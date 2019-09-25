Одно интервью может изменить США. Украинские миллионы уплыли к Байдену и растревожили Трампа

Скандал с импичментом Трампу начался после его телефонной беседы с Зеленским. Президента США обвинили в давлении на украинского коллегу. А все из-за расследования против сына главного конкурента на выборах в США — Джозефа Байдена. «360» рассказывает, что известно о деятельности Байдена-младшего на Украине.

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Телефонная беседа Трампа и Зеленского состоялась еще 25 июля. А в прошлую субботу, 21 сентября, The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники заявил, что во время разговора Трамп надавил на президента Украины. Глава США якобы заставлял Зеленского начать расследование против сына кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена Хантера из-за его деятельности на Украине.

Байден-старший назвал манипуляции Зеленским недопустимым превышением полномочий и призвал начать расследование. После этого, отмечает CNN, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила начало расследования в рамках импичмента Трампу. Его заподозрили в попытке скомпрометировать противника.

Также стало известно, что адвокат Трампа Руди Джулиани неоднократно встречался с украинскими чиновниками и просил активнее проводить расследование против сына Байдена. В одном из интервью он признался, что просил присмотреться к Хантеру.

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Байден-старший на посту вице-президента в администрации Барака Обамы курировал связанные с Украиной вопросы. А его сын в это время занимал должность председателя Коалиции США по вопросам глобального лидерства Центра политики безопасности и Национального демократического института.

В 2014 году Хантера назначили членом правления украинского нефтегазового холдинга Burisma. Тогда это совпадение вызвало волну критики, но Байден-младший уверил общественность, что его работа не предполагает связей с американскими властями. А Белый дом заявил, что в этом нет ничего предосудительного.

После ухода с поста вице-президента Джо Байден рассказал, как в марте 2016 года вынудил администрацию Порошенко уволить генпрокурора Виктора Шокина, проводившего масштабное расследование против коррупции в Burisma Holdings. Одним из фигурантом в нем был Хантер Байден. Тогда будущий кандидат в президенты пригрозил администрации Обамы, что не даст кредит в миллиард долларов. «Я посмотрел на них и сказал: Я уезжаю через шесть часов. Если прокурор не будет уволен, вы не получите деньги», — пояснил Джозеф.

Дела закрытые

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Перед увольнением, рассказывал Шокин журналисту The Hill, он составил «конкретные планы» расследования, которые «включали допросы и другие процедуры расследования преступлений в отношении всех членов правления, включая Хантера Байдена». После его отстранения два дела закрыли, а по третьему наказали неназванного ответчика.

Одно из закрытых дел, отмечает издание, было связано с незаконными денежными переводами. С весны 2014 года американская компания сына Байдена Rosemont Seneca Partners LLC, получала от Burisma регулярные денежные переводы. Как правило, в 166 тысяч долларов ежемесячно, хотя зарплата Хантера в правлении была примерно 50 тысяч долларов.

Всего с апреля 2014 года по октябрь 2015 года Rosemont Seneca получила от холдинга более трех миллионов долларов. Кроме того, были еще два неустановленных платежа, каждый на сумму 83,333 тысячи долларов. Во всех случаях конечными получателями денег были Байден-младший и его деловой партнер Девон Арчер.

Внешнее давление

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После неосторожного и хвастливого интервью Байдена-старшего ведущий антикоррупционный прокурор в команде нового генпрокурора Украины Юрия Луценко Назар Холодницкий сообщил, что расследование против Burisma возобновилось, но продвигается крайне медленно.

«Мы не видим никакого результата по делу, через год после повторного открытия, из-за какого-то внешнего влияния», — пояснял Холодницкий, отказавшись говорить конкретнее.

Луценко в свою очередь отмечал, что просматривая следственные материалы Burisma, он обнаружил, что «члены Совета директоров и Rosemont Seneca получали денежные средства за консультационные услуги». Некоторые из собранных фактов, считал он, могут заинтересовать власти США. Он планировал передать документы генпрокурору Уильяму Барру и побеседовать с ним о вмешательстве бывшего вице-президента в увольнение своего предшественника.

Дональд Трамп, как отмечалось в New York Times, не раз говорил Джулиани, что хотел бы, чтобы Барр ознакомился с собранными украинскими прокурорами материалами.