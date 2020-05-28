Одна буква меняет дело. Откуда вообще взялась сочинская Херота

В Сочи переименовали реку Херота. Ей вернули историческое название Хорота. На такое решение местных властей подтолкнула неблагозвучность названия водоема. Подробности в материале — «360».

Река Херота протекает в Адлерском районе Сочи. Она привлекала внимание туристов именно своим пикантным названием. Теперь гости сфотографироваться с названием реки на трассе не смогут. Веселую достопримечательность заменили.

С чего все началось

Депутаты объяснили, что водоем переименовали из-за неоднократных обращений жителей и краеведов. В частности одного из научных сотрудников лаборатории этносоциальных проблем ФГБУН Сочинского научно-исследовательского центра РАН Андрей Кизилов. Он отследил по старинным картам и архивам первоначальное название реки. По карте восточного берега Черного моря, сделанной во времена Кавказской войны в 1834 году, название реки читается четко как Хорота.

Такое же название фигурирует на карте департамента топографии и статистики военного министерства Англии за 1855 год. Видимо европейцы узнали об этом от местных аборигенов задолго до окончания Кавказской войны и появления первых переселенцев.

Окончательно решение утвердили после получения ответа российского государственного Военно-исторического архива. Там подтвердили, что на картах 1839 года, составленных в ходе экспедиций в 1869-1838 годах и подписанной начальником штаба войск Кавказской линии и Черномории, значится название Хорота.

Кизилов считает, что после окончания кавказской войны уточнялись побережья. Исследователям пришлось переписывать много сложных местных названий.

«Естественно при переписи получилось то, что букву о случайно переписали как букву Е, вот мы и получили реку, которая находится в центре Адлера», — пояснил он.

Откуда взялась Херота?

Многие годы в Сочи передавался миф, что реку назвали в честь некой десятой роты (Х-рота), находившейся здесь во время кавказской войны. А позже число и слова объединили, поэтому получилась Херота.

По другой версии название произошло от селения рода айрюта. Они переселились после Кавказской войны в Турцию. Он назывался Хайркотта.

Некоторые считают, что это имя некой абхазской девушки — Хариота. И в том и в том случае, названия трудно для произношения на русском язык. Поэтому по мнению местных, оно со временем претерпело изменения, став сначала Хоротой, а потом Херотой.

Теперь же все домыслы развенчаны. Новый информационный знак уже установлен на федеральной трассе.

Однако в России есть и более хлесткие название рек. Например река Уй, протекающая по территории Башкортастана и Челябинской области.

Источник фото: bk55.ru

Или реки Убля, в Белогородской области и Вовбля в Подмосковье.

Будем ждать пока очередь дойдет до них.