Одиночкам понадобилась помощь после 2020 года. Страны борются с этим новым «вирусом»

Коронавирус повлек за собой и чувство одиночества. Япония даже ввела должность министра по борьбе с этим явлением, а теперь правительство намерено провести перепись, чтобы узнать точное число одиночек. Но не нужно ждать специального человека, чтобы перестать чувствовать себя одиноким. Помогут некоторые советы.

Правительство Японии планирует провести перепись, чтобы узнать точное число одиноких людей и оказать им помощь. По словам главы Министерства по региональному развитию Тэцуси Сакамото, специальный отдел по борьбе с этой проблемой создадут в канцелярии японского правительства. На его основе появится ведомство, которое будет заниматься не только людьми, живущими отдельно, но и теми, кто страдает от эмоционального одиночества.

В 2020 году Япония наблюдала рост числа суицидов, который связан, по мнению правительства, с одиночеством. При этом выросло число самоубийств среди женщин. Японские эксперты убеждены, что на это могла повлиять пандемия коронавируса.

Правительство против одиночества

Еще в 2018 году бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ввела должность министра по вопросам одиночества. «Для очень многих людей одиночество — это грустная реальность современной жизни», — цитировал тогда Мэй Time.

Похожую инициативу рассматривали и в России. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагала, помимо Министерства счастья, создать и Министерство одиночества.

«Это очень важная тема — одиночество пожилых людей. Пожилые люди требуют повседневного внимания. Даже не столько деньги нужны, сколько внимание», — говорила она.

Согласно исследованию НИУ ВШЭ и Института социологии ФНИСЦ РАН, более 43% россиян испытывают чувство одиночества. А 70% одиночек приходится на людей старше 85 лет, которые не живут со своими детьми и не работают. Только 30% молодых людей сталкиваются с этим чувством.

Почему люди одни

Социальный психолог Алексей Рощин объяснил «360», что люди живут в одиночестве, потому что могут себе это позволить.

С точки зрения эволюции семья — это экономический союз. Люди объединялись, чтобы делить обязанности, чтобы складывать свои доходы. Сейчас для выживания семья необязательна Алексей Рощин.

Как оказалось, человеку нужно живое общение с людьми, а социальные сети не могут полностью заменить его.

«Развивается невроз, человеку плохо, он не понимает, зачем он и что он делает на земле», — добавил эксперт.

Вместе с коронавирусом мир захлестнула и волна одиночества. Самоизоляция и социальная дистанция, необходимые для предотвращения распространения инфекции, стали катализаторами этого чувства.

По мнению Алексея Рощина, пандемия и установка на разъединение людей не только сделали людей одинокими, но и усилили это чувство у тех, у кого и до этого не было постоянного общения.

«Если раньше одиночка жил один, но иногда знакомился в Tinder или шел общаться в ночные клубы, то после введения ограничений такой возможности уже не было. И люди начали бояться знакомств и контактов», — пояснил психолог.

Одиночество и демография

Профессор кафедры социологии семьи и демографии Александр Синельников считает, что одиночество негативно повлияет и на всю страну.

«Многие люди не хотят вступать в брак, а вступив в брак, не хотят иметь детей. Для развития экономики в краткосрочной перспективе это идет в плюс — меньше расходов на пособия на детей, меньше работающих женщин уходят в отпуск по уходу за детьми, но в долгосрочной происходит старение возрастного состава населения», — рассказал Синельников.

После победы над коронавирусом могут быть и приятные изменения в статистике по бракам.

«После окончания пандемии возможен рост числа браков. Дело в том, что в прошлом году, по данным Росстата, их число оказалось на 19% меньше, чем в 2019 году. Пандемия сделала регистрацию проблематичной. Надо свадьбу устраивать, но гостей не позовешь, поэтому многие откладывают свадьбу. Но если вакцинация будет эффективной, то отложенные свадьбы состоятся», — предположил он.

Однако не стоит ждать роста рождаемости, потому что после победы над вирусом экономика будет медленно восстанавливаться. Тем не менее бэби-бума, по мнению эксперта, не будет. Пандемия оказалась сильным экономическим ударом по населению, и часть людей лишилась заработка.

Похожего мнения придерживается и независимый демограф Алексей Ракша. Он считает, что ожидать всплеска числа заключенных браков и увеличения рождаемости не стоит. Наоборот, сейчас наблюдается провал.

«Это было абсолютно предсказуемо. Если и будет скачок, то это компенсация того провала, который уже есть. Во многих странах рухнуло число родившихся через девять месяцев после начала пандемии. А рождаемость во многом зависит от количества браков», — рассказал Ракша.

Борьба с одиночеством

Чувство одиночества, вызванное пандемией и ограничениями, можно смягчить. По мнению социального психолога Алексея Рощина, помощь другим людям позволит менее болезненно воспринимать это чувство.

«Необходимо помогать другим. Не ограничивать свои контакты, не забиваться в норку, а наоборот, думать о людях, которым можешь помочь, которые от тебя зависят. И, соответственно, пытаться что-то для них делать и не бояться», — пояснил Рощин.

Психиатр Евгений Фомин посоветовал по максимуму использовать возможности интернета для смягчения одиночества.

«Интернет предлагает столько вариантов коммуникации, которые люди выбирают, даже не будучи на карантине. Приложения позволяют освоить несколько каналов восприятия: визуальный, аудиальный, слуховой. Сейчас предлагают много возможностей, чтобы человек не чувствовал себя одиноким, находясь дома в вынужденной изоляции», — заметил Фомин.

Фомин добавил, что если же человек столкнулся с серьезными психологическими проблемами на фоне одиночества, то он всегда может позвонить психологам на горячую линию.