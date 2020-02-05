Одна технология для всего в жизни. Россиян хотят узнать по цифровому следу

Электронных услуг в нашей жизни становится все больше и больше. И вот уже в России хотят создать одну цифровую платформу, которой мы сможем пользоваться в разных ситуациях. Что-то вроде сайта госуслуг, но только с полным погружением в нашу частную жизнь. Уже жутко.

Развитие технологий предлагают отдать под контроль государства. «Ростелеком» разработал проект «дорожной карты» под многообещающим названием «Новые коммуникационные интернет-технологии». Ее уже направили в Минкомсвязи. Она войдет в набор карт для развития в России сквозных цифровых технологий, сообщил «Коммерсант».

Под данным названием, пояснил «360» IT-специалист Александр Харченко, ведомство понимает единую технологию, которая коснется многих аспектов жизни россиян. Это и система мониторинга, и мобильная «операционка», мессенджер, система распознавания жестов и речи, программы компьютерной графики, виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) и игровые сервисы. А еще система мониторинга Рунета и коммерциализация проектов по управлению сообществами.

Разработчики отметили, что некоторые продукты уже есть — ими пользуются гиганты рынка вроде «Яндекса», Mail.ru Group, Rambler и так далее. Задача проекта — предоставить россиянам безопасные сервисы, не уступающие иностранным аналогам. Ведь такие технологии, пояснил знакомый с текстом документа источник, могут использоваться для манипуляции общественным мнением, распространения фейков или негативного влияния на граждан.

Цифровая слежка

Проект также предполагает платформу по сбору цифрового следа россиян. Контролировать ее будет государство.

«Цифровой след — это определение человека по его действиям в интернете. Все люди разные и имеют свои характеристики, вплоть до скорости набора на клавиатуре. Люди оставляют как неявные — в виде особенностей поведения в Сети, так и явные, когда его можно определить по браузеру, телефону или лицу. Это посещенные сайты, интересующие его темы и так далее», — рассказал Харченко.

Сбор цифровых следов в теории можно использовать для слежки. «Те действия, которые человек совершает в интернете, можно сохранить. И это позволит улучшить слежку за кем угодно», — подтвердил Харченко.

Эксперт в области IT Артем Геллер уверен, что платформу создают для контроля граждан. Метрики будут измерять активность и реакцию людей на сервисы и информацию. Он выразил надежду, что сбор будет анонимным. Работать нужно с обезличенными данными, считает он. Иначе это создаст угрозу приватности.

Цена вопроса

На этот проект, подсчитал «Коммерсант», уйдет почти 260 миллиардов рублей — из них 52,3 миллиарда бюджетных и 207,3 миллиарда внебюджетных. Проект станет одним из самых дорогих в наборе «дорожных карт». Он уступает только направлению «Нейротехнологии и искусственный интеллект» за 400 миллиардов.

Александр Харченко считает, что сфера является перспективной и развивается сама из-за интереса бизнеса. Некоторые ее направления слишком дороги, их поддержку должно взять на себя государство. Инвестирование в IT-отрасль важно для любой страны.

«Потому что использование AR в производстве серьезно улучшает его качество. Применение VR тоже позволяет серьезно улучшить качество, в частности, проектирования и качество обучения», — пояснил он.

Артем Геллер согласен — отрасль развивается, и, возможно, деньги нужны, чтобы ее стимулировать. Хотя в них нет никакой необходимости. Во всех направлениях и так ведется работа как коммерческих, так и государственных структур, и вряд ли стимулирование что-то подстегнет, особенно если влить средства в уже существующие проекты.

«Если у них в планах есть создание каких-то новых решений и платформ, тогда, возможно, это и станет полезной инвестицией. Но, скорее всего, учитывая, как у нас расходуются средства, проекты принимаются и эксплуатируются, скорее всего, в значительной степени это будет пустой расход», — отметил Геллер.

А плюсы есть?

Плюсы есть, но их немного. Главное, россияне смогут выбирать, каким браузером, мессенджером, сервисом или программой пользоваться — государственным или коммерческим.

«Но все время нужно голове держать, какому дьяволу мы верим. В виде коммерческих больших компаний, которые используют наши данные как хотят и как угодно, или государству», — сказал он.

В стране появятся собственные технические наработки, новые места, требующие высококвалифицированных специалистов. И главное — где больше «цифры», там меньше бюрократии.