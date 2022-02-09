ОДКБ собирается помогать Афганистану. Ждать ли ввода войск?

ОДКБ готова помочь Афганистану наладить ситуацию в стране. Так главы стран-участниц рассчитывают предупредить появление на своих территориях террористов. Правда, как именно будут помогать государству устанавливать мирную жизнь, пока неясно. Политологи уверены, что о военном вмешательстве речи не идет.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) готова помочь Афганистану перейти к мирной жизни. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал постоянный представитель РФ при организации Микаэл Агасандян. По его словам, ухудшение социально-экономической и гуманитарной ситуации в Афганистане чревато крайне негативными последствиями не только для населения самой страны, но и для ее соседей.

«В этой связи считаем, что международное сообщество должно расширять гуманитарную помощь афганскому населению», — подчеркнул Агасандян.

Введет ли ОДКБ войска в Афганистан?

Афганистан не входит в ОДКБ, поэтому вводить войска туда никто не станет. Об этом «360» сказал полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Бессмысленное занятие [вводить в Афганистан войска], как показывает опыт и советской, и американской армий. [Можно] помочь <…> афганской армии поставками вооружения, тренировками, обучениями», — пояснил Литовкин.

Для Афганистана сейчас очень важно разблокирование донорской помощи, которая предоставляется стране по линиям как международных организаций, так и отдельных стран. Известно, что Россия эту помощь также оказывает, напомнил политолог Андрей Арешев.

«Возможно, речь идет о неких усилиях по охране и транспортировке этой помощи для конечного потребителя в условиях нестабильной ситуации в Афганистане, проявляющей все большие признаки деградации. Только в этом контексте я могу предположить какую-то стабилизирующую роль ОДКБ в Афганистане», — отметил Арешев.

По его словам, говорить о вводе войск ОДКБ в Афганистан пока крайне сложно. Что же касается реакции Запада, после кадров «бегства» американских военных из Кабула серьезной негативной реакции ждать не стоит, уверен политолог.

Заведующий кафедрой сравнительной политологии РУДН Юрий Почта предположил, что речь идет даже не о вооружении афганской армии, а о диалоге по поводу безопасности в стране и за ее пределами: как организованы пограничные посты, пункты пропуска, как борются с наркотрафиком.

«Кто-то должен включиться в это постоккупационное урегулирование. Возможно, ОДКБ удастся найти общий язык. <…> Это будут делать дипломаты, военные. Это сложный, длительный процесс, и он только начинается», — отметил Почта.

Литовкин уверен, что ОДКБ нужно помогать Афганистану, чтобы в стране был порядок и на территорию членов организации не проникали террористические группировки.

Талибы* в Афганистане

В начале августа 2021 года талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, которые охраняли американские военные, шла массовая эвакуация иностранцев и сотрудничавших с ними афганцев.

Войска США покинули кабульский аэропорт 31 августа. Так наступил конец почти 20-летнего военного присутствия американцев в Афганистане. И уже в начале сентября в Афганистане объявили состав временного правительства. Его возглавил Мохаммад Хасан Ахунд. Он отвечал за внешнюю политику во время первого правления «Талибана»*, находится под санкциями ООН c 2001 года.

Растущая важность ОДКБ

Важность ОДКБ (или Ташкентского договора) выросла после акций протеста в Казахстане. Она сделала организацию едва ли не равной по популярности НАТО. После этого об ОДКБ заговорили политики и СМИ всего мира.

Организация существует с 1992 года. Тогда ее целями провозгласили укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, а также защиту территориальной целостности и суверенитета стран-участниц. В состав организации входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан, Таджикистан и Киргизия.

* «Талибан» — террористическое движение, запрещено в России.