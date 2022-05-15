ОДКБ исполнилось 30 лет. Успех в Казахстане и потенциальное расширение до Индии и Китая

Со дня создания ОДКБ прошло 30 лет. Об этой организации мир практически ничего не знал до января этого года. Тогда миротворцы прибыли в Казахстан и помогли главе страны справиться с беспорядками. Это была первая яркая операция ОДКБ, которая вывела ее на новый уровень — об организации заговорил весь мир. Политологи говорят о прекрасных перспективах ОДКБ и пророчат ей расширение — вплоть до Индии и Китая.

ОДКБ и спецоперация на Украине

Запад пытается нанести ущерб отношениям стран — участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и таким образом укрепить влияние в Центральной Азии. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после заседания глав МИД стран СНГ в Таджикистане.

«Мы обсудили положение в Центральной Азии, в том числе с учетом тех попыток в отношении Центральноазиатского региона, которые предпринимают наши западные коллеги — США, ЕС, натовцы. Попыток, направленных на укрепление своего влияния в регионе за счет нанесения ущерба отношениям в рамках ОДКБ, в рамках СНГ, в рамках ШОС и Евразийского экономического союза», — процитировало Лаврова агентство РИА «Новости».

Тем временем Россия и ее партнеры по ОДКБ выступили против «односторонних действий, которые направлены на развал существующих экономических, торговых, логистических, транспортных связей». Все это усиливает роль организации в нынешней ситуации. И на сегодня ОДКБ — это элемент стратегического сдерживания. Об этом «360» рассказал политолог Никита Донцов. По его мнению, возможно и участие миротворцев непосредственно в специальной военной операции на Украине.

«Это возможно. Если будет расширяться зона конфликта, в частности, если перейдет на территорию РФ или третьих стран. Но я думаю, что этого не случится. Думаю, будет решение президента нашей страны не вовлекать какие-то третьи страны в спецоперацию. Иначе это может создать прецедент вовлечения третьих стран и для Украины. <…> Более того, в России еще очень большой запас прочности, вооруженных сил и спецоперация идет по плану», — пояснил Донцов.

Юбилейный саммит ОДКБ пройдет в Москве 16 мая. Это будет и встреча лидеров, и их отдельное общение в формате рабочего завтрака. На встрече может быть затронута в том числе тема ситуации на Украине, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Действия ОДКБ в Казахстане

После начала беспорядков в январе этого года в Казахстане глава страны Касым-Жомарт Токаев обратился к лидерам ОДКБ с просьбой о поддержке. Он объяснил это тем, что в государстве орудуют «террористические банды, подготовленные за рубежом». После этого организация отправила в страну коллективные миротворческие силы.

В итоге в Казахстан прибыли 2030 человек по линии ОДКБ и 250 единиц техники. При этом миротворцы не участвовали в боевых действиях. Они взяли под охрану наиболее важные государственные объекты: аэропорты, склады с боеприпасами, различные органы управления и другие стратегические объекты. Это помогло поднять моральный дух и боеспособность правоохранительных органов и Вооруженных сил Казахстана и сохранить контроль властей над страной.

ОДКБ по популярности едва не равна НАТО

ОДКБ (или Ташкентский договор) существует с 1992 года. Она появилась на пространстве бывшего СССР вместо Варшавского договора — документа, оформившего создание военного союза европейских социалистических государств при ведущей роли СССР 14 мая 1955 года.

Целями ОДКБ стали укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, а также защита территориальной целостности и суверенитета стран-участниц. В состав ОДКБ вошли Армения, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Белоруссия и Россия. И ситуация в Казахстане действительно показала, что в регионе есть военная сила, которая в случае опасности может сработать, рассказал «360» руководитель Информационного офиса Совета Европы в РФ, доцент МГИМО Николай Топорнин.

«Это повышение узнаваемости, престижа, имиджа. Это добавляет уверенности всем жителям постсоветского пространства. В случае внешней агрессии, террористической угрозы есть кому прийти на помощь, причем реально, а не на бумаге», — подчеркнул Топорнин.

Он отметил, что ситуация в Казахстане сделала из ОДКБ организацию, едва ли не равную по популярности НАТО. После этой операции об ОДКБ узнал весь мир.

Разница между ОДКБ и НАТО

По словам Донцова, ОДКБ — это оборонительный союз. НАТО, хоть и говорит, что также является оборонительной организацией, но на самом деле таковой не является.

«НАТО уже многократно проявлял военную агрессию. Были прецеденты на Ближнем Востоке. Более того, мы видим, что НАТО занимает достаточно агрессивную политику по приему новых членов в свои ряды. За последние 20 лет число вступивших в НАТО стран увеличилось практически в два раза. Мы видим, что и сейчас НАТО не планирует прекращать свое расширение на восток», — пояснил Донцов.

Он напомнил, что у НАТО есть большое количество стратегических партнеров и в Тихоокеанском регионе, и на Ближнем Востоке, то есть альянс давно уже вышел за пределы ЕС и США. Тем не менее блок не может предотвращать конфликты в разных частях света. Более того, многие из них НАТО поддерживает сам.

«К сожалению, НАТО — достаточно токсичный военный альянс», — отметил Донцов.

Судьба ОДКБ в радужном свете

Схожее мнение высказал и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Он уверен, что ОДКБ уже продемонстрировала невероятные мобильность и способность быстро принимать решения. И это показало растущие возможности организации. Дальше — больше. По мнению Солонникова, ОДКБ будет расширяться, добавляя в организацию все новых участников. С этим согласен и Донцов.

«В обозримом будущем, если глобальная геополитическая расстановка сил будет продолжать движение в сторону такого двухполярного мира, необходимость этого альянса будет лишь возрастать. Возможно, он будет пополняться какими-то новыми членами, вряд ли он будет оставаться таким же, какой есть сейчас, и вероятно, что действительно он будет трансформироваться, его значение будет усиливаться и расширяться в зоне присутствия», — пояснил Донцов.

По его словам, если бы в ОДКБ вступили те же Иран, Индия или Китай, то это снова вывело бы организацию на новый уровень. Это был бы уже альянс, в странах которого проживало бы более половины населения всей Земли.

«Такой альянс смог бы обеспечить действительно мир, по крайней мере в нашем полушарии, безопасность и стабильность», — подчеркнул политолог.

Топорнин полагает, что будущее у ОДКБ довольно радужное.

«Я вижу судьбу ОДКБ пока в радужном свете. Члены чувствуют себя спокойнее. Угрозы появляются время от времени. Боевики в Казахстане, граница Таджикистана с Афганистаном, там тоже была вероятность того, что талибы* могут рвануть в Таджикистан. ОДКБ показала, что мы будем реагировать. Это гарант стабильности. Это очень многое значит», — заметил Топорнин.

* «Талибан», талибы — террористическая организация, запрещена в России.