«Вплоть до смертной казни». Офицер с подлодки «HMS Секс и кокаин» ответит за пьянство и курицу гриль

Офицер-подводник с британской подлодки HMS Vigilant, которая скандально известна как «HMS Секс и кокаин», явился на службу пьяным и с курицей гриль в руках. В таком виде он собирался разгружать с субмарины 16 ядерных ракет. Сейчас военнослужащего отстранили до конца расследования. Подробнее о том, насколько суровое наказание его ждет за такой проступок — в материале «360».

О скандальном поступке британского офицера со знаменитой британской подлодки сообщила газета The Sun со ссылкой на источники. Субмарина находилась в в доке американской базы «Кингс-Бей» в штате Джорджия, где должна была выгрузить 16 ядерных ракет Trident. Каждая из них содержит в себе три ядерных боеголовки.

Командовать выгрузкой должен был лейтенант-коммандер Лен Лув. Однако он отнесся к своим обязанностям не самым ответственным образом — офицер пришел на смену пьяным, держа в руках курицу гриль.

«Он был не в состоянии нести ответственность за ядерное оружие. Офицер, которого он был должен сменить, понял, что такого не должно быть. Не оставалось другого выбора, кроме оповещения вышестоящего командования», — процитировало издание слова источника.

Он уточнил, что сейчас офицера отстранили от службы. Его отправили в Шотландию, где пройдет дальнейшее расследование сучившегося.

Нельзя уволить просто так

Адвокат, специалист в области международного права Тимур Маршани рассказал «360», что провинившегося офицера не могут просто взять и уволить, потому что такое решение принимает дисциплинарная комиссия. Он подчеркнул, что этот вопрос нельзя решить без постановления органа, который разрешает индивидуальные трудовые споры — потому что человек официально служит, осуществляет профессиональную деятельность по контракту.

«Поэтому вопрос о дисциплинарной ответственности, вопрос увольнения может быть решен только при наличии соответствующего решения работодателя. Если со дня обнаружения дисциплинарного проступка в установленные законом сроки конкретный военнослужащий подвергся мерам профессионального воздействия — это решение принимается работодателем. Без решения работодателя Министерство обороны так поступить не может», — рассказал он.

И если рапорт подается в качестве инициативы принятия решения о возбуждении дисциплинарного производства в отношении военнослужащего, в рапорте должны быть четко изложены мотивы и причины, по которым это проводится. И самое главное — служебная проверка, по итогам которой будет принято соответствующее решение Тимур Маршани.

Маршани подчеркнул, что сейчас служебная проверка, скорее всего, еще не завершена. По ее итогам установят наличие дисциплинарного проступка в действиях военнослужащего — возможно, найдут даже состав административного или уголовного преступления.

«Это может уже рассматриваться в качестве меры воздействия на сотрудника или на работника Министерства обороны, который будет уже принимать решение в качестве профилактических мер воздействия — чтобы в дальнейшем остальным военнослужащим было неповадно вести себя подобным неподобающим образом. Применить конкретные меры более сурового воздействия — вплоть до уголовного преследования», — отметил собеседник.

Наказание вплоть до смертной казни

Тимур Маршани рассказал, что за такие нарушения военнослужащих Великобритании ждет суровое наказание.

Поскольку это колониальная армия — она отличается наличием жестких централизованных воинских традиций. Военнослужащие присягают не государству Великобритании, а королеве. А это очень жесткая присяга, которая может повлечь за собой в случае нарушения наказание вплоть до смертной казни Тимур Маршани.

Это также связано с тем, что вся армия страны — контрактная, там нет бесплатной службы по призыву, как в России.

«Это является почетной возможностью гражданина Великобритании послужить родине и иметь возможность получить достаточно обоснованное денежное вознаграждение», — отметил адвокат.

Эта сумма является огромным стимулом к тому, чтобы ВС Великобритании сегодня соблюдали устав, который приняли в высочайшем королевском совете. Его приняли ни год и ни 10 лет назад, а несколько веков.

«Таких прецедентов в армии Великобритании, насколько я понимаю, не было. Это очень существенный проступок, который говорит о том, что действительно очень низкий моральный дух и устои среди военнослужащих, которые сегодня допускают такое поведение», — подчеркнул Маршани.

Однако во многом благодаря существующей воинской традиции, которая берет свое начало еще во времена Карла V, Великобритания является фортпостом нравственности и консервативности взглядов. Именно такое поведение сегодня присуще основной массе военнослужащих страны.