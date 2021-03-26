Одно движение принесло смерть. Больше 30 человек погибли в Египте из-за стоп-крана в поезде

Как минимум 32 человека погибли в результате столкновения двух пассажирских поездов в Египте, 108 — получили ранения. По предварительным данным, причиной аварии стало резкое торможение: кто-то дернул стоп-кран в поезде. Это не первый раз, когда подобные действия приводят к печальным последствиям.

Столкновение произошло днем 26 марта в городе Тахта, провинция Сохаг. Это на юге страны. К месту катастрофы сразу направили более 30 машин скорой помощи. Они тут же стали развозить раненых в близлежащие госпитали, сообщили в газета The Jerusalem Post.

Расследованием занимается Генпрокуратура страны. СМИ сообщили о распоряжении задержать машинистов. Движение поездов в южном направлении приостановили на неопределенный срок. Причины железнодорожной катастрофы на данный момент выясняют. Известно, что локомотивы двигались не быстро, и один из них въехал в другой сзади. В итоге два вагона повреждены, один — перевернулся.

Вероятность того, что в составах были иностранцы, крайне мала, так как вагоны, судя по фото, не туристические. Гости Египта передвигаются на таком транспорте крайне редко. Об этом заявил корреспондент РИА Новости в Египте Заман Рамазанов.

Официальную причину аварии не называли. Однако в СМИ тут же заговорили об изношенности местной транспортной системы, а Египетские железные дороги заявили, что составы столкнулись в результате использования стоп-крана. Причем сорвали его якобы сразу в нескольких вагонах.

«Неустановленные лица открыли предохранительный клапан нескольких вагонов поезда Луксор-Александрия, из-за чего поезд остановился. Сзади в поезд врезался другой поезд маршрута Асуан-Каир», — заявили в релизе.

Почему нельзя без причины пользоваться стоп-краном

Стоп-кран есть в каждом вагоне поезда. Его функция — экстренное торможение состава. Но пользоваться этим рычагом без особой причины нельзя. В СССР за это могли посадить в тюрьму. По правилам пользоваться стоп-краном могут лишь работники поезда.

За беспричинное использование системы экстренного торможения в России человеку могут выписать штраф размером до пяти тысяч рублей. Если же в результате таких безответственных действий кто-то пострадает, виновника могут привлечь к уголовной ответственности по статье 268 УК РФ.

Однако есть случаи, когда обычные пассажиры могут воспользоваться рычагом без опасений. Например, при пожаре, чтобы предотвратить аварию или крушение, а также если жизни кого-либо в вагоне что-то угрожает. Остальные ситуации экстренными не считают. Нельзя срывать стоп-кран при любых обстоятельствах, если состав находится в туннелях, мостах и других местах, откуда не смогут эвакуировать людей.

Одной из самых известных катастроф из-за использования стоп-крана стало крушение на Лионском вокзале в Париже. Тогда следовавший из Мелена электропоезд не сумел затормозить на подъезде к вокзалу и на большой скорости врезался в другой локомотив, стоявший у платформы. При этом последний был переполнен. В результате катастрофы погибли 56 человек, 57 были ранены.

Но не стоит думать, что использование стоп-крана приводит исключительно к трагичным последствиям. В Уфимском районе ногу пассажира зажало между дверьми. Однако попасть внутрь человек так и не смог. Он выпал на платформу. Когда состав тронулся, несостоявшегося пассажира проволокло по асфальту порядка 30 метров. Спас ситуацию как раз стоп-кран, который успели дернуть пассажиры поезда.