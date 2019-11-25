Среди пострадавших оказалось 43 ребенка и один взрослый. Позже в министерстве здравоохранения Нижегородской области сообщили, что 23 ребенка уже отпустили из больницы домой. Состояние остальных не тяжелое, риска для жизни нет.

Сейчас занятия в средней школе приостановлены. По предварительной версии, причиной недомогания могла стать утечка одоранта с газораспределительной станции поблизости от Вада. Детский омбудсмен по Нижегородской области Маргарита Ушакова пообещала взять ситуацию под контроль.

«Выясняются все обстоятельства случившегося. Соответствующие службы приняли необходимые меры по недопущению новых случаев отравления. Мы взяли ситуацию под контроль. Угрозы жизни для детей, находящихся в больнице, по нашим данным, нет», — заявила она.

В «Газпроме» отрицают связь предприятия с отравлением. «У нашей системы автоматики не зафиксированы никакие сбои в работе оборудования. Сменный инженер подтвердил, что у него все спокойно. Сейчас у нас выехала группа реагирования в 13:02, в 13:40 они будут на месте, будут разбираться в ситуации», — сообщила исполняющая обязанности начальника службы по связям с общественностью и СМИ «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Татьяна Любавина.

Она добавила, что есть информация о горящей неподалеку свалке, которая могла стать причиной отравления, но точных доказательств пока нет. Больше того, Любавина заявила, что заместитель главы администрации района Романов, сообщивший об утечке газа, сейчас отказывается от своих слов.

Одорант предупреждает

Одорант — это вещество, запах которого мы привыкли соотносить с запахом газа, рассказал «360» врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. Сам по себе природный газ практически не имеет запаха. И чтобы можно было распознать утечку, в него добавляют вещества со стойким запахом, в том числе одорант. Обычно эти вещества пахнут неприятно или резко. «Некоторые из них теоретически могут наносить вред организму, если это, например, производные меркаптанов — сернистых соединений», — добавил Водовозов.

По словам собеседника, отравление, о котором писали во многих СМИ, могло произойти только в случае утечки самого одоранта, так как добавления этого вещества в газ недостаточно для отравления им. При этом, по словам Водовозова, отравление при утечке газа в данной ситуации маловероятно, так как оно выглядит по-другому — человек должен задохнуться, так как газ вытесняет из легких кислород, а все отравившиеся в средней школе под Нижним Новгородом попали в больницу с другими симптомами.

Алексей Водовозов также рассказал «360», что симптомами отравления одорантом могут быть тошнота, головная боль, головокружение, рвота, также могут быть «раздражающие» симптомы — затруднение дыхание, слюно- и слезотечение и так далее. Он уточнил, что с точки зрения токсикологии отравление одорантом имеет высокую вероятность в конкретных обстоятельствах.

Опасность при отравлении одорантом напрямую зависит от концентрации вещества. При утечке в незамкнутых пространствах и разбавлении вещества воздухом дозы, которые может получить человек, не являются летальными. «Они (одорант и подобные вещества — прим. ред.) все-таки работают как раздражающие вещества, у них нет задачи уничтожить человека. Они должны подавать некий сигнал, чтобы заставить человека убежать из конкретного места», — заключил Водовозов.

Однако пока уверенно говорить о том, что именно стало причиной отравления в школе под Нижним Новгородом, нельзя. На место происшествия выехали токсикологи, которые должны будут определить точные причины произошедшего.