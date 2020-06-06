    06 июня 2020, 15:19

    Яндекс составил список самых популярных слов десятилетия. Среди них почти одни междометия

    Нина Петлинова

    Ко дню русского языка Яндекс опубликовал список новых слов, которые стали самыми популярными за это десятилетие. Рассказываем, что значит каждое из них.

    Список таких слов Яндекс опубликовал у себя на странице в Facebook. Всего компания составила список из 30 новых популярных слов — по три на каждый год. Именно их значение пользователи запрашивали чаще остальных.

    2011 год

    В 2011 году пользователей чаще всего интересовали значения слов «ванилька», «Свэг» и «ретвитнуть».

    Ванилька — субкультура девушек-подростков, синтез гламура и эмо. Таким людям свойственна романтичность и эмоциональность, они носят дорогие вещи, стилизуя свой образ под небрежность и любят кофе с ароматом ванили.

    Свэг — крутой вкус в одежде, музыке, аксессуарах, поведении.

    Ретвитнуть — поделиться чужой публикацией в своей социальной сети Twitter.

    2012 год

    Чаще всего в 2012 году людей интересовали значения слов «ультрабук», «слоупок» и «репост».

    Ультрабук — тонкий и легкий ноутбук, который обладает меньшими габаритами и весом по сравнению с обычными ноутбуками, но при этом — сохраняет большую часть его характеристик.

    Слоупок — медлительный человек, «тормоз», тугодум, который реагирует на происходящее с большим опозданием.

    Репост — возможность поделиться чужой публикацией на своей странице, при этом сохранив ее изначальный вид и ссылку на источник. То же самое, что и ретвит, но в других соцсетях.

    2013 год

    В 2013 году большую популярность обрели слова «лалка», «френдзона» и «лойс».

    Лалка — клоун. Это оскорбительное, унизительное и одновременно ласковое прозвище — так обращаются к человеку, который сказал что-то очень смешное и глупое.

    Френдзона — ситуация, когда один человек влюблен в другого, но тот воспринимает его только как друга.

    Лойс — лайк, одобрение чего-либо в интернете.

    2014 год

    В 2014 году появилось много новых слов, но больше всего люди интересовались определениями понятий «селфи», «титушки» и «лифтбек».

    Селфи — фотография самого себя, обычно на фронтальную камеру смартфона.

    Титушки — собирательный термин, которым на Украине обозначают молодых людей спортивного телосложения и в спортивных костюмах, выступающих в роли провокаторов либо «зачищающих» гражданские акции.

    Лифтбек — разновидность похожего на седан автомобиля, у которого при открытии багажника поднимается заднее стекло.

    2015 год

    Чаще всего пользователи интересовались словами «кек», «скр» и «ничоси».

    Кек — слово, которое обозначает смех при общении в сети.

    Скр — междометие, которое используют реперы.

    Ничоси — сокращение от «ничего себе». Восклицание, которое выражает крайнюю степень удивления.

    2016 год

    В 2016 году пользователи чаще всего пытались понять значение слов «вейперы», «дратути» и «брексит».

    Вейпер — человек, курящий (парящий) электронный парогенератор вэйп.

    Дратути — искаженный вариант слова «здравствуйте», который стал популярным, благодаря мему.

    Брексит — выход Великобритании из ЕС.

    2017 год

    Пользователи больше других запрашивали значения слов «хайп», «спиннер» и «эщкере».

    Хайп — привлечение внимания, шумиха вокруг чего-либо, которая вызывает массовое обсуждение и волну статей в СМИ.

    Спиннер - развлекательная вращающаяся игрушка.

    Эщкере — фраза, которую используют реперы. Она пошла от английского esketit, что на самом деле означает let’s get it — давайте это получим.

    2018 год

    В 2017 году людей больше всего интересовали понятия слов «сквиши», «хайли лайкли» и «чуитс».

    Сквиши —игрушка-антистресс, которая восстанавливает свою форму после сжатия.

    Хайли лайкли — highly likely, с английского переводится как «весьма вероятно». Знаменитое высказывание бывшего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Так она охарактеризовала роль России в покушении на Скрипалей — политик заявила, что страна «весьма вероятно» стоит за их отравлением в Солсбери.

    Чуитс — то, что бросается в глаза, яркий, свежий, без комплексов стиль жизни.

    2019 год

    В прошлом году пользователи активнее всего интересовались словами «вислово», «фудпорн» и «бумер».

    Вислово — тусовка. Место, где можно зависнуть, потусить. Стало популярным из-за песни группы «Время и Стекло».

    Фудпорн — кулинарный шедевр, способный вызвать самые теплые чувства и яркие воспоминания у человека.

    Бумер —люди старше 30 лет, которые пытаются поучать молодежь.

    2020 год

    За прошедшие пять месяцев этого года пользователей больше всего интересовали слова «ауф», «локдаун» и «падра».

    Ауф — выражение крайней степени одобрения и восхищения.

    Локдаун — строгая изоляция, массовое принудительное закрытие различных учреждений из-за пандемии коронавируса в мире.

    Падра — слово из песни Miyagi & Andy Panda.