся офицеров. Выйти на переговоры охранники отказались. Дежурство в офисе продолжилось.

Ночью свет в здании отключили, а дверь в помещение организации спилили болгаркой, после чего начался новый штурм. Прибывшие на место сотрудники полиции потребовали от общественников проехать в отделение, чтобы дать объяснения.

Владимир Садков отметил, что когда он вернулся обратно к зданию, внутрь его уже не пустили. Офис захватили сотрудники ЧОП. При этом внутри остались деньги, документы, техника и имущество членов организации.

Дом без хозяина

Примечательно, что ни одна из конфликтующих сторон хозяином здания не является: все они снимали помещения в аренду. По словам Владимира Садкова, статус самого здания непонятен. Оно находится на балансе города и в собственность никому не передавалось. По его словам, сдавать помещения в аренду не имел права ни институт, ни сам Платонов.

«Он сдавал помещение втемную, потом пересдал его, а сам испарился», — пояснил он.

Обращение офицеров в мэрию Москвы результата не принесло, а только подтвердило опасения общественников. «Нам сообщили, что Платонов не имел никакого юридического права сдавать это помещение, потому что оно находится под судом. И только в сентябре будет суд», — поделился представитель офицеров.

Он подчеркнул, что для расторжения договора об аренде им не предоставили никакой бумаги, а просто поставили перед фактом, что они должны уйти. Даже не дали времени собрать вещи.

«Есть офицерская честь, зачем так подло делать? И потом привлекать некую рейдерскую компанию из представителей Закавказья, чтобы создавать на территории Москвы прецедент межнациональной розни. Но мы на это не пошли», — подчеркнул Владимир Садков.

По его словам, у офицеров есть три требования, которые они просят выполнить: оставить им помещение, пока не будет юридического решения, могут они там находиться или нет; обеспечить сохранность вещей, оставшихся в офисе; привлечь к ответственности охранников, которые организовали штурм и якобы напали на общественников. Сейчас всеми этими вопросами занимаются юристы и адвокаты, которые предложили свою помощь.

«360» не удалось связаться с Николаем Платоновым. В пресс-службу департамента городского имущества мэрии Москвы направлен запрос.