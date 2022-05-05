В оставленных ВСУ окопах в Рубежном обнаружили «боевые наркотики». В ЛНР предположили, что их могли изготавливать в лабораториях США на территории Украины. Психолог, доктор наук, профессор Андрей Зберовский рассказал, что с помощью таких препаратов американские власти заставляли солдат идти на «подвиги». Ведь под их действием человек фактически перестает бояться. Однако подобные вещества делают армию разовой: употреблявший их человек уже не может вернуться к мирной жизни.

Далее — прямая речь.

История применения «боевых наркотиков»

Боевые анестезирующие средства впервые вошли в широкую практику в середине XIX века во время Гражданской войны в США. Тогда это был морфий. Предполагалось, что солдат, который уколол морфий перед боем, не будет бояться смерти, не будет чувствителен к каким-то страхам. Самое главное — он может долго обходиться без воды и пищи.

Эта практика оказалась довольно популярной и затем перекочевала в армии целого ряда стран во время Первой мировой войны. Тогда производство морфия и различных опиатов выросло почти в 30 раз, потому что во многих государствах солдаты использовали данную практику.

Но уже сразу после окончания Первой мировой войны в лексикон врачей вошли понятия «солдатская болезнь» и «офицерская болезнь», то есть, проще говоря, наркозависимость тех солдат и офицеров, которые во время боевых действий применяли боевые анестезирующие средства. Ведь системно используя различные препараты, которые носят наркотический характер, которые связаны с работой тех рецепторов в организме, которые настроены на опиаты… Это никогда не проходит бесследно для организма. После уже буквально нескольких недель, а уж тем более месяцев, применения данных препаратов возникает такая зависимость, которая является невероятно тяжелой. Чаще всего до конца жизни человека эта зависимость от наркотического психотропного вещества преодолеть уже невозможно.

Именно поэтому те ветераны Первой мировой войны, которые подсели на различные опиаты во время боевых действий, к сожалению, долго потом не жили. Речь шла всего о нескольких годах, после чего большинство людей просто умирали.

Когда началась Вторая мировая война, здравомыслящие политики и генералы уже не спешили применять данные препараты. Ведь было понятно, что армия таким образом становится одноразовой. Такая армия способна на какие-то отрезки времени повышать эффективность своих боевых действий, повышать индивидуальную эффективность тех солдат, которые применяли данные препараты, но совершенно очевидно, что эти средства наносили уже неизгладимый эффект на психику и на здоровье.

Побочные эффекты «боевых наркотиков»

Боевые анестезирующие средства по сути дела являются наркотиками в чистом виде, с различными добавками, которые должны повысить успешность человека именно за счет преодоления его рецепторов. Это делается, чтобы не было чувства страха, не было чувства опасности, не было чувство тревоги. Но это кратковременная мобилизация организма, подавление всех тех инстинктов, которые совершенно нормальны и естественны для организма.

После прекращения приема данного препарата у человека возникают галлюцинации, человек фактически находится в состоянии невроза или даже психоза. У него возникает повышенное чувство тревоги, причем оно вспыхивает, как паническая атака, и совершенно не поддается контролю. Те солдаты, те офицеры, которые длительное время использовали боевые анестезирующие средства, в дальнейшем теряют чувство реальности.

Они не понимают, где свои, а где чужие. Именно поэтому огромное количество подобных солдат и офицеров были способны убивать своих собственных товарищей, стрелять в мирное население. Им везде чудились различные опасности, которые уже являлись мнимыми.

«Боевые наркотики» как оружие США

Соответственно, после окончания Второй мировой войны только армия США активно использовал боевые анестезирующие средства время войны во Вьетнаме. Уже тогда стало понятно, что они наносят тяжелейший урон психике человека. Подавляющее большинство ветеранов Вьетнама, которые использовали эти препараты во время боевых действий, в дальнейшем к обычной, нормальной жизни уже не вернулись.

Популярный в 1990-е фильм «Универсальный солдат», где главные роли сыграли Жан-Клод Ван Дамм и Дольф Лундгрен, герой последнего, который отрезал уши погибшим противникам и который стрелял в мирной население, которому везде казались враги — такой некий солдат, который сошел с ума. Это классический пример поведения военнослужащего после применения боевых анестезирующих средств.

Именно трудности восстановления состояния психики и здоровья военных привели к тому, что подавляющее большинство армий, где относились к своим солдатам как гражданам страны, а не как к одноразовому орудию, перестало применять боевые анестезирующие средства.

Были попытки каким-то образом снизить негативное воздействие препаратов, но практически нигде успеха в этом не было. В СССР подобные методы, поскольку они были губительны для здоровья граждан, не применялись. Но начало массовых боевых действий США в Афганистане и на территории Ирака привели к тому, что США начали вновь активно использовать подобные препараты. Принимающие эти средства люди для своих генералов, для своей правящей элиты оказываются просто мусором, который выбрасывается, как некий использованный элемент. Их судьбы и личности никого уже не интересуют.

«Боевые наркотики» на Украине

Сейчас, когда идет спецоперация на Украине, стало понятно, что те американские лаборатории, которые активно работали на Украине последние годы, занимались в том числе и экспериментами над боевыми анестезирующими средствами. В окопах, которые оставляют после себя отступающие части украинских националистов, находят огромное количество тех препаратов, которые еще не прошли международную сертификацию или даже национальную сертификацию.

Их суть по-прежнему остается одной и той же: их задача — сделать из человека зомби, который готов стрелять направо и налево, в том числе и в мирное население, превратить человека в солдата, у которого нет ни чувства совести, ни чувства стыда, ни чувства ответственности, ни чувства страха. Получается такое универсальное оружие, военное зомби, которое, к сожалению, к обычной нормальной человеческой жизни, чаще всего, уже не вернется. Такие люди приносят уже больше вреда не столько противнику, сколько мирному населению.

Как раз те массовые случаи, когда мирное население Украины описывает, что по ним — по детям, по женщинам, по старикам — открывали огонь именно украинские националисты, прекрасно понимая, казалось бы, кто перед ними, — это яркий пример того, что эти военнослужащие находились под воздействием боевых анестезирующих средств. Они потеряли чувство реальности. Как показывает практика, такие воины погибают буквально в первые минуты, максимум часы.

Российским военным «боевые наркотики» не нужны

Российская армия подобные эксперименты над своими гражданами не ставила и не ставит. Это противоречит нашему духу. У российских солдат всегда хватало храбрости, смелости и мужества, в том числе готовности к самопожертвованию, без каких-то психостимуляторов, без различных медикаментозных наркотических средств. Это просто элемент культуры нашего солдата и нашего российского человека.

Но те наемники, те националисты, которые воюют на территории Украины против в том числе своего народа, — это, конечно, по сути дела наркоманы. Системным использованием боевых анестезирующих средств они превращают себя уже в нелюдей, для которых какие-то ценности — это просто фикция, пустой звук. Фактически это самоубийцы, которые неизбежно убьют самих себя, но, к сожалению, возможно успеет унести за собой в могилу какую-то часть мирных людей.

Те украинские военнослужащие, особенно националисты, которые систематически принимают боевые анестезирующие средства, разработанные американскими химиками, фактически совершают суицид. К сожалению, возможности восстановить себя в мирное время, которое обязательно наступит после завершения специальной операции, этим людям уже не удастся. Можно только надеяться на то, что эти люди нанесут как можно меньший урон мирным жителям, многострадальному населению, которое не может свыкнуться с тем, что солдаты, которые воюют, казалось бы, на стороне Украины, довольно часто стреляют в собственное мирное население.