Одна шутка президента подбросила акции в небо. Долго ли продлится успех «Абрау Дюрсо» после слов Путина?

Владимир Путин заявил, что заинтересовался виноделием. Президент отметил, что на пенсии может пойти советником к Борису Титову, который является владельцем «Абрау Дюрсо». Вскоре после этого заявления акции компании подскочили на 10%. Разобрались, как слова Путина повлияли на рост их стоимости, и можно ли воспринимать их всерьез.

В честь Татьяниного дня президент пообщался со студентами российских вузов на разные темы. Один из них задал Путину вопрос про ролик, который выпустил блогер Алексей Навальный. Речь идет о расследовании, которое рассказывает о якобы принадлежащем Путину огромном дворце в Геленджике. Президент отметил, что не смотрел его целиком из-за нехватки свободного времени, но видел отрывки, которые принесли помощники.

Глава государства отметил, что ничего из того, о чем говорит блогер, никогда не принадлежало ни ему, ни его близким родственникам. При этом Путин отметил, что заинтересовался одной вещью после просмотра.

«Из всего, что я там увидел, я заинтересовался только одним — не как бизнесом, а как видом деятельности. Это виноделие. Это хороший вид деятельности, благородный. Один из моих хороших знакомых со своим партнером занимается небольшим предприятием», — отметил он.

Президент также заявил, что сейчас в России виноделие развивается хорошо. Он предположил, что после окончания своей политической деятельности может пойти советником к Борису Титову — владельцу компании «Абрау Дюрсо». При этом президент признался, что никогда не занимался бизнесом — он подчеркнул, что эта сфера его не интересует, потому что это «не его».

Акции подорожали навсегда?

Вскоре после заявления президента акции «Абрау Дюрсо» резко увеличились в цене на 10%. Президент союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович в беседе с «360» отметил, что подъем акций компании — это вполне нормально и естественно. Однако нельзя быть уверенным, что их цена зафиксируется и не вернется к прежнему уровню.

«Понятно, что для этого был повод, но акции — это такая штука, что угадать невозможно. И, возможно, их отыгрывание по каким-то причинам вниз — это же не гвозди в стене, это акции. Они могут упасть, безусловно. Гарантии, что они так и останутся на этом уровне, не даст никто», — пояснил он.

При этом Попович подчеркнул, что компания «„Абрау Дюрсо“ сделала так много для своего предприятия, „что подъем стоимости акций на 10% адекватен той работе, которую они проводят“». Он подчеркнул, что «было бы здорово», если бы компании удалось сохранить стоимость на этом уровне.

Независимый экономический эксперт Антон Шабанов уверен, что акции не смогут удержаться на новой отметки, если к их стремительному росту действительно привели только слова Путина.

«Если это действительно связано с заявлением президента, то однозначно — такой скачок очень временный, эмоциональный. Буквально за одну торговую неделю все это отскочит на обратные уровни», — рассказал он «360».

Слова Путина — реклама?

Слова Владимира Путина нельзя назвать рекламой, уверен Шабанов. Он отметил, что в своей речи глава государства напрямую не говорил про «Абрау Дюрсо», а значит — не нарушил закон «О рекламе».

«Он привел именно персону Титова, кто напрямую связан с этой компанией. Но насколько я помню, у Титова есть и другие различные активы, которые связаны не только с производством вин. Поэтому сказать, что тут есть какое-то нарушение закона о рекламе или что-то с этим связанное — нет, потому что Путин просто прорекламировал Титова», — пояснил он.

При этом эксперт отметил, что если после слов Путина кто-то решит вложить свои средства в винодельческий бизнес Титова, а не в другую отрасль, которой тот занимается — это будет личное решение человека.

Шутка или обдуманное решение?

«Мы как-то пытаемся в каждом слове нашего президента искать что-то двойное, тройное или даже пятерное дно. Иногда человек может просто шутить, и мне кажется, это просто была такая шутка, а не полностью что-то сказанное всерьез», — отметил Шабанов.

Попович также уверен, что слова президента нельзя назвать окончательным заявлением.

"Я бы расценивал такие заявления президента как шутку. У нас президент любит шутить. Он, в общем-то, сказал определенные вещи, к ним в определенных условиях, с моей точки зрения — это не какое-то заявление, а просто высказывание в определенных условиях. К нему так и надо относиться», — отметил он.

Попович подчеркнул, что эти слова — не какое-то официальное заявление, которое зафиксировано на официальной бумаге.

«Ну сказал президент — может, он пошутил, а может, он серьезно об этом думает — нельзя придавать этому значение, как состоявшемуся делу. Это хорошее заявление, приятное, всем в „Абрау Дюрсо“ это очень приятно. Посмотрим, что будет завтра», — заключил он.