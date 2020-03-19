Коронавирусная инфекция распространилась по миру и заставляет всех нервничать. В части регионов России и в столице введен режим повышенной готовности. Офисы опустели. Многие компании отправили своих сотрудников работать из дома. Если же вам еще приходится приезжать на работу — «360» расскажет, как снизить риск заражения COVID-2019 в офисе.

Привычные предметы на рабочем месте стали опасны

Самые грязные вещи в офисе те, за которые все берутся руками. Клавиатура, мышь, рабочий стол, ручки дверей, кулер и, конечно, телефон.

Как рассказала «360» врач-терапевт, хирург и педиатр Наталья Уклеина, инфекция передается через руки. Вирус внедряется через слизистую глаз, носа и рта. Она отмечает, что прежде чем сесть за клавиатуру компьютера, необходимо помыть руки и обработать клавишную панель.

Помимо этого, в целях предосторожности нужно промывать слизистую носа антисептиком.

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«После работы, после прогулок, после посещения мест скопления людей пришли — помыли руки, обработали нос спреем. Хорошо носить его с собой, можно брызнуть в любой момент», — отмечает Уклеина.

По мнению медика, общая кухня не представляет опасности для возможного заражения.

«Там все моется. Ручки обрабатывают. Сейчас все об этом осведомлены. Если в метро обрабатывают поручни и беспрерывно моется эскалатор, то и в офисах точно», — отметила врач. Она также добавила, что желательно у сотрудников, которые недавно прибыли из заграницы и посещают рабочее место, собирать эпиданамнез.

Уклеина подчеркнула, что никакой паники не должно быть.

«С сентября половина больных детей болеют риновирусом и коронавирусом. Этот мутированный вирус опасен для пожилых, иммунодефицитных людей и тех, кто болеет хронической пневмонией. Для всех остальных это банальное ОРЗ», — заключила врач.

Транспорт несет угрозу

Если у вас нет возможности отметить поездки на общественном транспорте или использовать вместо него такси — постарайтесь максимально обезопасить себя. Сведите на нет все контакты с поручнями в салоне транспорта. Если же и этого не удается избежать — соблюдайте меры профилактики — не трогайте лицо, не касайтесь носа, глаз и рта. Почаще мойте и обрабатывайте руки.

Источник фото: телеканал «360»

В Подмосковье уже начали дезинфицировать общественный транспорт и такси. 100 бригад подмосковного Минтранса следят за санитарной обработкой. Из-за угрозы коронавируса дезинфекция должна проводиться дважды в день. Сотрудники транспорта должны работать в масках. По распоряжению губернатора в автобусах возможна только безналичная оплата.

На сегодня в мире коронавирусной инфекцией заразились около 215 тысяч людей. 8778 из них погибли. Более 83 тысячам удалось вылечиться. Число зараженных россиян за последние сутки выросло с 114 до 147.